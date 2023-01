Alberto y Tolosa Paz estarán juntos en un acto

El periodista Alejandro Gomel contó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), todos los detalles sobre el cruce entre Victoria Tolosa Paz y Wado de Pedro.

Alberto Fernández se muestra con Victoria Tolosa Paz.

Si. El Presidente estará junto a ella, quien el fin de semana se ubicó como una de las principales defensoras de él.

El lugar es Ensenada, tierra de Mario Secco que es muy cercano a Cristina Kirchner.

Durante el fin de semana hubo respuestas cruzadas entre Wado de Pedro y Tolosa Paz y la entrevista a Máximo Kirchner.

Las internas que se hicieron presentes en casi todo el mandato de Alberto no cesaron, y una de las últimas fue la del ministro del Interior que manifestó su malestar porque no fue invitado a aquella reunión con los organismos de derechos humanos, lo cual generó la respuesta de Tolosa Paz que lo catalogó de sin códigos y que si no le gustó esa decisión 'que se vaya'.

Máximo Kirchner: "Cristina nunca maltrató a Alberto, nunca en la vida, lo trató entre algodones"

Por otro lado, Aníbal Fernández que es muy amigo de Alberto criticó la entrevista de Máximo donde una vez volvió a hablar del acuerdo con el FMI, de sus desacuerdos con la posición que tuvo el jefe de Estado con Martín Guzmán en su momento.

La información es que Alberto no pedirá la renuncia de Wado, por lo que gobernará casi sin tener diálogo con él.

El máximo mandatario gobierna con los propios como lo son Santiago Cafiero, Kelly Olmos, Aníbal, y Juan Manuel Olmos que pasará de ser vicejefe de Gabinete a jefe porque Juan Manzur dejará el cargo.

BL FM