Aldo Abram: "Hace rato que debimos haber ido a una unificación cambiaria”

El economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, vaticinó que la inflación, en los próximos meses, estará por debajo del 4% y que el 2025 va a estar por debajo del 30%. A su vez, reconoció: “Es difícil que el FMI nos dé un acuerdo más favorable” sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Aldo Abram es licenciado y Máster en Ciencias Económicas. Además, es director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso.

Alejandro Gomel (AG): ¿Este es un presupuesto que es viable? ¿Se puede llevar a cabo, teniendo en cuenta los antecedentes en la Argentina?

Sí, es viable. De hecho, la presentación del Presidente en el Congreso quiso ir en contra de un mito que hemos instalado políticos y economistas en la Argentina. Parece ser que vos en tu casa o en tu negocio, si sos un tipo responsable, para determinar lo que podés gastar, lo que haces es ver cuánto te va a ingresar, cuánto querés ahorrar y cuánto tenés que pagar de deudas. Por si sacaste algún crédito para comprarte tu auto, tu casa o tu televisor, después ves cuánto te queda y eso es lo que gastás.

Esto no lo hacemos porque somos masoquistas, ¿no? Porque a todos nos gustaría gastar mucho más de lo que tenemos, sino que lo hacemos porque justamente todos sabemos que si no lo hacemos vamos a terminar mal. Nos van a terminar sacando el autito, la casa, vamos a terminar quebrando nuestro negocio y eso no es bueno.

Sin embargo, a nosotros nos convencieron de que el Estado sí puede hacer eso. Los políticos pueden gastar desde el Estado, el Gobierno y la Legislatura, todo lo que se les dé la gana. Y parece que en Olivos hay un montón de árboles con plata, vas cosechás y con eso se paga. Lamentablemente, eso no es así.

Lo que sucede cuando el Congreso o el Poder Ejecutivo deciden aumentar el gasto sin prever de dónde se va a recortar otras erogaciones o a quién le van a aumentar impuestos, es que en definitiva el Estado empieza a endeudarse hasta que un día no puede pagar su deuda.

Entonces, así tuvimos nueve cesaciones de pago, eso quiere decir que se reestructuró esa deuda nueve veces. Para que la gente entienda lo que quiere decir “reestructurar”, es que no le pagamos lo que les debíamos a los acreedores argentinos y extranjeros que tenían esa deuda. Por eso es que no hay cola, ni de argentinos ni de extranjeros, tratando de prestarle al Gobierno.

Cuando no había crédito, estos muchachos se daban vueltas, miraban al Banco Central y hacían emitir un montón. Así está nuestra historia argentina, teniendo que sufrir altísima inflación y también tres hiperinflaciones. De esta manera, se saqueaban las reservas del Banco Central y terminaban quebrándolo. Esto traía consecuentes crisis en una historia llena de empobrecimiento.

La verdad que a nosotros nos extraña que nos esté pasando. Ahora, justamente por eso, porque no queríamos que nos pase eso con nuestra familia y nuestro trabajo, nos comportábamos distintos, prudentes, razonables en el manejo de nuestras finanzas.

Bueno, debimos haber votado legisladores políticos para el Gobierno y economistas que nos propusieran manejar con la misma prudencia las finanzas de nuestro país y así nos hubiéramos ahorrado todo esto. De hecho, en el mundo deben pensar que somos masoquistas, porque votamos permanentemente por gente que hace lo contrario. Debe ser que nos gusta vivir así, ¿no?

AG: Hay algunos números del presupuesto presentado para el año que viene que le queríamos consultar. Uno es la inflación. Habla de una inflación anual del 18% para 2025, cuando venimos de cuatro meses alrededor del 4% y no poder perforar esa cifra. ¿Se puede llegar a ese 18% anual?

Mirá, en los próximos meses el piso va a estar por debajo del 4% de inflación. A mí no me da que va a estar por debajo del 20% el año que viene. Pero sí me da que va a estar por debajo del 30%, aunque la verdad es que no es una gran diferencia. Hemos tenido diferencias enormes entre lo que hemos estimado los economistas con respecto a lo que en definitiva aparecían en los presupuestos en el pasado.

