Cristian Folgar: "La Antártida presenta un montón de desafíos, tiene recursos que hoy no se pueden explotar"

Cristian Folgar sostuvo que aún es incierto que extraer el petróleo antártico pueda ser competitivo en comparación a otros yacimientos. En cuanto a los minerales estratégicos y el rol que cumplen en el futuro energético, indicó que el litio es "crucial para la electromovilidad", pero "podría ser superado por nuevas tecnologías", mientras que el cobre tiene una "expectativa de uso más prolongada". “El mundo está claramente en una carrera por buscar alternativas al carbón y al petróleo”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cristian Folgar es consultor y economista, con una amplia experiencia en el sector energético y los servicios públicos. Fue subsecretario de Combustibles de la Nación de 2003 a 2007.

Esta semana se conoció que Rusia encontró en La Antártida la mayor reserva de petróleo de la historia y el mundo. Teniendo en cuenta todas las dificultades que hay respecto a la discusión de soberanía sobre la Antártida y el uso de la Antártida, y que los combustibles fósiles probablemente dejen de utilizarse en el año 2050, o por allí, ¿este descubrimiento va a terminar siendo económicamente abstracto? ¿Usted cree que se va a llegar a explotar algún día?

Creo que no, y primero, no es un descubrimiento. Lo que hizo Rusia, o una empresa que es rusa pero que trabaja para muchos países o para un consorcio de empresas, es hacer una suerte de prospección sísmica y encontrar indicios de que podrían haber recursos de esa magnitud.

Cuando lo comparamos, por ejemplo, con Arabia Saudita, sería casi el doble de las reservas de Arabia Saudita. La diferencia entre una cosa y otra es que Arabia Saudita ya aprobó que efectivamente están, que son económicamente rentables para ser extraídas y que tienen mercado.

La Antártida presenta un montón de desafíos, por ejemplo, desde el punto de vista legal, hoy no se puede explotar, habría que cambiar el Tratado Antártico, habría un montón de cuestiones de índole geopolítico, y sobre todo habría que ver si es competitivo ese petróleo respecto a otras fuentes que pudiera haber aún en 2050. Con lo cual yo, prácticamente, no creo que eso tenga lugar comercial en el mundo que vivimos hoy. Ya sea porque se deje de usar o ya sea que estemos utilizando petróleo en 2050, va a haber fuentes posiblemente mucho más baratas.

¿Cuándo imagina que los combustibles fósiles van a dejar de utilizarse?

Bueno, voy a decir una frase que es muy usual en la industria petrolera y es que "la edad de piedra no la abandonamos por falta de piedras", simplemente tuvimos una opción tecnológica que hizo que usáramos otras cosas.

No hay una estimación, hay un objetivo, como mencionaste, el 2050. El mundo está autoproponiendose usar carbono neutral para el 2050. Eso no significa que ya no se usen los carbonos, sino que las actividades no dejen huella de carbono, digamos, para ir bajando el efecto sobre el planeta.

Yo creo que durante este siglo se va a hacer la transición. Poner una fecha es odioso porque lo más probable es que nos equivoquemos, porque los avances tecnológicos nos sorprenden día a día. El mundo está claramente en una carrera por buscar alternativas al carbón y al petróleo.

Posiblemente el gas natural tenga una sobrevida y se encuentre entre la utilización del carbón y el petróleo. El carbón en el mundo sigue siendo una de las principales fuentes, para que nos demos una idea, en China e India, ni más ni menos que esos semejantes países, la mitad de la electricidad se genera, en este momento, básicamente en base a carbón, lo cual hay muchísimo para sustituir. Primero el carbón, después el petróleo, seguramente el gas natural va a tener alguna sobrevida y después abandonaremos definitivamente a los hidrocarburos.

Y este tema del reloj que nos corre para el aprovechamiento de la riqueza que generan esas reservas, ¿vale también para los minerales? Vale también para, entiendo, el litio y no tanto para el cobre...

Ahí el reloj es distinto, porque algunos de esos minerales están llamados a ser parte de la cadena de valor que a lo mejor sustituiría al carbón o al petróleo, en primer lugar, y quizá después al gas natural. Por ejemplo, el litio es hoy indispensable si pensamos en la electromovilidad. Lo que pasa es que después habría que ver también con qué generamos la energía eléctrica que abastecería a los autos. Entonces ahí hay todo un proceso de entrecruzamiento de cadena de valor.

Escucho que el cobre tendrá una sobrevida superior al litio, pero el litio tiene una expectativa de ser el material a utilizar durante cierta cantidad de décadas, pero no permanentemente.

Sí, eso tiene que ver con, teóricamente, la tecnología de las baterías, en la que posiblemente el litio sea superado.

