Kicillof le pide un feriado a la Nación por la visita del Papa: esperan hasta dos millones de personas en Luján

La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina promete desatar una movilización sin precedentes que ya encendió todas las alarmas logísticas en el territorio bonaerense. Ante la estimación oficial de que hasta dos millones de personas podrían congregarse en Luján para la misa de cierre del 11 de noviembre, la gestión de Axel Kicillof le pidió formalmente a la Casa Rosada que decrete un feriado nacional para evitar el colapso total del distrito.

El megaoperativo comenzó a tomar forma este jueves, cuando el gobernador bonaerense encabezó una cumbre clave con referentes de la Iglesia católica, intendentes y gran parte de su gabinete. El objetivo de este cónclave fue trazar la hoja de ruta para blindar la seguridad del sumo pontífice, quien no solo oficiará una ceremonia masiva frente a la emblemática basílica, sino que también visitará el Cottolengo Don Orione en el partido de Almirante Brown.

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El problema radica en el tremendo impacto que tendrá el evento sobre el tránsito diario de la región. El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, blanqueó que se verán obligados a cortar arterias muy concurridas como las rutas nacionales 5, 6 y 7 con mucha anticipación, ya que desde el martes 10 de noviembre por la noche se espera una multitudinaria vigilia juvenil. “Vamos a tener que cerrar un montón de autopistas y rutas con tiempo de antelación”, justificó el funcionario a la prensa para defender la necesidad de que el Estado nacional declare el asueto.

Curiosamente, la planificación de esta histórica visita logró lo que parecía imposible: aceitar los puentes de trabajo entre la provincia y el gobierno libertario. A través de las carteras de Seguridad, los equipos de Alonso y de la funcionaria nacional Alejandra Monteoliva vienen articulando el despliegue de las fuerzas conjuntas. “Debe ser la única relación de gestión que funciona con Nación”, deslizó a Infobae un dirigente cercano a Kicillof, destacando la inusual sintonía fina entre ambas jurisdicciones para un evento de esta magnitud.

Más allá de la rosca política y los cortes de calle, en la gobernación buscan capitalizar el espíritu de la convocatoria, que tendrá como antesala la tradicional procesión a Luján del próximo 3 de octubre. La Jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, destacó que la peregrinación traerá un mensaje indispensable de "hermandad, fraternidad, comunidad de un pueblo" en un escenario global que, según su mirada, parece ir en la dirección contraria.

León XIV advirtió que el bien de la familia humana no puede sacrificarse por intereses privados

Luján al límite: sin camas y con acampes hasta la ruta

Mientras los despachos oficiales cruzan los dedos para que avance el feriado, la ciudad anfitriona ya empezó a sentir el impacto del “huracán papal”. El intendente Leonardo Boto confirmó que la capacidad hotelera de Luján está virtualmente agotada y que, ante la llegada inminente de visitantes con varios días de anticipación, el municipio trabaja contrarreloj para reconvertir clubes, sociedades de fomento y centros de jubilados en alojamientos improvisados.

La geografía del megaevento obligará a rediseñar por completo el mapa urbano. La ceremonia religiosa central se desarrollará sobre un imponente escenario montado en la plaza Belgrano, justo frente a la basílica, con la posibilidad de sumar una segunda estructura exclusiva para el coro. Sin embargo, el jefe comunal calculó que la marea humana desbordará largamente ese perímetro y se extenderá de manera ininterrumpida desde la plaza hasta la autovía 7.

El desafío de contener a las multitudes que llegarán desde otras provincias y países limítrofes promete poner a prueba la paciencia de los vecinos de la zona. Lejos de esquivar el problema, las autoridades provinciales reconocieron que las alteraciones en la vida cotidiana serán largas, inevitables e intensas. Tal como resumió el propio ministro Alonso con total pragmatismo: la movida generará "molestias para un montón de ciudadanos, pero bueno, el Papa no viene todos los días".

TC