De hecho, si vos juntás en una mesa cuatro o cinco economistas que no tengan nada que ver con el Gobierno, y los ponés a discutir sobre sus estimaciones, también tienen estimaciones distintas, ¿no? De todas formas, creo que este tipo de discusiones, a menos que las diferencias sean muy grandes, no tienen mucho sentido.

A principios de este año, los más optimistas del mundo en términos de cuál iba a ser la inflación en la Argentina, éramos nosotros desde la Fundación Libertad y Progreso. Estimábamos 180% de inflación y todos los demás estaban por arriba de la inflación del año pasado, 213%, y algunos hasta cerca de 300%.

Sin embargo, la inflación este año va a ser de 120% o menos. O sea que nos podemos todavía llevar algunas sorpresas más porque hasta nosotros le erramos. Así que por ahí mi 30% termina siendo en realidad un 20% menos.

La salida del cepo, ¿es posible?

AG: El otro tema que quería preguntar es el dólar. Milei plantea un dólar oficial a 1020 aproximadamente hacia fin de este año. Y cerca de 1200 para el año que viene. ¿Cómo ve el manejo que el Gobierno puede hacer con el tipo de cambio en los próximos meses, teniendo en cuenta esta premisa que puso el oficialismo, sin fecha, que tiene que ver con el cepo?

La verdad es que yo soy de los que viene planteando que hace rato ya debimos haber ido a una unificación cambiaría. Es que salir del cepo es un tema mucho más complicado porque también hace un montón de regulaciones y restricciones. Estas restricciones se colocan para justamente mantener un dólar artificialmente barato, respecto a lo que verdaderamente el Banco Central hizo perder poder adquisitivo y destruyó el valor de nuestra moneda.

La verdad es que el cepo heredado, en términos de regulaciones y restricciones, es kafkiano la cantidad que le pusieron. Va a tardar en empezar a desarmar esas regulaciones. Pero sí se podría ir a una unificación cambiaria.

El Gobierno ya ha planteado que busca una unificación cambiaria con un salto menor del tipo de cambio oficial. Sabemos que cuando se produzca esa unificación, el dólar oficial, que va a ser el único que vamos a poder operar todos libremente con un tipo de cambio libre, se va a ubicar más cerca y por debajo de los dólares paralelos.

Claramente, hoy no están dadas esas circunstancias, pero se podría lograr que eso suceda porque ya se ve que cuanto más confianza hay en el dólar, los dólares paralelos van bajando lentamente. Además, sacando una buena cantidad de pesos que se emitieron, la brecha se va a volver más baja y se podría unificar sin un salto relevante del tipo de cambio, pero eso viene demorado.

Esta unificación la veo, a pesar de que yo lo haría antes, pero yo no estoy en el gobierno, la veo más para principios del año que viene que ahora. Después, toda la discusión cambiaria va a tener que ver fundamentalmente con lo que operemos los argentinos en un mercado libre.

Así que ya no existe eso del crawling peg que tenemos hoy, eso es justamente dentro del cepo, porque en el cepo el dólar se mueve según le dé la gana al Banco Central. Mientras que en un mercado unificado se mueve según lo que nosotros consideremos que vale un peso, porque el Banco Central ha emitido de más o porque nosotros no queremos tener pesos.

AG: ¿O será que el Gobierno está apostando a llegar a medio año y tener el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para ahí sí tener el aire para hacer esto que usted estaba marcando?

Sí, puede ser. Lo que pasa es que a mí me parece bastante difícil que el FMI nos dé un acuerdo más favorable, o muy favorable. Probablemente sí nos vuelva a refinanciar los vencimientos que están en el corto plazo. Es decir, algo como para darle más liquidez al Banco Central, algunos miles de millones de dólares, aunque no muchísimos, si no hay una señal contundente de que habrá una unificación cambiaria.

Porque el Fondo Monetario Internacional tampoco está de acuerdo con esto de haber sostenido el cepo en el tiempo. Y, entre otras cosas, es lógico que estemos demandando esa salida del cepo porque se sabe, y lo estamos comprobando, que sostenerlo en el tiempo complica cada vez más comprar divisas.

Y lo segundo es que, lamentablemente, el proceso de recuperación económica, que se empezó a ver ahora a partir de julio, iba a ser muy lento con cepo. En cambio, ganaría dinamismo si salimos en una unificación cambiaria.

