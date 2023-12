Podrían correr peligro las designaciones de dos funcionarios claves para Milei: Rodolfo Barra y Karina Milei

A tan sólo cuatro días de la asunción presidencial, Javier Milei enfrenta un desafío legal que podría poner en jaque su aún incompleto armado de Gabinete. Por distintas legislaciones vigentes, Karina Milei no podría ser designada en la Secretaría General de la Presidencia y Rodolfo Barra no podría asumir como Procurador del Tesoro de la Nación.

De acuerdo a la ley 18.777, que define el funcionamiento de la Procuración del Tesoro, la persona designada debe tener una edad no menor a los 30, ni mayor a los 70 años. El artículo 2 detalla: “El Procurador del Tesoro de la Nación deberá ser ciudadano argentino, no menor de treinta ni mayor de setenta años, abogado con el título habilitante expedido o revalidado por Universidad Argentina y contar por lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión”. El periodista Martín Angulo fue quien destacó esta situación en su cuenta de Twitter.

El polémico Rodolfo Barra fue anunciado el viernes 1 de diciembre como el nuevo procurador del Tesoro de la Nación por Javier Milei, a pesar de tener ya 75 años. Luego de su designación, su pasado reflotó en los medios, ya que el abogado con una amplia experiencia jurídica estatal y exministro menemista debió renunciar a su puesto en la década de los noventa por su vinculación a grupos filonazis. Incluso llegó a ser denunciado por Domingo Cavallo por el estancamiento de las causas por los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA.

Barra integraba la Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, organización política juvenil ligada al Movimiento Nacionalista Tacuara, de perfil afín al fascismo y neonazi, que se mantuvo activa entre 1957 y 1966. "La militancia juvenil en la agrupación nazi Tacuara fue, por años, el secreto mejor guardado del ministro de Justicia", indicaba una nota de 1996 de la revista NOTICIAS, la cual recoge la siguiente declaración de Barra: "Si fui nazi de joven, pido perdón".

En la primera entrevista que concedió luego del ruido que generó la decisión de Milei, el flamante funcionario manifestó: “Tenía 15 años, era un adolescente. Cuando uno es adolescente adolece de madurez, de conocimientos, muchos a esa edad hacen locuras, a mí me tocó hacer esta locura. Otros, a edad mayor, fueron terroristas: no se dio que tuviera que participar en un acto violento y tampoco me consideré filonazi”, explicó y añadió: "Tuve una adolescencia complicada, le di mucho trabajo a mis padres".

Por qué corre peligro la designación de Karina Milei, “El Jefe”

La hermana del presidente electo, llamada usualmente por los integrantes de La Libertad Avanza como “El Jefe”, fue quien manejó la estrategia electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia. Por ello, ve en su hermana mayor una figura crucial para el despliegue de su visión de gobierno y decidió designarla frente a la Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, el decreto 93, impulsado en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, impide ese nombramiento. Con el fin de mejorar “la institucionalidad, la integridad y la transparencia de todas las políticas públicas que lleva adelante” el gobierno nacional, el decreto prohíbe que se designen familiares directos en “todo el sector público”.

“Dispónese que no podrán efectuarse designaciones de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el Sector Público Nacional, que tengan algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro. Quedan incluidos el cónyuge y la Unión Convivencial”, detalla el artículo 1 del decreto.

Cuando llegó al gobierno, Alberto Fernández anunció que esa norma sería modificada, aunque finalmente nunca ocurrió. Las alternativas de Milei son limitadas y es improbable que desista en su intención de mantener cerca a su hermana Karina. Según reveló Página 12, entre sus posibilidades queda eliminar el decreto mediante una ley, nombrar a Karina a través de un decreto que contradiga el de su aliado político, Mauricio Macri, o buscar alguna forma de exceptuarse de la ley.

