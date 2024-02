El pasado viernes 23 de febrero Netflix estrenó la sexta temporada de “Fórmula 1: Drive to Survive (conducir para sobrevivir)”, la docuserie dedicada a los aficionados que desean conocer las historias que suceden detrás de bambalinas de la máxima categoría del automovilismo. No obstante, para sorpresa de muchos, en esta nueva entrega hay un nulo seguimiento a Red Bull y de sus dos reconocidos pilotos, Sergio “Checo” Peréz y Max Verstappen.

La nueva entrega cuenta con 10 episodios en los que se siguen una amplia gama de momentos a través de los pilotos, sus representantes y los dueños de los equipos. Entre las seis temporadas, la serie cuenta con 60 capítulos producidos por James Gay-Rees y Sophie Todd para la productora Box to Box Film, en colaboración con la plataforma de streaming y el campeonato mundial de Fórmula 1 (F1).

La sexta temporada de la serie "Fórmula 1: Drive to Survive" muestra la temporada del 2023.

Los episodios muestran lo sucedido durante toda la campaña 2023 de la F1, la cuál resultó una de las más interesantes en los últimos años por todo lo que se habló de sus personajes, según algunos aficionados. Sin embargo, el entusiasmo no fue tanto en cuanto a los títulos de los equipos y pilotos, ya que en este apartado se dio un dominio de principio a fin para Red Bull y Max Verstappen.

El docureality desempeñó un rol crucial en el aumento del interés por la F1, atrayendo a una audiencia más joven y diversa a nivel global. “Todos hemos tenido estadísticas sobre el cambio demográfico. Traer una cantidad de espectadores tan grande a un deporte es enormemente satisfactorio”, señaló Gay-Rees.

“El hecho de que no fue una casualidad, es un verdadero honor. Es un espectáculo muy difícil de hacer, pero amamos el proceso. ¡Que continúe por mucho tiempo!”, agregó el productor ejecutivo en una entrevista reciente con el portal oficial de Fórmula 1.

¿De qué trata la sexta temporada de “Fórmula 1: Drive to Survive”?

Este año, “Drive to Survive” no modificó el tiempo o la cantidad de capítulos habituales, ya que siguen siendo 10 partes con una duración de entre 30 y 50 minutos. A lo largo de la serie se cubrieron eventos clave como el retiro de Sebastian Vettel y el notable progreso de Ferrari, aunque no deja de llamar la atención entre los fanáticos la falta de la marca de bebidas energizantes.

La nueva temporada muestra desde los esfuerzos de Lawrence Stroll por elevar a Aston Martin, hasta los desafíos que enfrentó Nyck de Vries después de su debut en la competencia. También se destacan las rivalidades entre equipos como McLaren y Alpine, así como momentos cruciales para veteranos como Lewis Hamilton, cuya lealtad a Mercedes llegó a su fin cuando fue contratado por la icónica escudería Ferrari.

Uno por uno, los nombres de los capítulos de la sexta temporada de “Fórmula 1: Drive to Survive”:

Capítulo 1: El que paga manda

Capítulo 2: Perder el prestigio

Capítulo 3: Bajo presión

Capítulo 4: El último capítulo

Capítulo 5: Guerra civil

Capítulo 6: Salto de fe

Capítulo 7: C’est la vie (así es la vida)

Capítulo 8: ¡Vamos Ferrari!

Capítulo 9: Tres son multitud

Capítulo 10: Rojo o negro

Durante la docuserie se muestra el progreso de los pilotos de Ferrari.

El dominio de Red Bull y la falta de Max Verstappen y el “Checo” Peréz

En la temporada 2023 de la Fórmula 1, Red Bull Racing dominó de forma aplastante, logrando ganar 21 carreras de las 22 posibles. Max Verstappen, fue quién tuvo el mejor desempeño, alzándose con el título tras alcanzar 19 victorias, un récord en la historia de la F1.

Por su parte, Sergio “Checo” Pérez, su compañero, aportó dos victorias más al equipo, asegurando el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Este rendimiento llevó a Red Bull a establecer un nuevo récord en la clasificación de constructores con 860 puntos. Sin embargo, ninguno de los episodios se centra en el equipo austriaco o sus pilotos titulares.

En la temporada 2023, Sergio "Checo" Pérez se llevó dos victorias para el equipo de Red Bull.

¿Cómo llegó 'Checo' Pérez a la Fórmula 1?

El director Christian Horner, principal artífice de los éxitos del equipo austríaco, es el personaje de Red Bull con mayor presencia en la temporada, especialmente en los capítulos 2 y 9, pero principalmente por temas de AlphaTauri, filial de la escudería, que experimentó un cambio significativo después de 10 carreras al despedir a Nyck de Vries y dar la bienvenida a Daniel Ricciardo.

Por supuesto que tanto Checo Pérez como el tricampeón Max Verstappen son mencionados en algunos de los programas, pero siempre de manera indirecta y al pasar, como en el capítulo final donde el mexicano está involucrado en la lucha por el subcampeonato de constructores entre Mercedes y Ferrari.