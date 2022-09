Beatriz Sarlo: "El magnicida tuvo alta torpeza material"

La escritora Beatriz Sarlo dialogó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y detalló que "en estos días estuve en Recoleta y vi un público tranquilo haciéndole el aguante a Cristina". Además agregó: "La memoria política argentina es corta" y que si se le consulta a la mayoría de la gente qué le parece lo que pasó ayer, te van a decir que es todo un invento".

¿Lo que vimos cambia el mapa político argentino, modifica algo en la grieta?

Esto licúa el concepto de la grieta, ya que este es un país que está muy destrozado, y que incluso los políticos acentuaban esa multipolaridad política. O sea que no hay grieta. Siempre critiqué esa idea partida en dos o en tres. Lo que vemos es el resultado de un desmembramiento político y social porque no hay hipótesis firme acerca de qué pasó ayer en Recoleta.

Estuve estos días en la esquina, no ayer, era un público tranquilo haciéndole el aguante. Pero anoche hubo un cambio o ese cambio fue protagonizado por una sola persona.

Esto que decis que existen múltiples fragmentaciones y no sólo dos, ¿se aplica también a los medios de comunicación, ya sea por cuestiones de necesidad económica, de marketing o de la necesidad de construir una masa critica que sea atractiva para la publicidad?

Depende de qué medio de comunicación. Uno piensa en los escritos y en los audiovisuales. Hay medios escritos que uno ve fuertemente una connotación partidista, como Página 12, y no se lo oculta al lector. Puedo estar en desacuerdo pero lo leo los fines de semanas. Me venden observaciones objetivas pero también opiniones.

Lo mismo con el diario La Nación, que uno ve cómo que hay un pensamiento de derecha y uno más matizada y con mayor sensibilidad hacia los fenómenos populistas en alguien importante como Jorge Fernández Díaz. O sea, cuando la gente habla de los diarios , me pregunto cuánta gente los lee realmente. No miro televisión tampoco, salvo ayer por la noche.

Yendo a la semiótica: ¿ver la imagen del revólver sobre la cara de la vicepresidente genera algún tipo de impresión permanente que resuena, salvando las distancias con las Torres Gemelas, que impregna y que por tanto, persiste?

Es probable, tiene que ver qué sigan haciendo los medios con esa imagen, que hasta ahora la estaban repitiendo minuto a minuto y es probable que genere algo. La memoria política argentina es corta.

Si hubiera sido un magnicidio anoche, ¿se trató de un demente con una pistola mal cargada? ¿Es un aventurero que quería figurar en la prensa de ese modo? Lo que es seguro es que no parece ser miembro de ninguna fuerza de seguridad enemiga, porque esta persona tuvo alta torpeza material. Es decir tener a tu posible victima a 20 centímetros y no tener balas en la recámara es un examen que no pasás ni en el primer año de la escuela militar.

Habló el mejor amigo del atacante: "Su intención era matarla, lamentablemente no ensayó antes"

Lo que sabemos es que esta persona navegaba pensamientos extremos, se lo asocia con posiciones fundamentalistas religiosas inclusive. Estamos frente a alguien que se puede comparar como el caso de Bolsonaro que era un desconocido y que con ese cuchillazo lo catapultó y terminó siendo presidente dos meses después.

Pero en ese caso deberíamos pensar que lo que quería hacer era restituirle los números en las encuestas a Cristina que estaban cayendo.

El análisis de esta persona que quiso asesinar a Cristina me hizo acordar al ensayo de Sigmund Freud de los que fracasan cuando triunfan. Jacques Lacan hablaba, en su tesis doctoral, de una señora que creía que su esposo la engañaba con la actriz más famosa de Francia y por eso la asesinó. Es decir el narcisismo como móvil, tal vez sucedió lo mismo en este caso...

Agregaría a tu interpretación psiquiátrica la forma en la que estamos acostumbrados a procesar la política, siempre en escenarios distinguidos. Un narcisista lo haría en un escenario importante. Ahora vivimos en un mundo calificado por las cámaras de TV, la espectacularidad, que es todo lo que la gente ve y consulta con regularidad.

Ofelia Fernández denunció que la Policía portó balas de plomo en el operativo de Recoleta

¿Qué consecuencias electorales, y en el humor social, puede tener lo que pasó ayer?

La forma en que se procesa la política en los sectores que no se dedican específicamente a analizarla tiene elementos muy conspirativos. Si le preguntás a la gente qué le parece lo que pasó ayer, te van a decir que es todo un invento, que no hay que creerle.

Guy Debord hablaba de "la sociedad del espectáculo", es decir que todo se percibe como tal, como un simulacro, incluso lo real...

Sobre todo hay que destacar la desconfianza frente a todo dato, de los medios e incluso de lo que uno ve con los propios ojos. La desconfianza de la percepción.

Siguiendo esa línea, en las redes sociales, hay muchos antikirchneristas afirmando que esto es una pantomima fabricada para victimizarse...

Las redes sociales son una de las formas más bajas del sentido común, lo que la gente me dice en las calles es lo mismo que aparece en las redes, pero como son aburridas me gusta más hablar cara a cara.

AO PAR