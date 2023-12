Lula no estará en la asunción de Javier Milei

Es una comunicación oficial: el presidente brasileño Lula da Silva decidió no ir en la asunción de Javier Milei el próximo domingo en Buenos Aires. En su lugar, Brasil estará representado por el canciller Mauro Vieira, el más alto diplomático para estas ceremonias; lo que indica una intención clara de mantener las mejores relaciones posibles entre los dos países.



Quién sí estará presente, por invitación oficial del próximo gobierno argentino, es Jair Bolsonaro, el ex mandatario brasileño que comparte con Milei las mismas orientaciones políticas.



Durante la campaña electoral, Javier Milei no ahorró epítetos insultantes contra el jefe de Estado brasileño. Lo trató de “comunista”, “ladrón” y “mafioso”. En aquella época se mostró dispuesto a borrar cualquier posibilidad de diálogo entre ambos gobiernos. Pero una iniciativa de último momento, llevó a la futura ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, a viajar repentinamente a Brasilia el 26 de noviembre último. Allí se reunió con el canciller Vieira y le entregó una carta donde el ex postulante Libertario, sin mencionar el nombre de Lula, lo convidaba formalmente al acto.

Diana Mondino confirmó que Argentina no ingresará al bloque de los BRICS

Al día siguiente de la victoria de Milei, el mandatario brasileño lo saludó a través de su twitter oficial, donde también obvió mencionarlo por nombre y apellido. Lo que dijo fue que saludaba al pueblo argentino por los resultados y afirmaba: “Brasil precisa de Argentina y la Argentina precisa de Brasil”. Lo cierto es que el gobierno petista no logró ocultar su desánimo frente a la derrota de Sergio Massa, a quien veían con indudable simpatía.



En Brasilia, hubo dudas hasta el último minuto acerca del viaje de Lula a Buenos Aires. Una de las razones es la importancia que le darán los nuevos ocupantes de la Casa Rosada a Bolsonaro y su comitiva, integrada por diputados y senadores de su partido, y al menos tres gobernadores afines. Para el ex presidente, esta es una oportunidad única de mostrar a los ciudadanos de su país que políticamente aún está vivo. Aquí dicen de esa delegación que será una suerte de “caravana de la derecha brasileña”.



En ese contexto, Bolsonaro y sus acompañantes tienen expectativos de mantener un encuentro con el consagrado presidente de Argentina. Será el primer acontecimiento político internacional que vive el bolsonarismo después de su estruendoso fracaso frente al Partido de los Trabajadores en octubre de 2022. En verdad, este escenario no es más que la continuidad de aquél vigente desde 2019, cuando fue elegido Alberto Fernandez. De modo que hasta fines de 2026, serán 7 años continuos de presidentes de los dos grandes socios sudamericanos, con tendencias contrarias. El “anarco capitalista” Milei no ocultó su alegría en la comunicación que mantuvo con el ex capitán del Ejército Bolsonaro y su hijo Eduardo, diputado de extrema derecha. Fue 24 horas después del triunfo.



Mondino le dio oxígeno a Scioli: "Ha sido, es y será un disparate pensar en un corte de relaciones con Brasil"

El bolsonarismo apuesta a que esta exposición política podría compensar la fuerte presión jurídica que sufre su jefe espiritual. Vale

recordar que éste huyó a Miami antes de la Asunción de Lula da Silva, con lo cual no le transfirió la faja simbólica del poder. Sin dudas, tuvo miedo de ir a la cárcel, dadas las investigaciones que lo involucran, aún hoy, en actos antidemocráticos, fraudes y sustracción de joyas que pertenecen al Estado brasileño.