Ya te digo, prever para dónde va a ir en muchos aspectos la tecnología hoy es hacer futurismo, porque, por suerte, el mundo nos ha demostrado que siempre aparecen avances tecnológicos, como por ejemplo esto de los hidrocarburos no convencionales. Durante mucho tiempo creímos que la era de los hidrocarburos se iba a agotar, pero no porque el planeta tuviera que dejar de usarlos, sino porque se iban a agotar los hidrocarburos, y, sin embargo, cada vez estamos viendo que hay nuevos horizontes, como el caso de los hidrocarburos no convencionales, que con esa tecnología hemos prácticamente corrido la línea de la existencia de los hidrocarburos. Ya nadie tiene miedo de que nos vayamos a quedar sin hidrocarburos, sino el miedo es cuán rápido podemos abandonarlos por un tema ambiental.

"El mundo nos ha demostrado que siempre aparecen avances tecnológicos".

Pablo Corso: Tengo entendido que el lugar que se le está asignando a nuestro país en relación al litio en la cadena de valor, por ahora, es el de la extracción y la exportación, con algunos especialistas que advierten sobre la necesidad de al menos empezar a producir baterías propias. Había un proyecto en La Plata al respecto, pero vos comentás que el mismo concepto de las baterías puede llegar a cambiar en el futuro y puede llegar a superarse. En ese sentido, ¿nuestro país debería también fijarse, por ejemplo, en la fabricación de unidades de vehículos eléctricos o esa es una carrera en la cual otros países están demasiado adelante?

A ver, nuestro problema con el auto eléctrico es que somos un país con poco ingreso disponible, entonces no tendríamos mucho mercado local para esos vehículos. En general las automotrices cuando se instalan en algún país, aun cuando estén pensando para exportación, están pensando que en el mercado local o en el mercado regional en donde operan.

Si hoy nos ponemos a pensar lo que nos cuesta comprar o acceder a un vehículo de combustión normal, imagínate uno eléctrico, serían para un sector muy chico de la economía. Entonces no sé si tenemos escala, aunque tengamos la tecnología y la capacidad para hacerlo, no sé si ofrecemos escala para ser tentadores y que Tesla venga y se instale acá en Argentina. Si se instala es para exportar, entonces ahí hay que ver cómo se encadena eso con el mercado mundial.

PC: Hay un tema también con la red de recarga, teniendo en cuenta la extensión del país, por ejemplo.

Sí, y el tema es nuestra red eléctrica, digamos, porque fíjate que si vos le cargas hoy a la red eléctrica una parte del parque automotor, la colapsarías, porque vos tendrías que tener una red donde no sabes exactamente bien dónde te van a cargar los autos, porque desaparecería el concepto de estación de servicio.

Es decir, cuando vas a la electromovilidad, ya el concepto de estación de servicio desaparece un poco. Puede haber estaciones de carga, pero de repente la estación de carga está en tu casa, está en un shopping o en un conglomerado comercial, en un estacionamiento. O sea, es como que tenés que repensar una red eléctrica.

Se dice que Argentina está en las puertas de un salto en sus exportaciones, un cambio radical en su matriz de comercio internacional y que vamos a dejar de tener referencia a los dólares porque las exportaciones energéticas que va a producir Vaca Muerta, más las exportaciones minerales que va a producir nuestra cordillera, sumado al ya complejo agroexportador, van a convertirnos en que el problema va a ser inverso, como aquel de Holanda con los tulipanes y la enfermedad holandesa. ¿Estamos sobreestimando la importancia de las exportaciones de energía y de minerales por nuestra necesidad de esperar que en algún día se nos dé o no?

Creo que estamos sobreestimando el hecho de que nosotros estemos haciendo lo necesario para que vengan esas inversiones. No estamos sobreestimando el potencial. El potencial está, lo que no creo es que estemos haciendo las cosas para que realmente vengan ese tipo de inversiones. Porque básicamente nosotros no estamos solos en el mundo, y competimos contra otros países que quieren esos dólares tanto como nosotros.

Es decir, nosotros no somos los únicos que tenemos hidrocarburos no convencionales y que podemos hacer un proyecto para exportar GNL al mundo. De hecho, en este momento, mientras estamos hablando, hay un montón de proyectos que se están haciendo. Con lo cual, mientras nosotros todavía estamos viendo en qué puerto lo haríamos, hay países que están terminando proyectos. Y claro, a medida que se van haciendo proyectos en otros lugares, es más fácil ampliar esos proyectos que hacer uno nuevo de cero.

¿Nosotros tenemos el potencial para hacerlo? Sí. En lo que nosotros estamos fallando es en dar las condiciones. Creo que todavía estamos lejos. Está bueno que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer y que seamos conscientes de que podemos hacerlo eventualmente. Ahora, yo no estoy tan seguro de que ya estemos en condiciones de mañana empezar a recibir esas inversiones. Creo que el mundo espera que nosotros tomemos todavía alguna serie de elecciones antes de empezar a firmar los cheques en serio.

