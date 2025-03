Carlos Melconian: “Racing logró un equilibrio entre jugar bien y estado físico”

El economista Carlos Melconian, al analizar la situación económica, comparó el primer tiempo de Racing con el inicio de la política económica del gobierno. Describió ese primer tiempo como “un ritmo, un vértigo que lo metió contra el arco”, haciendo referencia a las políticas intensas que redujeron la brecha cambiaria. Sin embargo, advirtió que mantener esa intensidad no sería fácil, señalando que, en el segundo tiempo, las políticas “no pudieron sostener la dinámica, la intensidad del juego”. El economista explicó que, al igual que en el fútbol, el secreto está en encontrar el “equilibrio". "Si no tenés estado físico, uno con estado físico te barre. Y si tenes mucho estado físico y sos un tronco, un tipo que te sabe hacer pasar de largo, te baila", dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Carlos Melconian es economista, fundador de la consultora MS, fue presidente del Banco Nación entre el 2015 y el 2017, consultor privado del Banco Mundial y fue quien preparó durante dos años el plan de la Fundación Mediterránea.

En el tema ansiedad, que yo se lo endilgo al mercado, es también responsabilidad e al administración. Más allá del buen funcionamiento ingenioso y financiero de la primera parte del 2024, habría que haber estado en la cancha con una agenda cambiaria ante de ahora. Y el acuerdo con el fondo, en su veta de orden de largada para buscar financiamiento también. El pago de los bonos de enero con reservas negativas, sin tener un acuerdo con el fondo, es tanto un acto de responsabilidad como canchereada de irresponsabilidad. Porque el gobierno y el equipo hicieron el esfuerzo por pagarlo. Porque con 200,000 millones de dólares de necesidad en el año, vos antes de cerrar el año pasado, tenías que tener un plan financiero. Y el plan financiero, la llave original, es el fondo monetario. Yo escuché varias veces "no, no tenemos ningún apuro". Yo digo, "no tenemos ningún apuro, pero para hay que llegar a abril"; si vos tenes un plan financiero por enfrentar, entonces no hay que sobrar nunca, siempre hay que mantener la humildad y apretar los dientes. Yo le escuché al presidente varias veces que van 20 minutos del primer tiempo y que los partidos duran 90. Pero después, en la cancha eso se tiene que ver en el ejercicio de la política económica.

Digo, el plan ingenioso cambiario se agotaba, pero al ingenio lo siguió otro ingenio: el blanqueo. Nosotros también teníamos un blanqueo preparado en nuestro programa, pero no para usufructarlo cambiariamente. Era la idea de que el blanqueo lubricara el nivel de actividad. Acá, se descubrió que del blanqueo se da crédito, el crédito va al mulk, y en el mulk, el Banco Central compra. Entonces, en un mercado cambiario que ya se agotaba en la primera parte del año, se descubrió el puente. ¿Cuál es el puente? Que el Central vuelve a comprar. Entonces, los mandriles que decían que había un problema de compra de dólares del Banco Central para la segunda parte del año están viendo cómo el Central compra. Fenómeno.

Ahora, los préstamos en dólares originados en el blanqueo se agotan. Entonces vos tener que sacar a la cancha no la flotación. ¿Cómo sigue el régimen? Y el régimen es la oportunidad de discutirlo en un acuerdo con el fondo. Porque vos abrochas el plan financiero, régimen cambiario y cepo. Entonces, no hay que decir "¿cuándo sale fulano del cepo?". Mire, primero quiero explicarles qué es el cepo, dice la autoridad monetaria: "Esto es esto, más esto, más esto, más esto" y tiene un orden de prioridad. No es lo mismo levantar el cepo para que lo quiera José García, que quiere comprar dólares, que pagar dividendos, porque tiene prioridad pagar dividendos. ¿Y dónde va García? A la cola porque hay dólares.

