Buen debut en los mercados para las medidas económicas

El primer día de las medidas anunciadas por el ministro de Economía tuvieron un saldo positivo para el Gobierno, ya que los indicadores reaccionaron con calma considerando la decisión de generar un fortísimo salto del tipo de cambio, que en el mercado oficial voló de 400 a 800 pesos.

En ese mercado, el del dólar mayorista, el Banco Central consiguió comprar 280 millones para sus reservas, algo que no ocurría desde hace varios meses. Las cotizaciones alternativas, se mantuvieron por debajo de los 1.100 pesos: es el caso del dólar blue, el MEP y el contado con liquidación.

De este modo, el Gobierno consiguió uno de sus primeros objetivos: reducir la brecha cambiaria. Pasó desde un nivel de casi 200%, lo habitual en las últimas semanas, a menos de 30%. Con eso se busca reducir los incentivos negativos que genera esa diferencia en el ámbito del comercio exterior.

Por otro lado, también hubo una respuesta favorable para el plan de emergencia anunciado por Caputo a juzgar por los precios de los activos argentinos. Los bonos en dólares de la deuda subieron casi 3% en promedio, lo que generó una baja en el riesgo país, que quedó en 1815 puntos. Pocas semanas atrás, ese indicador superaba los 2500 puntos.

Las 10 medidas de Luis Caputo: qué opinan los economistas sobre el "paquete de emergencia"



Las acciones argentinas en Nueva York tuvieron una gran jornada, con subas por encima del 5% en el caso de los papeles bancarios, como BBVA, Supervielle o Macro.

Esta bienvenida de los mercados a las primeras medidas de Caputo no están exentas de prevenciones. Entre los operadores y los analistas se recibió bien el criterio de equilibrio fiscal que lleva adelante la nueva gestión. Pero eso no quita que esas medidas sean vistas solamente como un primer paso. Aún no se conoce un plan económico completo y con proyección en el tiempo, algo que seguirá esperándose en el sector financiero.

