Uno de los empresarios más importantes de la industria del café, Martín Cabrales, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). En el contexto de los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) reconoció que le va "mejor que en el gobierno de Mauricio Macri", aunque aseguró que no mejoró la calidad de vida de los argentinos. Cuáles son los desafíos del sector empresarial.

Los 20 años de AEA coinciden con la crisis que tenía el país en ese momento. ¿Qué reflexión le genera eso? ¿Qué comparación se pude hacer?

El encuentro de ayer fue muy bueno. Sirve para reflexionar, salir de la coyuntura, aprender de empresarios importantes, con mucha envergadura, peso en el país y autoridad. Siempre estamos en crisis, de emergencia en emergencia, con inflación permanente. Es difícil decir que estamos mejor, la calidad de vida de los argentinos en los últimos 20 años no mejoró. Estamos en una crisis profunda moral, social, política y económica. Como empresario veo muchas posibilidades en Argentina, no me iría del país, seguiría invirtiendo acá. En el día a día se nos hace difícil por la falta de proyección. La coyuntura te atrapa, se tapa un agujero y se destapa otro. No estamos mejor, estamos estancados.

Algunos empresarios contaban que les resultaba paradójico que a cada uno les iba mejor pero la visión general del país era opuesta. ¿Cuál es tu postura?

Es tal cual se describe en la pregunta. Desde el punto de vista del consumo pasamos momentos difíciles por la pandemia, donde cambió la forma de consumir. Pero, dejando de lado eso, tenemos más consumo que en los últimos años de la gestión anterior. Haciendo una comparación, me va mejor que en el gobierno de Mauricio Macri, pero tengo dificultades para exportar el café, aumentó más del 150% y faltan dólares. Me podría ir mucho mejor.

La naturaleza del empresario, ¿es resolver problemas?

En parte sí. También hay que abrir fábricas, dar trabajo digno, con buenos sueldos. Puede ser que haya sectores que les va bien, a otros no tanto, pero hay mucha informalidad, pobreza y carga impositiva. Ahora van a crear un impuesto nuevo con la renta inesperada. Que vendas más no significa que el país esté mejor.

¿Se teme que hoy haya más consumo pero en el futuro no?

Como empresario se tiene que proyectar y la realidad es que no sabés si una empresa la abrís acá o en otro país. Hoy invierto en Argentina pero es frustrante porque después te faltan insumos para trabajar. Sabemos que vamos a tener dificultades y AEA nos permite pensar a mediano y largo plazo. La seguridad jurídica, la carga impositiva, la modernización laboral, incorporar a los que están en la economía informal y una moneda fuerte son los temas de discusión. El Gobierno de turno, la oposición y los empresarios tenemos que ponernos de acuerdo y no cambiar las reglas a cada rato.

Nuria Am (NA): En su momento dijo que Argentina tiene que dejar de ser un país de planes sociales y una fábrica de pobres. ¿Cambió en algo esa situación?

Seguimos igual, cada vez con más pobres y planes. No se piensa en el empleo para los jóvenes. Hay que transformar los planes en trabajo real. Vivimos con la industria del juicio y eso también complica las cosas. Fracasó el sistema que tenemos, hay que ir sector por sector y cambiar la realidad.

NA: Los gobiernos, ¿le temen a esos cambios?

Cada vez tenemos menos margen y el próximo Gobierno, sea cual sea, va a tener que tomar medidas inmediatas. La peor competencia mía es la informalidad laboral, la pobreza y la inflación, porque hago productos para que la gente se los lleve. Desde que estoy en la empresa nos acostumbramos a trabajar con inflación.

NA: ¿Le va mejor en facturación?

Vendo más porque se crean nichos de mercado. Crecen las cápsulas de café, por ejemplo. Después hay productos más baratos. Vivimos con controles que son para la urgencia, pero no se pude seguir de eso. Está bien hacer una canasta con productos especiales pero no pedir permiso cada vez que se aumentan los precios. También se perdió mucho poder adquisitivo y nosotros no tenemos tanto margen para subir precios. Podría estar todo mucho mejor.

