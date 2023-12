La vicepresidente electa Victoria Villarruel se reunió este martes con los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) en el marco de las gestiones para definir las autoridades del Senado. Al respecto, el radicalismo se comprometió a apoyar la candidatura de Francisco Paoltroni para la presidencia provisional, que se corresponde al segundo cargo en la línea de sucesión provisional.

La futura funcionaria ingresó a la Cámara Alta después de las 15:10 por la entrada de la calle Combate de los Pozos, donde fue recibida por los senadores Carolina Losada, Eduardo Vischi y Víctor Zimmermann. Ya había mantenido reuniones con el peronismo disidente, con el Frente de Todos y con el PRO, y sólo quedaba por verse con el bloque de la UCR.

Bloqueos en Twitter, "ñoqui" y "gansadas": los cruces entre Victoria Villarruel y Luis Petri

En el encuentro participaron también el porteño Martín Lousteau, el catamarqueño Flavio Fama, la correntina Mercedes Valenzuela, el pampeano Daniel Kroneberger, la jujeña Silvia Giacoppo, la santacruceña María Belén Tapia y el formoseño Luis Naidenoff, quienes dejarán el Senado este 10 de diciembre, al igual que Zimmermann.

La compañera de fórmula de Javier Milei describió la reunión con el bloque radical como "muy cordial". "Fue una reunión muy cordial. Me dieron la bienvenida y cada uno de ellos se fue presentando", comentó. Asimismo, afirmó que les transmitió su idea de "trabajar intensamente, impulsando la periodicidad en las sesiones", así como la "vuelta de las reuniones de Labor Parlamentarias". "Hablamos con mucha cordialidad y les mencioné que tienen la puerta abierta de mi despacho", añadió.

"Fue una reunión muy amena y muy abierta. Muy interesante porque nos pidió opiniones. Y nos dijo que quiere hacer cosas para cambiar el funcionamiento del Senado que, desde hace dos años, no viene teniendo casi sesiones", comentó Zimmermann en declaraciones a la prensa acreditada. Además, el legislador de origen radical remarcó que "fue una diferencia enorme con Cristina [Kirchner], con la que casi no teníamos trato".

Encuentro con nuestra Vicepresidente electa @VickyVillarruel 🇦🇷 pic.twitter.com/sdPmjV3YaO — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) December 4, 2023

En declaraciones a los periodistas acreditados en el Senado, la vicepresidenta ratificó que la presidencia provisional será ocupada por un representante de La Libertad Avanza (LLA), luego de que trascendieran conjeturas respecto de que el Frente de Todos (FdT) pudiera mantener el lugar de la principal autoridad de la Cámara alta. Además, remarcó que la senadora Claudia Ledesma Abdala, que ocupa actualmente el cargo, "fue muy clara" al transmitir a través de su cuenta en X (antes Twitter) que no tiene "ninguna intención" de permanecer en ese puesto.

"En ningún momento manejé otra conjetura que no sea la del respeto por el sistema democrático y las instituciones. Es costumbre, cada vez que empieza una nueva gestión presidencial, que las autoridades de mayor confianza de presidenta del Senado abandonan también su labor y entran los que son de confianza de los entrantes", explicó Villarruel. Sumado a esto, aseguró que en su rol de titular de la Cámara Alta buscará "trabajar intensamente" e "impulsar la periodicidad de las sesiones".

Victoria Villarruel denunció que falsificaron la muerte de su padre por Covid-19

Para la vicepresidente electa que ese rol corresponda al oficialismo "hace al sistema democrático, a la institucionalidad y al Estado de derecho", consideró y sentenció: "No podía pensar en otra posibilidad que no sea esa, salvo que consideremos que hay gente que no va a respetar las instituciones, pero no es lo que pienso a priori".

En sintonía con sus declaraciones, fuentes del espacio comentaron que desde el bloque radical aún está en tratativas con sus socios de PRO para mantener vivo el interbloque de Juntos por el Cambio y le ratificaron a la vicepresidenta su intención de apoyar al oficialismo para designar al Presidente Provisional del Senado. En ese sentido, desde el bloque explicaron que la posición institucional de la UCR es que "el Presidente del cuerpo y las secretarías administrativas y parlamentarias les corresponde poner al oficialismo".

Según Villarruel, el encuentro con el bloque radical fue "muy cordial".

Sumado a esto, la futura vicepresidenta aseguró que "está resuelto" quiénes ocuparan las secretarías administrativa y parlamentaria, aunque aclaró que los nombres se informarán en el momento debido. "Este jueves está convocada la sesión y se podría tratar", explicó haciendo referencia a la sesión preparatoria que se realizará el 7 de diciembre en la que jurarán los 24 senadores electos en octubre. Por su parte, el oficialismo insistió en que la designación de autoridades del cuerpo debería realizarse el 24 de febrero y no en esa sesión ya que así lo establece el reglamento.

Las secretaría administrativa está a cargo de Luz Alonso, diputada provincial electa por La Pampa, mientras que la Parlamentaria está al frente de Marcelo Fuentes. Se trata de funcionarios muy cercanos a Cristina Kirchner, quienes además se encargan de áreas estratégicas en el funcionamiento del Senado. Al respecto, el bloque oficialista tiene previsto reunirse este miércoles para definir la posición que llevará a la sesión del jueves.

Confirmaron que Martín Menem presidirá Diputados y Francisco Paoltroni será propuesto como presidente provisional del Senado

Asimismo, aunque no entró en detalles, Villarruel reiteró que los proyectos que el gobierno de Milei piensa enviar al Congreso están referidos a "la reforma del Estado, a la derogación de regulaciones y a cuestiones de tipo económicas". "No quise dar detalles porque quiero tomar conocimiento del paquete de leyes y sentarme a hablar con cada bloque", señaló.

Finalmente, y respecto a los proyectos que quedaron pendientes de tratamiento, como la designación de jueces, la vicepresidenta electa anunció que "se va a analizar todo lo que quedó pendiente" y que "lo que tiene ver con los pliegos de los jueces los vamos a analizar uno por uno porque es algo que hace a otro poder".

MB / ED