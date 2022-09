"Argentina, 1985": ¿por qué no se estrenará en todos los cines?

Hoy la pantalla grande comparte sus grandes producciones con las distintas plataformas on demand. Antes era necesario contar con las cadenas de cines más importantes para proyectar los filmes y mantenerlos el mayor tiempo posible en cartelera. Pero los tiempos y las reglas cambiaron.

Como pudimos ver en distintas oportunidades, las películas que llegan a las salas de todo el país al corto tiempo se instalan en las compañías de streaming. Por lo general, existe una ventana de 45 días entre el lanzamiento en salas y en plataformas.

Argentina, 1985: de Venecia, ¿a los Oscar?

En el caso de Argentina, 1985 este acuerdo no habría llegado a buen puerto. Las cadenas de cines más grandes del país no transmitirán el film de Santiago Mitre, ya que Amazon Prime Video no quiso extender más de tres semanas la proyección de la película.

Es por esta razón que Cinépolis, Showcase, Cinemark y Hoyts decidieron no sumar en su cartelera la producción argentina. En cambio Atlas, Cinemacenter, Multiplex y otras empresas independientes contarán con la historia basada en el juicio a la junta militar por parte de los fiscales Strassera y Moreno Ocampo.

