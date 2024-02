Carlos Bianco: "El Presidente tomó la decisión de asfixiar a las provincias" 

El licenciado en Comercio Internacional, Carlos Bianco, enumeró los fondos que quitó el Ejecutivo, concluyendo que el Gobierno "tiene una deuda efectiva de 88.800 millones de pesos" con las provincias. Por otro lado, comentó los límites institucionales que los mandatarios del Interior pretenden imponer. "A los gobernadores no les queda otra que reunirse y tomar algunas definiciones políticas de conjunto", alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gomel (AG): En una conferencia de prensa que dio este lunes Axel Kicillof, el gobernador dijo que “el Presidente se roba los recursos de las provincias”. ¿Qué va a pasar con la relación de las provincias y Javier Milei?

Todo esto lo veo con mucha preocupación porque el Gobierno no quiere llevar una buena relación institucional ni política, tanto con las provincias, los gobernadores ni con el Congreso. El presidente tomó la decisión de asfixiar financieramente a las provincias.

El vocero presidencial dijo que el ajuste en las provincias va a continuar, lo cual es dramático porque los recortes de fondos implican recursos que se usan para pagar salarios de docentes, médicos, construir escuelas y jardines, repavimentación de rutas, entre otras puntos importantes. Además, Buenos Aires es la más necesitada de recursos y la más solidaria con el resto de las provincias, generando el 40% de la masa de recursos coparticipables y recibiendo sólo el 21%.

AG: ¿Cómo hará la Provincia de Buenos Aires para afrontar todas estas obligaciones que mencionaste?

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal que se derogó por decreto ayer ya no estaba llegando. El Gobierno Nacional tiene una deuda efectiva de 88.800 millones de pesos, 11 mil millones correspondientes a diciembre, 33 mil millones a enero y 44 mil millones a febrero.

Es decir, nosotros ya nos estábamos acomodando a esa situación porque los fondos ya no estaba llegando, y a eso se le suman otros recortes provinciales, como el del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que más allá de que no enviaron recursos el mes pasado , el gobernador pagó con recursos de la provincia.

También está el fondo para la compensación del transporte en el Interior, que eso va a terminar derivando en un aumento en la tarifa de los micros porque al correr el subsidio de la Nación, nosotros vamos a tener que seguir pagando lo que corresponde a la provincia.

Y después hay otros convenios que estaban en el marco del consenso fiscal de 2017 que no se están enviando, al igual que otros programas de carácter vinculados a la salud que tampoco se están enviando.

Tenemos casi 900 obras públicas por un valor de 1,3 billones de pesos que no se están ejecutando. Más de 12.000 viviendas que se estaban construyendo con fondos nacionales que han sido paradas, inclusive viviendas de Procrear. El ajuste es brutal e innecesario. Lo que estamos haciendo es tratar de ajustarnos a la nueva situación de recursos, porque la provincia, más allá de la aprobación de la ley fiscal, no tiene otra forma de generar recursos.

La reacción social ante las políticas de Milei

AG: ¿Qué puede pasar desde lo social? ¿Habrá algún tipo de reacción que vaya más allá de una cuestión política?

Sí, tenemos mucha preocupación por lo que sucede en los barrios, en donde ya ha comenzado un aumento en la demanda de los alimentos. Esto se ha hablado con los intendentes del conurbano y del interior, más allá de signos políticos. Estimamos que la demanda de alimentos aumentó entre 3 ó 4 veces, es que el costo de los mismos se ha multiplicado por encima del índice de inflación.

Además, se están viviendo situaciones de mucha violencia en los barrios, algo que nos comentaron muchos dirigentes de organizaciones sociales. El tejido social se va deteriorando en la medida que hay escasez de empleo y se duplica la inflación de un mes a otro.

AG: ¿Hacia dónde va el Gobierno con tantas peleas? ¿Por qué se enfrenta con el PRO, más allá del esperable enfrentamiento con los gobernadores peronistas?

No es razonable pelear con ningún gobernador, independientemente que sean de otra fuerza política. Eso no tiene que ver con el sistema democrático, se pueden tener muchas diferencias ideológicas, como nosotros tenemos con muchos intendentes de Buenos Aires. Pero nosotros no faltamos el respeto, no sobrepasamos ese límite, que nunca se ha visto desde la vuelta a la democracia.

Axel Kicillof salió al cruce de Mile y en favor de las provincias.

Estamos llegando a un límite de tolerancia en donde las instituciones del sistema republicano deberían poner un límite, no es viable una nación en estos términos. Ya durante la campaña, por las posiciones tan radicales que mostraba el actual presidente, nos estaba conduciendo hacia la desintegración nacional y hacia la dislocación de la sociedad, que es lo que está pasando efectivamente.

La respuesta de los gobernadores contra Milei

AG: Cuando hablás de poner límites desde lo institucional, ¿cómo sería eso en la práctica? ¿Significa llamar a un juicio político?

La Constitución y el Congreso tienen sus herramientas para demostrar cuáles son los límites. De hecho, la falta de aprobación de la ley ómnibus fue un límite que le pusieron los representantes del pueblo argentino. El tratamiento del DNU también lo será. Es decir, existen los contrapesos democráticos para esto, pero el Presidente no los respeta.

Lamentablemente, estamos llegando a algo en que ni siquiera nosotros estamos de acuerdo ideológica y metodológicamente: la judicialización de las decisiones económicas, pero no queda otra que salir a reclamar nuestros fondos en la Corte. Ya lo dijo Kicillof: Milei le está robando los recursos a los bonaerenses.

AG: Kicillof también dijo que se reunirá con otros gobernadores, incluso de otros signos políticos. ¿Se está armando una especie de frente de gobernadores para enfrentar lo que está sucediendo? ¿Qué se habla con el resto de los gobernadores?

No sé si hay un frente, pero hay una preocupación muy grande por parte de todos los gobernadores, independientemente del signo político o de los partidos provinciales. Hay una preocupación común que es el espanto respecto de las políticas que está llevando adelante el Gobierno nacional.

Y, ante el abandono que está haciendo el Gobierno de sus responsabilidades en materia educativa, productiva, de salud, y de seguridad, a los gobernadores no les queda otra que reunirse y tomar algunas definiciones políticas de conjunto. Me parece que es razonable lo que están haciendo.

AG: ¿Kicillof se encamina a ser el nuevo líder de Unión por la Patria?

Por lo único por lo que está preocupado Kicillof hoy es por conseguir los recursos de los bonaerenses y por seguir gestionando para transformar esta provincia, que es la que mayores necesidades tiene y la que menor cantidad de recursos recibe. Todo lo que tiene que ver con la política partidaria o con la eventual elección del año que viene. son cuestiones subsidiarias para nosotros.

