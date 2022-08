Carlos Maslatón: "Si unificás el tipo de cambio, el dólar valdría 250"

En dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) el abogado Carlos Maslatón aseguró que "es muy malo decirle al mercado cuánto tiene que valer" y que "si este Gobierno acompañara con medidas adecuadas, la aceleración al alza sería mucho mayor. Pero se vivió un proceso recesivo muy fuerte estos últimos cuatro años, se destruyó todo".

Tuiteaste que el país está mejorando, ¿a qué te referías?

Económicamente. A veces sucede que se da una divergencia entre una mala política y una realidad económica que sigue su curso, que termina una crisis recesiva, que para mí terminó hace un año, y avanza. Yo tenía previsto que en octubre del 2021 íbamos a llegar a un mínimo y de ahí las cosas iban a mejorar. La salida es inflacionaria y va a seguir dos años más siendo alta, pero con un país en crecimiento, mejoramiento de los activos, con recuperación de los bonos.

Pero los méritos no son del Gobierno, son una consecuencia de un ciclo económico que en Argentina es muy favorable, con todo lo que se produce y con los precios en alza. El optimismo mío tiene que ver con el ciclo económico.

¿Hay una disonancia entre lo que varios especialistas económicos dicen y lo que pasa en realidad?

A mí me encanta esa disonancia, es muy propia de los pisos de los grandes mercados, después de grandes caídas y de las primeras subidas, que es donde estamos ahora nosotros. En este momento la mejoría cuesta reconocerla, queda mal decir que te va mejor. Queda lindo decir que estamos pésimos, pero estamos mucho mejor.

Aclaro que no soy oficialista, sucede que la economía puede tomar caminos no pegados a la política. Acá hay un Gobierno disuelto, con un pulmotor que sería Massa, un vicepresidente que no se pudo defender bien, etc. Si Massa se animara a liberar el tipo de cambio, la aceleración sería mucho mayor. Si bien los precios subieron hay un consumo enorme, es decir que los ingresos están acompañando a la inflación o incluso los están superando.

Rubinstein planteó la conveniencia de desdoblar el mercado cambiario, ¿creés que lo va a llevar adelante, ahora que es viceministro y que Massa va a estar de acuerdo?

Las medidas económicas son una consecuencia de la realidad y no de los deseos. No creo que Massa quiera tener cimbronazos de precios o cimbronazos cambiarios. Yo le manifesté que, habiendo tocado los 300 pesos el dólar paralelo, el escenario no es de subido sino de bajada, aun con una unificación o desdoblamiento cambiario.

Pero hay miedo, se piensa que a partir de esto se va a generar un nuevo estallido inflacionario, y no va a pasar. Es el momento para tomar estas medidas que son comunes en cualquier país del mundo pero acá lucirían como audaces.

¿Cómo sería esa hipótesis? ¿Un dólar financiero a 200 o a cuánto bajaría si se desdobla?

Lo que tenés hoy es un dólar oficial a 140, donde el Estado compra y vende a ese precio, pero como está muy por debajo del mercado real que está en 290, el Gobierno no puede dirigir la cantidad y el precio al mismo tiempo, por eso tiene que racionar los dólares, le pide a los exportadores "liquídenme a este precio miserable que yo pago para poder entregar a los importadores".

Esto siempre fue un fracaso, por eso lo que se hace para evitar esto es flotar el peso, donde los que se compran y se venden no es el Estado, sino las empresas y particulares entre sí. En los 70 y los 80 había un sistema mixto, estaba el sistema que te acabo de describir y mantenías un dólar oficial que se llamaba dólar comercial, y el otro financiero. Hacia algo así puede llegar a ir Argentina.

Lo que hace el Gobierno es, según la categoría del producto que quiera beneficiar o perjudicar, hace un mix de estos dólares, hasta que un día se da cuenta que esto no tiene sentido y vamos al mercado libre total. Esto lo que creo que va a pasar. Es una deducción de hacía dónde la economía nos está llevando, para bien.

¿Cómo creés que impactaría en el valor de dólar financiero el reconocimiento de ese desdoblamiento?

Hace un año y medio había calculado que íbamos a ir a 355, y hace un mes tocó estos valores, después bajó y ahora estamos en 292. Si unificas el tipo de cambio, el dólar valdría 250. No sería una mala noticia. Si querés desdoblar y querés poner al oficial en 160 y el otro te va a 270, entonces ahí podés hacer un mix entre una cosa y la otra. Pero es muy malo decirle al mercado cuánto tiene que valer, eso lo define la oferta y demanda.

¿A qué obedece esta mejora estructural en el país específicamente?

La economía no es resultado de acierto o desaciertos de los gobiernos. sino la consecuencias de un montón de factores, como los ciclos económicos internos y mundiales. Nuestro país vivió un proceso recesivo muy fuerte estos últimos 4 años, se destruyó todo. Esa destrucción ya pasó, basta con observar lo que está pasando con la deuda pública o el mercado de valores. Esta recuperación es parte inicial de un proceso positivo y con un crecimiento definitivo.

Si este Gobierno acompañara con medidas adecuadas, la aceleración al alza sería mucho mayor. Y, al respecto de la inflación, es natural que en un país que se deflacionó en término reales, los precios suban.

Si estuviésemos en una crisis no existiría el consumo que estamos teniendo. Tenemos que reconocer que hay más actividad que hace cinco años atrás. La desocupación está para abajo. El país no está arreglado, pero vamos a seguir mejorando. Tampoco se está negando la pobreza y la miseria, eso tiene que ser solucionado y así va a hacer.

