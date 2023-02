Carolina Píparo: "Juntos por el Cambio podría aliarse con Espert, pero no con Milei"

La militante de Avanza Libertad, Carolina Píparo, opina que es imprescindible que el kirchnerismo pierda la provincia de Buenos Aires. Además, fue incisiva en su crítica a Juntos por el Cambio: "Lo que veo hoy es una oposición llorando antes de ganar una elección", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En las elecciones 2021, usted se mostró con José Luis Espert, sin embargo, estos días estuvo junto a Javier Milei. ¿Cuál es su ubicación política entre los dos líderes libertarios?

Me involucré en política a los 40 años y no tengo un modo campaña o no campaña, siempre recorro. Coincidimos con Javier en Pinamar y Mar del Plata, fue un placer hacerlo. Tengo muy buena relación con los dos.

¿Qué diferencias encontrás entre uno y otro?

José tiene una estrategia con la que hoy no estoy de acuerdo, que es ir con boleta corta en Buenos Aires. Es importante que el kirchnerismo deje de gobernar porque el panorama es cada día más desolador y en ese sentido la gente debe tener opciones claras.

¿Creés que ir en una boleta que también tenga el candidato a presidente aumenta las posibilidades de que Avanza Libertad o el campo libertario mejore sus chances en la Provincia de Buenos Aires?

Si, que haya más opciones y no solamente dos. Creo que aumentan las chances que una tenga candidato a presidente. Las opciones para la gente tienen que ser tres, y tienen que tener un candidato a presidente en las provincias, donde no se desdobla la elección, esa puede ser una buena estrategia.

Más balas de Espert: "Alberto imbécil, Maduro asesino y Duhalde que cuide a los nietos"

¿Qué pensás de lo que plantean Juntos por el Cambio y la mayoría de los radicales, que, al no haber balotaje en Provincia de Buenos Aires, la división del voto opositor aumenta la posibilidad del triunfo al Frente de Todos?

En 2021 Espert propuso un gran frente opositor que Juntos por el Cambio no aceptó. No veo esa posibilidad. No veo que Juntos por el Cambio esté de acuerdo con una alianza con la gente de La Libertad Avanza.

Ricardo López Murphy dijo que fue un error no haber hecho en 2021 una alianza con Espert. ¿No ves posibilidades de que haya una alianza entre Espert y Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires?

Por lo que dicen muchos de Juntos por el Cambio, entiendo que Juntos por el Cambio podría aliarse con Espert pero no con Milei. Gerardo Morales y Patricia Bullrich dijeron que de ninguna manera, que es algo cerrado una posible alianza con Milei.

¿Posible alianza entre Espert y Juntos por el Cambio?

En caso de que Espert aceptara unirse a Juntos por el Cambio, ¿te parece incorrecta la estrategia de juntar fuerzas en la oposición?

A mi me parece que tiene que haber tres opciones, como hubo en 2021, porque son propuestas diferentes. Las ideas de la libertad son muy distintas a las de Juntos y a las del oficialismo. El espacio libertario es una alternativa real, distinta, y Javier, en ese sentido, ha expresado un plan económico que el resto no. Creo que es lo que la gente está pidiendo hoy.

Hay tantas internas en ambos frentes. Ellos mismos están en dificultad para afirmar que se van a aliar con alguien, entiendo que primero deben aliarse entre ellos.

¿Espert se tendría que aliar con Milei? ¿Eso sería lo lógico?

No sé si es lo lógico. Desde 2021, que estoy en el espacio liberal, siempre pensé que lo ideal sería un liberalismo unido, sobre todo, en Buenos Aires.

Javier Milei acusó de "socialista" a José Luis Espert y el economista le respondió con ironía

Hay una división en dos del espacio libertario, parece ser un calvario argentino que es la fragmentación de la fragmentación de la fragmentación...

Creo que Javier ha abierto el espacio, faltan conversaciones y tiempo, pero ojalá se avance en un sentido de unidad, más allá de quién sea el candidato.

Javier planteó un plan y cualquiera que esté de acuerdo con el mismo podría llegar a sumarse, no sé si como candidato, pero si para apoyar fuertemente este cambio de rumbo que necesita Argentina.

¿Quién podría sumarse?

El que esté de acuerdo con estas ideas. Es importante que cada uno plantee lo que quiere hacer en 2023 porque lo que veo hoy es una oposición llorando antes de ganar una elección y nadie está obligando a nadie a postularse.

Javier Milei versus José Luis Espert: cronología de un largo divorcio

¿Cuál es tu opinión de Fernando Burlando? ¿Lo imaginás compitiendo por el mismo espacio?

Fue abogado en 2010 de la causa que me tuvo como protagonista. En ese entonces fue un muy buen abogado. El caso era muy claro, una persona a la que yo le había entregado todo me habái disparado. Hubo un debate de si era aborto o asesinato, porque Isidro sobrevivió una semana, y claramente no era aborto. Los que integraban la banda estaban todos presos y la investigación estaba bien llevada por el fiscal.

¿Te parece bien que Burlando se dedique a la política?

Me parece que cualquiera se puede dedicar a la política si la gente lo elije, ese es el gran desafío que tenemos los políticos, que la gente nos elija.

BL FM