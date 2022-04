Alfredo Cornejo: "No lo veo hoy a Macri yendo a unas PASO"

El senador radical, Alfredo Cornejo, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9), y remarcó la importancia de realizar fórmulas combinadas entre la UCR y el PRO. Además, opinó sobre las diferencias internas y el rol del ex presidente, Mauricio Macri, compitiendo en las PASO.

¿Le gustaría integrar una fórmula presidencial en las próximas PASO?

¿Por qué no? Creo que en el 2022 deberíamos estar concentrados en dar certidumbre con un programa de Gobierno y no con las fórmulas. Hay un gran deterioro social y económico y vamos a tener un año de profundo mal humor en la ciudadanía, por la falta de crecimiento y la inflación alta, y no creo que la forma de solucionar eso sea que los dirigentes estén concentrados en sus carreras políticas.

Muchas veces los hombres representan ideas y las suyas son disitnas a las del presidente del radicalismo, Gerardo Morales.

Las ideas se tienen que dar en un determinado contexto, por eso creo en la necesidad del funcionamiento de los mercados en la economía, en un Estado inteligente que intervenga, pero no son ideas prácticas si se las saca de ese contexto favorable. Por ejemplo, en Chile puede venir Boric con sus ideas y tiene margen para hacerlas porque vienen de dos dácadas de crecimiento. Pero en Argentina tenemos el mismo PBI de la última década y se estima que tenemos dos millones de habitantes más, por lo que no hemos crecido. Todo lo que se intentó, va contra eso, como los incrementos impositivos, más gastos del Estado y un déficit que no se controla, que genera un combo de profundo deterioro, combinado con la inflación.

¿Cómo se resuelve ese proyecto común, entre el radicalismo y Juntos por el Cambio?

La Argentina, si no tiene un shock de crecimiento en forma rápida, va a seguir en este proceso donde los porcentajes de pobreza son cada vez más altos y estructurales, porque teníamos altibajos de cuando se controlaba un poco la inflación. Pero ahora está aumentando la pobreza que solo revierte si crecemos 10 años seguidos, por lo menos.

¿Se podría solucionar con fórmulas compartidas?

La experiencia del 2021 fue muy rica y hay que mirarla con perspectiva estratégica. En ese año fuimos juntos en 21 provincias y se compitió en 17 en las PASO, mezclando radicales con PRO, hasta con cuatro listas, como en Santa Fe. En general, esa combinación fue el común denominador y, no solo me aprece correcto, si no que es lo que está pasando fuera de las primeras líneas. Si no hubiésemos usado las PASO en el 2021, perdíamos las elecciones.

Cornejo reveló que analiza ser candidato a vice de Bullrich

¿Cree que sería útil que Macri compita en las PASO de Juntos por el Cambio?

No lo veo hoy a Macri yendo a unas PASO, aunque tiene todo el derecho y lo veo muy colaborativo, escuchando mucho y con otra madurez para el liderazgo. Pero si se diera una PASO, creo que le ayudaría a representar a Juntos por el Cambio para tener una base más amplia.

JL PAR