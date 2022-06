Abel Furlán: "Hoy los trabajadores están yendo más hacia la derecha que hacia la izquierda"

El ex diputado y dirigente gremial, Abel Furlán, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), y se refirió a la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Además opinó sobre la polémica por el gasoducto Néstor Kirchner, por qué "los trabajadores están yendo más hacia la derecha" y el recambio generacional en la UOM.

Trabajar en una empresa de de Techint, ¿marca la diferencia?

Sí, porque tiene un negocio global. Siempre incorpora tecnología y las últimas novedades de la industria. Tiene una matriz distinta a cualquier otra empresa más chica del país. Mi especialidad dentro de la empresa fue como tornero.

A propósito del conflicto que se generó por el gasoducto Néstor Kirchner, siendo trabajador de Siderca y Secretario General de la UOM, ¿cuál es su posición? ¿Podría otra empresa fabricar los caños como Techint?

Sería importante que una empresa de esta magnitud de Siderca pueda invertir para llevar adelante este tipo de proyecto, que es muy importante para el país. Acá no se pude estar discutiendo el espesor, eso está en los pliegos y es lo que sabía desde un primer momento. Eso no se produce en Argentina y hay que buscarlo afuera.

Se acumulan 24 meses de crecimiento en la industria. ¿Cuál es su experiencia en los últimos 20 años?

La industria no tuvo escenarios diferentes a la economía, a la cuestión social y a la política. Cuando el país creció, la industria también. Con el gobierno de Mauricio Macri se desmanteló un proceso de industrialización que tenía en marcha el país. También hay condimentos externo que condicionan. Hace dos años tuvimos una crisis por el petróleo y fue dolorosa para los trabajadores. Si bien nuestra actividad tiene un escenario de crecimiento, eso no se ve manifestado en una mejor calidad de vida. Mientras la industria crece, el salario pierde poder adquisitivo. Eso es algo a corregir porque se profundizó de una manera que no habíamos visto nunca.

Usted fue quien sorprendió logrando que Antonio Caló pasara a la jubilación. ¿Hay un proceso de renovación sindical?

Hay una demanda de las nuevas generaciones que exigen un cambio. Nosotros lo interpretamos y nos animamos a correr el riesgo para hacer el recambio y modernizar el sindicalismo. Hacemos congresos regionales para generar más participación y la unidad consistente.

¿Se ve un crecimiento de la izquierda en el sindicalismo?

La izquierda siempre tuvo lugares de protagonismo dentro de la industria, pero eso no lo veo creciendo. Hoy los trabajadores están yendo más hacia la derecha que hacia la izquierda.

Nuria Am (NA): ¿Por qué tiene mala prensa el sindicalismo?

No hay que tenerle miedo a la autocrítica, se cometieron errores muy importantes. Estamos perdiendo poder adquisitivo permanentemente y el movimiento obrero tiene que ver una mejora. Hay una demanda de los trabajadores para que salgamos a darle pelea a esa situación. Vemos situaciones dramáticas en nuestra organización y en otras también. Existe un sector importante que se levanta temprano todos lo días y no pueden garantizar el plato de comida para el mes. Eso es indigno y hay que resolverlo.

NA: ¿Escuchó hablar de favoritismo hacia determinadas empresas?

Siempre se escucharon esas cosas y no solo en Argentina. A mi no me consta pero pasó en Brasil con Petrobras y el resultado lo sacó a la luz la propia Justicia. Si ocurre hay que corregirlo rápidamente porque no se puede gestionar de esa manera.

Se conoció que reabrieron una investigación para analizar la responsabilidad de Montoneros en un atentado. La hija de José Ignacio Rucci planteó lo mismo por su padre. De aquella UOM a esta de hoy, ¿qué reflexión le merecen estos hechos?

Rucci fue Secretario General de la CGT y estaba identificado con la UOM, era dirigente metalúrgico. La UOM fue un gremio de referencia en los setenta, todos esperaban su acuerdo para ir detrás y tener un salario mejor. Hoy perdimos ese rol protagónico y nos propusimos recuperarlo para defender a los trabajadores y discutir un modelo de país. El nuestro es un gremio emblemático.

