Bolsonaro estará en la asunción de Milei, ¿Trump también?

Falta menos para que Milei asuma como nuevo presidente de la Nación y se están llevando adelante los preparativos.

El ex Presidente brasileño arriba con alrededor de 60 acompañantes. Además de sus dos hijos, habrá algunos legisladores, gobernadores de Brasil y empresarios en esta nutrida comitiva de Bolsonaro.

La frutilla del postre para el libertario sería que Trump llegue a Argentina. No está confirmado si vendrá o no, algunos dicen por un tema de seguridad. Lo que si sabe es que Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, no vendrá a la asunción.

Lula no estará en la asunción de Javier Milei

Mientras tanto, se aguarda por saber si salud será ministerio o no. Otra incógnita pasa por dos puestos claves: uno tiene que ver con Karina Milei, hermana del Presidente electo, que quiere ser secretaría legal y técnica. Hay un decreto que dice que no se pueden nombrar parientes en la administración pública, pero esperan que se solucione de alguna manera, con o sin cargo, ya que forma parte del equipo más estrecho de Milei. Estará pegada a él todo el día.

La otra cuestión pasa por Rodolfo Barra, que tiene más de 70 años y no podría asumir. También dicen que eso, con una resolución o un decreto, se puede solucionar.

