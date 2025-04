Christian Rainone: "Me costó mucho convencer a Cifelli para que venga a la apertura de la feria"

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, se refirió al discurso que brindó el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, en la Feria del Libro por el que fue abucheado. “Tampoco supo defender algunas cosas que el gobierno sí está haciendo como la apertura de las importaciones y la desregulación”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Cristian Rainone es el presidente de la Fundación El Libro, la institución que organiza todos los años la Feria del Libro de Buenos Aires, que acaba de inaugurar su edición número 49. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Argentina, presidente y CEO de la editorial Guadal para Argentina, Brasil y Chile. Asumió la presidencia de la fundación en diciembre pasado, y esta es la primera feria que está a su cargo.

¿A qué atribuye usted que los libros resistan tanto? Una de las mayores empresas del mundo, Amazon, se hizo vendiendo libros. Con la tesis de que ninguna librería podía abarcar la enorme cantidad de libros existentes, siempre iba a haber alguien que quisiera un libro que no encontrara en las librerías.

Entonces, la lógica, lo que llamaban el long tail, la larga cola: muchos libros de pocos ejemplares, pero todos guardados en los depósitos de Amazon. Y no solo eso: el evento más grande, la exposición más grande de la Argentina, creo que debe llevar más gente que La Rural, o le compite ahí codo a codo, es algo relacionado con los libros. ¿A qué lo atribuye?

Yo lo atribuyo a que el libro es una herramienta para potenciar toda la cultura y la educación. Uno, cuando tiene un libro en la mano, se puede relacionar y adquirir diferentes mundos. También hoy el libro, si bien uno lo asocia con la lectura, tenemos libros de fotografía, libros infantiles, libros de actividades…

Entonces, el instrumento "libro", como herramienta de contenidos, es algo muy antiguo pero a su vez muy actual. Sigue siendo actual. Porque, además, necesitamos un tiempo para dedicarle al libro, que quizás solo el libro nos puede dar. Nos genera una relación también física que solo un libro nos puede dar. Así que hay varios motivos, pero todavía sigue siendo algo muy interesante de analizar.

Cristian, recuerdo que el promedio de lectura de libros en la Argentina era de uno por año por persona, que habitualmente se leía en vacaciones. O sea, hay una relación clara entre lectura y tiempo disponible. Y una cantidad importante de los libros se vendían en la Feria del Libro. ¿Sigue siendo así?

Sí. El promedio, yo no tengo los últimos datos, pero está por arriba de dos.

¿O sea que se venden 100 millones de libros por año en la Argentina?

No sé si el total de venta es de 100 millones de libros, porque, bueno, hay libros que se regalan, hay libros que se adquieren de otra forma...

Pero llegan a las manos de los lectores argentinos todos los años, 100 millones. Ahora, discúlpeme, Cristian: ¿usted está considerando ahí los libros educativos que regala el gobierno?

Si, ,educativos también.

Y si ustedes saca los educativos, ¿eso sería más o menos la mitad?

Sí, sí, sí.

Entonces, el promedio es uno. El promedio de la gente que va y compra es uno.

Sí, sí, sí, sí... Pero, bueno, la verdad que también tenemos las bibliotecas. Hay muchas formas de acceder a un libro que nos escapan dentro de las estadísticas. Igual, un problema que tenemos en Argentina es el de tener estadísticas. Un poco lo dije en mi discurso inaugural: nos faltan números.

Los países que evidencian crecimiento son los que tienen sus números, y a través de esos números van armando y pensando objetivos de crecimiento. Pero, bueno, si uno no tiene una base sólida, es bastante complicado.

Ahora, Cristian, veo acá que usted es presidente o CEO de Guadal para Argentina, Brasil y Chile. ¿Me compara la lectura de libros en Argentina, Brasil y Chile con los datos estadísticos que usted tenga, aunque sean no oficiales: ¿en Chile y Brasil la cantidad de libros por habitante es comparable con la Argentina, o en la Argentina es mayor, como yo intuyo?

Si, en la Argentina es mayor. Hay una estadística en Brasil que hizo Nielsen, y dio que más del 80 %, creo que estaba entre el 82 y el 85 %, de las personas no adquirió un libro el año pasado. Sin embargo, en Brasil se vendieron 180 millones de libros.

Sí, pero son 215 millones de habitantes...Entonces, nuevamente: es menos de uno por habitante. Y disculpe mi ignorancia: la editorial Guadal, ¿cuál es el perfil que tiene? ¿Qué tipo de libros produce? ¿Cuántos títulos produce por año?