La contundencia esa se anunciaba hasta el 10 de diciembre del 23. ¿Por qué? Porque este es el régimen cambiario. Y vuelvo a decir lo siguiente: la primera parte fue ingeniosa, se agotaba. ¿Por qué? Porque me quedo con el cobro de las exportaciones, calendarizo el pago de las importaciones, subo reservas y armo el blend, que es vender dólares para bajar la brecha. Es otro tema que no va más, porque eso salió 15.000 palos verdes. Lo que el Central interviene fuera del blend es una anécdota. El grueso de la intervención es el blend. Y lo que vos vendés para bajar la brecha se lo perdés de reserva.

Entonces, ¿qué significa reserva negativa? Que está tomando algo. Bueno aquí estamos desde el 22, y este gobierno recibió 11.000 mil negativos, más importaciones impagas, que es una barbaridad como herencia. Y lo dio vuelta. Lo dio vuelta, pero no lo pudo aguantar el primer semestre del año 2024. Contundente, donde compran dólares y llevan las reservas de 11,000 negativas a positivas. Es el primer tiempo de Independiente el otro día: un ritmo, un vértigo que lo metió contra el arco. No aguantó el ritmo en el segundo semestre, que es el segundo tiempo. Entonces, eso ya se veía venir cuando el técnico dice "es hora de que haga un cambio para oxigenar". Hablo de la agenda de la política cambiaria. Entonces, digo, bueno, la agenda de la política cambiaria más los vencimientos del año 2025, buena oportunidad para antes de fin de año tener un acuerdo con el fondo. Los montos involucrados van de la mano de los vencimientos y el fondo presta para autocobrarse.

Acá los dos momentos claves del fondo son: cuando vos le pagaste y te lo sacas de encima, o cuando te mandaron 50 Lucas. Ahí hay movimiento de plata de verdad. Lo otro es una pseudo-refinanciación: "Te prestó y me lo devolvés". Ahora, lo relevante de ahí es si viene plata para intervenir. Entonces, cuando estamos hablando de si viene plata fresca para intervenir, "para levantar el cepo", dicen. Eso no existe. Ahora, puede venir algún margen para intervenir. Tiene que haber un régimen cambiario. O sea, Argentina va a seguir con mercados alternativos porque no tiene espalda y reservas como para salir de tener un mercado alternativo al oficial, que puede ser formal o informal.

Claudio Mardones: Uno de los comentarios ayer, después de lo que pasó en la bicameral de trámite legislativo, es precisamente la ausencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y la queja que se podía escuchar en distintos senadores de que el ministro de Hacienda comunica mal, de que ayer tuvieron que afrontar una etapa en donde enviaron funcionarios prácticamente mudos. Solamente habló uno, pero que muchos no solamente le cuestionan la ausencia al jefe del Palacio de Hacienda en el Congreso de la Nación desde que asumió, sino que cuando habla, y esto proviene de la figura del oficialismo, comunica mal y genera un problema. ¿Usted cree que Luis "Toto" Caputo efectivamente comunica mal en este momento?

Eso es un equilibrio. Primero hay que hablar de la comunicación a secas y después de ir al Congreso y comunicar. Y, por supuesto, yo voy a mantener mi intento de objetividad y profesionalismo para responder esa pregunta. Este es más fácil discutir la comunicación a secas, después le meto el Congreso. Ahí está lo bueno, lo más o menos, lo regular. Bueno, qué sé yo. Yo creo que uno de mis fuertes era comunicar. Y cuando me tocó trabajar un ratito y volvía de la televisión, el conglomerado Durán Barba me cagaba a pedo, me hacían una devolución con la nube de palabras y me cagaban a pedo, porque ahí tenías que decir "Macri, Macri, Macri, Macri, Macri, Macri". Si no, sos poco orgánico. Y no lo digo por ese espacio, lo digo por cualquier espacio. Yo, si fuera el líder de un partido político, digo: "muchachos, no hace falta que me idolatren. El liderazgo me lo gano".

