Cómo se gestó la lista de unidad del peronismo en Córdoba

El triunfo de Germán Font en Marcos Juárez abrió un nuevo interrogante sobre el futuro del peronismo cordobés. La victoria por más de 25 puntos frente al exintendente Pedro Dellarossa no solo puso fin a 12 años de gestiones de Cambiemos en la ciudad, sino que también quedó bajo la lupa por la amplitud de la alianza que permitió reunir al peronismo local con sectores vecinalistas e independientes.

El intendente electo de Marcos Juárez explicó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), cómo se gestó la lista que terminó imponiéndose en una elección que definió como “muy local”, alejada de las disputas partidarias nacionales. Font destacó la necesidad de concentrarse en los problemas concretos de la ciudad y aseguró que el objetivo fue construir un espacio amplio en el que “no se le preguntó a nadie qué identidad política tenía”, sino qué quería hacer diferente por Marcos Juárez.

Es el nuevo intendente electo de Marcos Juárez, tras lograr una victoria histórica en las elecciones locales. Es ingeniero agrónomo, dirigente agropecuario y líder del espacio vecinal Generación Marcos Juárez. Se impuso por más de 25 puntos de diferencia sobre el exintendente Pedro Dellarossa. Con un fuerte respaldo del gobernador Martín Llaryora, Font corta con 12 años de gestiones de Cambiemos en la ciudad y se consolida como una de las figuras jóvenes con mayor proyección en el sudeste cordobés.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Muy buenos días. Primero, felicitaciones por su triunfo allí, que todos aquí en Buenos Aires consideran una especie de señal de «kilómetro cero» —como lo fue en el caso de Cambiemos hace más de una década— de la unión del peronismo. ¿Cómo lo viven allí? Cuéntenos, lo escuchamos con atención.

Hola, Jorge. Ha sido una victoria muy importante para nosotros en Marcos Juárez. Este es un espacio que tiene mucho que ver con el modelo de Córdoba, del cordobesismo que se viene llevando a cabo. Si bien el peronismo local está dentro de la alianza, nosotros hemos hecho una alianza mucho más amplia: con referentes de instituciones, con vecinos, con referentes técnicos de los barrios, y a ninguno se le preguntó con qué ideología política venía a sumarse, sino si tenía ganas de hacer cosas distintas para Marcos Juárez, ya que nosotros veíamos que, tras un ciclo de doce años, algunas cosas se habían hecho, pero muchas otras no. Entonces, en este ciclo que veíamos agotado, la propuesta era hacer las cosas de una manera diferente, dar vuelta la página y concentrarnos en cuál era la problemática de Marcos Juárez. Marcos Juárez siempre ha tenido elecciones, como usted bien lo mencionaba, de «kilómetro cero», donde la disputa muchas veces era entre dirigentes nacionales o provinciales; es decir, se nacionalizaban o provincializaban las elecciones para no poner en el eje las propuestas que realmente necesitaba la ciudad. Nosotros en esta campaña hemos podido plantear, por ejemplo, que Marcos Juárez tiene un 70 % de calles de tierra y ripio, que solamente tiene un 40 % de red domiciliaria de gas, la necesidad importantísima de acceso a la vivienda y que la falta de empleo hoy en Marcos Juárez es la necesidad más grande que tiene la sociedad. Bueno, cuestiones locales que la gente necesitaba. En eso, con nuestros equipos técnicos, hemos trabajado y hemos logrado llegar, creemos, con un mensaje claro y una propuesta concreta.

¿Puede interpretarse, Germán, que el hecho de que el cordobesismo —el peronismo cordobés oficial, que ha tenido divisiones— y aquellos sectores que en el pasado estaban más cercanos al kirchnerismo o incluso a Sergio Massa hayan ido juntos en Marcos Juárez, implica que también podrán ir juntos en la competencia a nivel provincial y luego nacional el año próximo?

Encuesta: el peronismo le saca una leve ventaja a La Libertad Avanza y muchos reclaman "un cambio"

No, mirá, es lo que te explicaba: nosotros en Marcos Juárez hemos armado una alianza que estaba compuesta por dos vecinalismos y donde el peronismo local estaba dentro, pero no tiene ninguna connotación con armados nacionales. Todo lo que hemos trabajado ha sido con un fuerte diálogo; en cada una de las propuestas las hemos ido conversando con Martín Llaryora, el gobernador. Tiene un componente político, por supuesto, pero también la seguridad de que todos estos proyectos que tenemos que encarar y que Marcos Juárez necesita, los vamos a poder hacer. La discusión en Marcos Juárez es resolverle los problemas a la gente, y nosotros lo decíamos muy claro: va a haber una gestión para resolvérselos. Por ejemplo, hace cuatro meses cerró en Marcos Juárez una clínica privada que atendía al PAMI, que le daba prestación a 5500 afiliados. Hoy, para atenderse en segunda y tercera complejidad o hacerse estudios y cirugías, los jubilados tienen que viajar 120 kilómetros. La verdad es que es una situación muy compleja porque el jubilado muchas veces no tiene el transporte ni los medios para hacerlo. Ahí el gobernador equipó el hospital local para no dejar a ningún jubilado desamparado, pero esto no es para siempre. Realmente lo que hay que hacer allí es un estudio. Yo creo que lo tendré que hacer como intendente cuando asuma, y uno de los compromisos que he tomado es ir a Nación, sentarme con el PAMI —con quien corresponda— y resolver para que se vuelva a contratar el servicio en Marcos Juárez. Hay que gestionar con quien esté de turno en el Gobierno nacional y, por supuesto, tenemos todo el respaldo del gobernador Martín Llaryora para trabajar fuertemente en solucionar el problema de los vecinos. Pero, como te digo, desde un armado local que hemos construido, donde no se le preguntó a nadie qué identidad política tenía, sino qué cosas queríamos hacer diferentes para Marcos Juárez.

Bueno, entiendo la búsqueda de remarcar lo local, pero si Marcos Juárez adelantó a Córdoba y Córdoba adelanta a la Argentina, quiero que comprenda que, desde el punto de vista nacional —o por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires—, se está viendo este triunfo suyo allí en su ciudad como una especie de señal anticipada de lo que puede venir a nivel nacional, con un peronismo que a nivel provincial necesita unirse también para ganarle a La Libertad Avanza en la reelección del gobernador, ¿no?

Eso lo podrán analizar los estadistas, eso lo podrán analizar los analistas políticos. Yo te digo cómo fue en Marcos Juárez. Para nosotros fue una elección muy local donde no se habló de partidos políticos. No se habló de partidos ni de esto. Dentro de la alianza tengo tres concejales de un partido y tres de otro; no se habló de eso. La lista, como ustedes la verán, tiene personas de instituciones, como el presidente de un club que no está en la política partidaria. Yo fui funcionario hasta hace tres meses del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero la mayoría de las personas que conformamos el equipo somos vecinos. Somos vecinos de la ciudad que armamos algo diferente, donde el PJ local —el peronismo local— está y es parte de nuestro espacio, y yo vengo de ahí también. Pero bueno, el resto de los análisis exceden a lo que nosotros podemos... La realidad fue esa en Marcos Juárez.

Clarísimo, Germán. Nuevamente felicitaciones y muchas gracias por su predisposición para con nosotros. Le mandamos un abrazo aquí desde Buenos Aires y nos mantenemos en contacto. A ver si dentro de un tiempo lo volvemos a llamar y vemos si Marcos Juárez adelantó al país o no. Un fuerte abrazo.

Muy bien. Muchísimas gracias, a disposición. Gracias.



LMM