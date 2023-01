Aníbal Fernández: "Alberto tiene que ser el candidato a presidente, y en las PASO le gana a cualquiera" 

Aníbal Fernández afirma que no le parece conveniente que haya PASO en el oficialismo. "Si uno analiza la gestión, va a encontrar argumentos para pensar que el presidente es la mejor alternativa" aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil

¿Qué nos puede informar acerca de la detención de Facundo Jones Huala?

En primer lugar, quiero hacer el justo reconocimiento a la policía de Río Negro, si bien este trabajo lo comenzamos como un comando unificado, la detención corrió por cuenta de ellos. Sabíamos que esta detención podía suceder en cualquier momento, lo esperamos y la policía pudo dar con él.

¿Es correcto decir que hubo un poco de suerte en la detención por originarse de un llamado de una vecina por ruidos molestos?

No es taxativamente así, pero era muy importante que pudiéramos dar con su paradero, me parece irrelevante cómo fueron las formas, tampoco le quita mérito a la policía.

¿Usted cree que el candidato del Frente de Todos tiene que ser el presidente?

Así es. Si uno analiza la gestión, con las características particulares de la Argentina, después de las catástrofes del gobierno macrista, la pandemia y la guerra, va a encontrar argumentos para pensar que el presidente es la mejor alternativa.

Una encuesta ubica a Massa como ganador en las generales pero segundo en las PASO, y pierde en el balotaje

¿Cree conveniente que en las PASO le compitieran otros candidatos para potenciar la diversidad?

No me parece para nada bueno, pero si sucediera, habrá voluntad de competir. Cuando fui candidato a gobernador no tenía ganas, pero fui porque en ese momento decían que el que mejor medía era yo. Fui a verla a la presidenta y ella me dijo que compitiera, después me gustó, pero al principio no tenía esa vocación. Ahora puede ser que alguien tenga la vocación de intentarlo y, en ese caso, me parece bien que lo intente.

El propio presidente dijo que él quería que la interna se resuelva en unas PASO, ¿No sería mejor para el presidente ganar esa disputa?

El presidente le gana las PASO a cualquier, pero insisto en que lo mejor sería que no haya una competencia para dedicar el tiempo a trabajar en la candidatura. Pero si hay alguien que lo quiera hacer, me parece bien, el presidente no se negaría.

Máximo Kirchner se suma al pedido de una mesa política del Frente de Todos

A partir de las declaraciones "en off" de Wado de Pedro y las posteriores respuestas públicas de algunos integrantes del gabinete, ¿Cree que el Albertismo salió fortalecido?

No, no existe el Albertismo, el propio presidente reniega se eso. No me pareció correcto el accionar de Wado de Pedro, con quién tengo una gran relación personal, pero el sábado pudimos hablar e intercambiar opiniones. Cuando Lula ganó las elecciones en Brasil, Wado estaba en el bunker y pero cuando se hizo el almuerzo en Argentina, no estaba prevista su presencia. Sin embargo, el presidente pidió que se lo incorporara al almuerzo. Luego hubo una reunión con los organismos de derechos humanos a la cual el presidente no iba a ir, pero terminó yendo por pedido de Lula. A esa reunión Wado tampoco estaba invitado y se quejó del presidente en off, pero no era su responsabilidad invitarlo.

Alejandro Gomel: ¿Usted cree que hay ministros que deberían dar un paso al costado si no están de acuerdo con el accionar del gobierno?

Siendo ministro de Néstor y de Cristina accioné mayoritariamente en consonancia con sus pensamientos y también hice cosas en las que no estaba de acuerdo, pero puse el cuerpo y las llevé a la práctica porque respondo a quien conduce. Muchas veces pifié, pero en otras acerté. En este caso pasa lo mismo, el presidente no está para darles explicaciones a nadie. Cada uno tiene que ocupar el lugar que le corresponde y, si no le gusta, lo que tiene que hacer es correrse.