Pero todos estos tipos que trabajan en la comunicación creen que son Gardel. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a calificar al ministro? No, eso no lo hago. Ahora, déjenme ir a lo otro. Y quiero ser justo de nuevo, son los gajes del oficio en el mundo eso porque los parlamentos... Para no concentrarme en el parlamento argentino, yo no voy a decir "casta", para después no poder darme vuelta, porque la política es la política y la política es lo que manda. Después, vos tenes buenos políticos o malos políticos, pero vos no podes castear y después tener que darte vuelta. Así que yo no voy a tratar de casta a nadie, pero te humillan... hay veces que lo que menos les importa es el acuerdo, lo que quieren es llevarte para forrearte. Y eso es lo que debe sentir el ministro.

Ahora se equivoca. Porque el juego de la democracia es: tenés que ir a comerte ese garrón y te defendés, gato panza arriba. Bueno, qué sé yo, pero déjenme ser justo porque hay que ir casi, digo, a perder horas, a que te boludeen. Pero esas son las reglas de la democracia y de la política. Y si vas al parlamento anglosajón, te forrean igual. Debe haber tres tipos que le importa, y debe haber tres tipos que cuando salís de ahí, preguntas "¿cómo estuve?" y te dicen que saliste airosamente, lo cagaste a fulano cuando te dijo... Eso es ese show, pero son las reglas. ¿Qué vas a hacer? ¿Querés entrar en ese negocio? Qué sé yo, ¿qué puedo opinar de ahí? Pero no me digas. No voy a decir "no". Esta es una milonga. Hasta hace 15 días eran unos cracks en las redes sociales y ahora sube dos mangos el dólar y no saben comunicar, qué querés que te diga.

Román Iutch: En el análisis del partido del domingo, como bien señalaba, Racing tuvo un gran primer tiempo que convirtió a Rodrigo Rey en la figura, pero en el segundo tiempo, con la entrada de Cabral en Independiente, vimos cómo en el fútbol actual, donde todos corren y piensan, hay quienes logran frenar. Esto me lleva a dos preguntas para trasladar a la economía: primero, el pecado de Racing fue no ser contundente, y uno se pregunta si hoy, no aplicar en el momento justo, trae consecuencias. Y segundo, en el fútbol argentino, tan parejo, ¿se puede jugar bien solo un rato? Si lo trasladamos a la economía, ¿cuánto tiempo se puede mantener un mismo plan? Si lo llevamos a la economía, ¿durante cuánto tiempo se puede jugar bien con un mismo plan?

En la primera y la segunda voy a anotarme jugar bien. En la primera, cuando me hablas de contundencia, yo me imagino, o sea, cuando patea Sala y ataja Rey. Sala quiere ser contundente, pero Rey tiene un mérito. Es muy parecida a esa jugada al segundo gol que le hace Avellaneda a Boca. Porque patea Sala, rechaza el arquero de Boca, le queda el rebote a Maravilla. Si vos lo pasás de nuevo, ese de Sala con Rey, le faltó un poquito a Maravilla, porque casi copia algo de Boca. Entonces, yo creo que los jugadores salen con el ánimo de contundencia, de la misma manera que cuando sos presidente o ministro, también salís con el ánimo de la contundencia. Después se da o no se da. Ese es el primer tema, para no hacerlo muy largo.

El segundo tema, muchas veces el jugar bien está muy asociado al esfuerzo físico. Ahí, yo quiero encontrar el equilibrio entre jugar bien y el ejercicio físico. Si vos jugás muy bien, si no tenés estado físico, uno con estado físico te barre. Y si tenés mucho estado físico y sos un tronco, un tipo que te sabe hacer pasar de largo, te baila. Entonces, este Racing es un equipo que ha logrado determinado equilibrio entre jugar bien y el estado físico. Los dos delanteros de Racing son dos tipos que empiezan a marcar cuando saca el arquero rival, y además son contundentes en el gol. Ahora, para eso, tienen que tener este estado físico. Entonces, yo te voy a cambiar la palabra jugar bien por equilibrio. Convocan Avellaneda, también jugó un primer tiempo a lo Independiente, y lo pudo sostener en el segundo tiempo. En el segundo tiempo se vio en la cancha de Independiente que no pudo sostener la dinámica, la intensidad del juego. Agregás a Maravilla, a Sala y a Vieto iluminado, y a Nardoni. Entonces, intensidad. y Tipos que saben lo que quieren con la pelota.

