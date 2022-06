Una charla entre los hijos de Vandor y Firmenich, el cierre de Modo Fontevecchia

A modo de cierre, Jorge Fontevecchia presentó una selección de audios -obtenidos del programa Puentes, que conduce el diputado Eduardo Valdés, los sábados de 11 a 13 horas, en Somos Radio AM 530- en donde se emitió una conversación entre los hijos de Augusto Timoteo Vandor, asesinado en 1969 y el de Mario Eduardo Firmenich. "La idea es transmitir un mensaje de concordia y superador", explicó el conductor en Modo Fontevecchia (Net TV y Radio Perfil FM 101.9).

En una secuencia de mensajes, se escuchó a los distintos protagonistas de esta historia. Por un lado, el de Marcela Vandor, conmovida, quien habló sobre su madre Elida Curone y expresó: "Mi mamá siempre continuó trabajando, para aquel entonces en el Policlínico Central de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Pero hay una familia de trabajadores, de dirigentes trabajadores, así que si vos me preguntás qué significa la actitud de Vandor, es orgullo y gratitud, porque a mi papá no lo conocí pero conozco a mi mamá". Y agregó: "Nosotros somos peronistas, por tradición, por mi mamá y mi papá. Somos una familia que piensa en el otro".

Al respecto, su hermano, Roberto Vandor, agregó: "Tuvimos una infancia muy particular, porque mi primera parte de la infancia fue muy movida. No nos dimos cuenta de lo distinta que podía ser, a diferencia de otros, pero mi mamá casi nos tuvo que anotar en un colegio privado porque en aquel momento en los colegios públicos no nos permitían anotarnos".

Y además contó que varias veces fueron acompañados por guardaespaldas de la UOM: "Con el tiempo uno dice guardaespaldas pero eran chicos de 25 años que nos cuidaban. Con algunos hoy tenemos un vínculo familiar, con quien tenemos un cariño. Ellos, estoy seguro, que si tenían que dar la vida no lo dudaban. No era algo rentado tampoco, solo eran militantes que para ellos cuidarnos era una tarea importante".

Pese a las varias teorías sobre el asesinato de Augusto Timoteo Vandor, aún se desconoce quién ejecutó los cinco disparos en la oficina del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina UOMRA.

Por su parte, Mario Javier Firmenich -hijo del líder Montonero- dio su testimonio respecto a los hijos de Vandor "en un modo reparador y con un mensaje de unión", expresó Jorge Fontevecchia. "Claramente si Marcela y Roberto son buenas personas es porque hay buena madera de fondo. Eso no se construye, con eso se nace. Así que quiero agradecer poder dialogar de una manera más humana, y creo que es un ejercicio profundo de 'desmonización' porque si hay algo que nos une a los Vandor y a los Firmenich es haber sufrido", concluyó Firmenich hijo.

