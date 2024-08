Chicharrita "africana", la nueva variante de Brasil que podría llegar a los campos de maíz argentinos

La chicharrita ¡Não tem fim!, parece ser una frase acertada porque ahora se encienden las alarmas entre los expertos por la aparición de una nueva variante, la denominada chicharrita “africana”, que fue detectada en Brasil y ya se analiza cuáles son las probabilidades de que llegue a la Argentina con impacto en los cultivos de maíz en los campos locales.

Se trata de una variante detectada por primera vez durante la cosecha de la campaña 2022/23, y tras ser estudiada por los expertos, se determinó que es un insecto vector de virus y fitoplasmas. Esta es una característica común con la variante de chicharrita que se hizo plaga en la Argentina y arrasó causando graves daños y pérdidas a los cultivos de maíz.

¿Una nueva señal de alerta?

En un auditorio colmado, la sala del Syngenta recibió a gran cantidad de asistentes interesados en la exposición de los especialistas. En el Panel “Chicharrita: la nueva variante en Brasil, y estrategias de control biológico”, disertaron los expertos que analizaron las particularidades de esta nueva potencial plaga. La preocupación quedó en evidencia precisamente con la gran cantidad de público interesado en escuchar y conocer más sobre este pequeño insecto que provoca grandes temores.

Precisamente, el temor es fundado por el desastre con fuerza devastadora que tuvo esta plaga en los campos de maíz para la cosecha de la campaña 2023/24 en Argentina. Cabe mencionar, que además este diminuto insecto mantiene en vilo a los productores locales que ya proyectan un profundo desplome en la siembra de maíz para la próxima campaña. De hecho los productores han tenido que forzosamente cambiar sus hábitos y rotar los cultivos, principalmente hacia la cadena sojera.

¿Por qué es “africana” si viene de Brasil?

Esta nueva variante de chicharrita de los cultivos de maíz, fue vista por primera vez en el Estado brasileño de Goiás, durante la campaña de cosecha 2022/23. Fue en ese estado, reconocido como uno de los principales productores maiceros del país vecino, donde se detectó esta variante cuyo nombre científico es Leptodelphax maculigera. ¿Por qué es su nombre de “chicharrita africana”? La explicación la da su verdadero origen oriundo de las Islas Mascareñas, Costa de Marfil, Madagascar, Kenia y Camerún, en el Continente Africano. Siendo el lugar primitivo de origen África, luego fue detectada en otros sectores y regiones productivas de Brasil: Rio Grande do Sul, San Pablo y Santa Catarina.

Un pequeño insecto pero grandes temores

La chicharrita “africana”, despierta nuevos temores que ponen en alerta a los estudiosos que buscan alertar a tiempo sobre sus potenciales daños. En el Congreso Aapresid, la disertación sobre el tema fue moderada por Roberto Peralta, experto fitopatólogo de la consultora Halcón. En el evento, los exponentes fueron los técnicos brasileños, Camila Francovig, de Gaia Agrosolutions y Marcelino Borges, de la empresa Koppert.

La disertación tuvo la apertura introductoria con el análisis de Francovig, quien detalló cuál es el panorama y situación actual ante la noticia de haberse detectado esta nueva variante. Lo cierto es que pese a que los expertos todavía no la califican como plaga, ni se han reportado daños a los cultivos mantiene en alerta a los estudiosos y productores ante futuros potenciales daños.

Uno de los puntos importantes que destacó la especialista disertante, fue la aclaración respecto a la dificultad para su detección. Explicó que “a campo es muy difícil identificarla” debido a la gran similitud con el insecto tradicional conocido como la “chicharrita del maíz” (Dalbulus Maidis) que atacó los campos argentinos. Asimismo, otro aspecto fundamental es que esta nueva variante “africana” del insecto es capaz de portar el virus del Rayado Fino del Maíz y también fitoplasmas.

No obstante, los expertos todavía no lograron definir si pueden contagiar el virus, es decir si tienen la capacidad de transmitir la enfermedad a las plantas de las que se alimenta. De no poder determinarse esa capacidad, en caso de descartarse tendría una notoria diferencia con la “chicharrita” tradicional (Dalbulus maidis) que contagia a las plantas y las enferma derivando en el efecto “achaparramiento” de los cultivos de maíz.

Todavía la población no es significativa

También destacó Francovig, que por el momento, la población de la variante de chicharrita “africana” no puede considerarse plaga. En efecto, es significativamente menor que la presencia del insecto tradicional, que aún es la que se detecta con mayor frecuencia y con mayor cantidad de chicharritas contabilizadas en los campos de cultivo de Brasil. En ese sentido, apuntó: “Todavía no se tiene información sobre su ciclo de vida y tampoco se sabe si es posible que transmita fitopatógenos a otras plantas, además del maíz”.

Aunque la experta aclaró que todavía no se reportan daños en escala de plaga, es fundamental anticiparse a los eventuales efectos perjudiciales de gran dimensión como fue el caso de la variante tradicional Dalbulus maidis. El motivo que da fundamento a la señal de alerta es fuerte “dado que es un transmisor potencial de fitopatógenos a las plantas”, por lo tanto, “la gestión recomendada es la misma que en Dalbulus, ya que los agentes de control químico y biológico son los mismos”.

El tratamiento sería entonces similar, implementado “una gestión integrada de plagas”. Un control anticipado de daños que contempla la eliminación de plantas huésped, la unificación de momentos de siembra, la selección de híbridos resistentes, el desarrollo de un tratamiento de semillas, el uso de insecticidas y la incorporación de principios biológicos.

Sobre este aspecto Borges destacó que es un punto primordial: la “asociación de herramientas es extremadamente necesaria”, y eso implica “combinar todo” en las prácticas agronómicas aplicadas al campo. Por caso, la unificación de fechas de siembra es clave, “si no la plaga siempre encuentra un cultivo donde crecer y afectar”. Es importante desarrollar y reforzar los controles con productos biológicos, que sirvan para evaluar las resistencias, y que ayuden a combatir a las ninfas y a los insectos adultos.

Plaga todavía sin solución

El segundo disertante del panel, Marcelino Borges, reflexionó poniendo énfasis en la variante de la chicharrita “tradicional” que todavía afecta a los cultivos de maíz brasileño, “porque no tenemos una solución para eso”, reconoció. También destacó que “a veces se subestima” a esta variante que tiene gran poder de migración, y poder controlarla es por ende “el mayor desafío” para los expertos.

En esa línea, señaló: “En Brasil decimos que para la chicharrita no hay cerca: siempre que haya cultivo de maíz, se va a expandir. Por eso es necesario que haya una colaboración entre productores: no sirve que lo haga uno y no lo haga el que está en el campo al lado”.

