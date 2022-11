Crisis en el oficialismo y en la oposición

Shila Vilker, analista de opinión pública, afirmó que, mientras que el liderazgo de Cristina es claro en el frente oficialista, “Macri está logrando mantener la centralidad sembrando incógnita sobre su candidatura”. Además, afirmó que “si la inflación no entra en una dinámica descendente, las dificultades del oficialismo se van a incrementar de cara a 2023”, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En la apertura de Modo Fontevecchia, la conductora Nuria Am señaló que “hay mucho ruido interno en las dos principales coaliciones, tanto la del oficialismo como en la oposición”. Y pasó a relatar dos de los acontecimientos políticos que marcan la tónica de estos conflictos.

“Ayer, Cristian Ritondo deslizó que Macri no se presentaría a las elecciones, hablando de que los candidatos de Juntos por el Cambio eran Bullrich, Larreta y Vidal, aunque después salió a decir, a modo de aclaración, que él no había dicho que Macri no iba a ser candidato, simplemente enunció los candidatos confirmados actualmente”, expresó la conductora.

Y luego agregó que, por el lado del oficialismo, “estuvo el revés de la Corte Suprema de Justicia al kirchnerismo duro, en su decisión sobre el Consejo de la Magistratura, devolviéndole el lugar a Luis Juez, que, según la oposición, quería ser arrebatado por el kirchnerismo”.

Para analizar ambos temas, participó como invitada Shila Vilker, analista de opinión pública y directora de Trespuntozero, quien respondió a las preguntas del panel sobre la crisis económica y política que atraviesa el país.

Héctor Recalde habló sobre un posible juicio político a la Corte Suprema de Justicia

Nuria Am (NA): ¿Cómo ves esta situación?

Lo primero que se me vino a la cabeza fue la cantidad de frentes que tiene el oficialismo abierto. El frente judicial, la inflación, la fuga de electores de cara a 2023, las tensiones internas entre el presidente y la vicepresidenta. Me da la impresión de que son demasiadas batallas que se dan en simultáneo para un gobierno que está debilitado.

NA: ¿Se preveía esta situación en el Gobierno cuando empezaron las discusiones internas, cuando Cristina habló de “funcionarios que no funcionan”, o cuando quiso renunciar Wado de Pedro?

Creo que el punto de inflexión fue el resultado no favorable de las elecciones del 2021. El gobierno tuvo un impasse en su interna con el nombramiento de Massa. Cuando nos preguntamos si el origen de la crisis es económico o político, aparece mayoritariamente la idea de la crisis política.

El discurso de Cristina del viernes tuvo más de unitario que de crítica. Pero al otro día estuvieron las durísimas declaraciones de Máximo Kirchner, que, de alguna manera, opacaron la voz de Cristina, porque lo que circularon fueron esas críticas.

Aníbal Fernández cruzó a Máximo Kirchner: "Se las sabe todas y el resto somos unos boludos"

NA: Leandro Santoro, ayer, compartió su desilusión con respecto al albertismo. Dijo que Alberto, faltando quince días para asumir, dejó de llamarlo y lo dejaron afuera del armado del Gobierno. Cuando habló con Santiago Cafiero, le ofrecieron “armar una secretaría”, y él lo rechazó. Es crudo escuchar cómo funciona la política, esto de armar o desarmar la secretarías, la negociación de los lugares, etc…

La charla de Santoro con Fantino es tremendamente descarnada. Creo que pone el foco en una de las cosas que más enojan a la ciudadanía con la política, que es el egoísmo. La política como juego de egos en función de los acomodos personales. Acciones como esta son difíciles de entender. El impacto que generan sus declaraciones tiene que ver con la autenticidad, correr un velo de cómo se maneja la política.

A Leandro Santoro le "dolió" que Alberto Fernández no lo sume al Gabinete: "Me dejaron de llamar"

NA: Es como la disociación que existe entre el político que ocupa una banca y el hombre que se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Por ejemplo, cuando Andrés “Cuervo” Larroque habla de que la elección debería ser lo más importante que debería tener el presidente en la cabeza para definir el candidato. Aunque, al mismo tiempo, el Presidente debería ocuparse de la gestión.

Hay una disociación entre el ser y el deber ser. Respecto a la clase política, la dinámica de elecciones cada dos años y recambio presidencial cada cuatro, hace que lo electoral marque la dinámica de gobierno permanentemente. Es la dinámica en Argentina y tiene que ver con las reglas electorales.

NA: Si miramos dentro de la oposición, ayer Cristian Ritondo decía que los candidatos son “Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta”, y que Macri “nunca dijo qué iba a hacer”. ¿Cómo creés que se ordene el frente opositor? ¿Ves alguna posibilidad de ruptura, creés que esa posibilidad de ruptura depende de si se rompe el frente oficialista?

Hay una especie de dinámica de espejo entre las dos principales fuerzas del país. Creo que Macri está logrando mantener la centralidad sembrando la incógnita sobre su candidatura.

Inflación: un 80% dice que dejó de ir a restaurantes, comprar ropa e ir al cine por la situación económica

Lo mismo ocurre con Massa y Cristina. Ella dice “haré lo que tenga que hacer”, y siembra la incógnita sobre su candidatura.

Cuando uno mira las encuestas, ve que en el Frente de Todos lidera Cristina, mientras que en Juntos por el Cambio está más discutido. Con el emergente de Patricia Bullrich, o Larreta, que venía siendo una promesa y todavía sigue teniendo grandes posibilidades, etc. Esa es una diferencia entre ambos frentes.

Con Cristina en la cancha, es claro el liderazgo de Cristina que opaca a opciones como Massa. En ese aspecto, hay una asimetría entre ambas fuerzas, y ahí aparece la dificultad de Macri para mantener la centralidad. La incógnita con respecto a su candidatura le permite mantener su rol de articulador en Juntos por el Cambio.

Tras la reunión de Juntos por el Cambio, Bullrich circuló una foto sin el resto de los candidatos a presidente del espacio, lo que desató críticas en el frente opositor.

Fernando Meaños (FM): ¿Qué rol creés que va a tener la inflación en la campaña? ¿Qué percepción hay sobre soluciones para la inflación?

Creo que la inflación es la batalla clave para el oficialismo. Es la principal preocupación de los argentinos, tanto a nivel país como a nivel personal. La centralidad de la inflación de cara al escenario electoral está muy presente.

Al mismo tiempo tampoco hay una perspectiva clara de solución. Una de las principales palabras que aparece, sobre todo en los electores que apoyan al oficialismo, es la palabra “control”, sobre las empresas, etc. En el caso de los opositores, lo que aparece es “basta de emitir” y “basta de déficit fiscal”.

FM: En ese plano, el que tendría mayores responsabilidades sería Sergio Massa, porque sería el que tiene las palancas para tomar decisiones sobre el tema…

Recae sobre Sergio Massa. Al mismo tiempo, pensando en 2023, atender el tema de la inflación es una condición sine qua non para poder encarar exitosamente el escenario electoral. Si la economía no se acomoda, si no se recupera un poco el poder adquisitivo, si la inflación no entra en una dinámica descendente, las dificultades del oficialismo se van a incrementar.

A la inversa, si esta situación se revierte un poco, el oficialismo puede tener una chance. El ministro de economía está trabajando con intensidad, ha logrado estabilizar la situación y una serie de objetivos, pero en la medida de que el alivio no llegue a las familias, esa dificultad intensificará el descontento con el oficialismo.

FM PAR