Sí, nosotros somos una editorial donde el 95 % de lo que editamos es infantil. En Argentina tenemos casa propia. Internacionalmente tenemos una joint venture con Penguin Random House, la editorial más grande del mundo. Y para todo lo que es el resto de América.

En Brasil también tenemos casa propia, en España, y en Chile. Y lo demás lo hacemos con Penguin Random House. Y hacemos aproximadamente 300 títulos al año.

Claudio Mardones (CM): El acto inaugural de la Feria del Libro es posiblemente uno de los más importantes de la cultura argentina, pero también de la política. En este caso fue un momento para el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, que fue abucheado. La frase que cosechó tanto abucheo fue: "La política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser motivo de gasto innecesario". Fue uno de los momentos donde empezaron a escucharse muchos abucheos. ¿Qué lectura le merece la intervención de Cifelli? ¿Fue a plantear una defensa abierta del gobierno? ¿A cosechar abucheos? ¿Qué lectura hace?

La verdad que no sé. No estoy en la piel de él. A ver, yo como presidente de la fundación tengo que decir que, desde que empecé, tuve un buen diálogo con el gobierno. Me costó mucho convencerlo para que viniera a la apertura.

El año pasado no vino y ahora a último momento me confirmó que venía y que iba a hablar. Entonces, también nosotros tratamos de generar un ambiente para hablar con los autores, generar un ambiente distinto. Mi discurso fue de tender puentes, de buscar consensos.

Obviamente, tratar a la cultura como un gasto no es una expresión muy feliz. Creo que ahí se mezclaron casas. Quizás ellos, cuando tomaron la gestión, encontraron algunas cosas que no les gustaron.

Pero bueno, para nosotros, sobre todo para los que trabajamos en la fundación, cuyo objeto es la promoción del libro y la lectura, estamos invirtiendo constantemente en la promoción del libro. Tomar la cultura como un gasto es una palabra poco feliz. Después, bueno, pienso que tampoco supo defender algunas cosas que el gobierno sí está haciendo como la apertura de las importaciones y la desregulación. Nosotros teníamos controles de tinta para importar…

Algunas cosas que el gobierno va haciendo por un buen sendero, quizás no supieron defenderlas. También aumentaron el presupuesto de la CONABIP para que las bibliotecas populares pudieran comprar con mayor presupuesto. Todo ese tono político tapó algunas cosas que el gobierno está haciendo. Lamentablemente, es un gobierno que tiene un enfoque diferente hacia la cultura.

Y otra cosa: todos los programas que fueron cortando, mediante el diálogo, como dije en mi discurso, se fueron reinstalando, algunos con presupuestos mucho menores, pero estamos tratando de reincorporarlos.

Entiendo que el Estado compra la mitad de los libros en Argentina, por lo tanto, los gobiernos son el principal comprador. Y entiendo también que hay una tensión entre aquellas editoriales que le venden solo al público y aquellas que le venden al Estado. En el caso de Guadal, ¿el Estado es un cliente importante, secundario, o no existe?

No, no existe. Nos han comprado unos muy pocos libros desde el Estado. Trabajamos con muchos autores argentinos. Brasil tiene un muy buen programa de compra, por ejemplo. Primero, la compra no está concentrada en el gobierno nacional: los municipios, las gobernaciones también compran.

Además, ellos tienen un sistema equitativo: no concentran las compras favoreciendo a un tipo de editorial u otra. No hay listas negras ni listas favorecidas. Es un sistema que me gusta mucho, porque potencia bastante el sector.

Después, siempre hay vericuetos, por ejemplo compran tres libros máximos por editorial, entonces las editoriales que tienen un catálogo más importante, quizás arman varias sociedades para poder asistir a los requerimientos. Pero es un sistema equitativo.

Acá entiendo que el gobierno quiere cambiar el sistema. Tienen el pensamiento de invertir en la demanda: quieren darle un voucher a los chicos para que compren los libros que prefieran, o los maestros, y así delimitar el tema ideológico. No me parece mal, lo que pasa es que es difícil de instrumentar.

Bueno, valía la aclaración.

Pero mi editorial es comercial. Vendemos mucho en librerías, y en la parte más comercial de libros infantiles, tenemos más o menos un 30 % de venta en supermercados y canales más masivos.

