Damián Arabia: "Me cuesta entender por qué algunos senadores votarían distinto a lo que votó su partido en Diputados"

Damián Arabia mostró preocupación por la "inactividad legislativa del Congreso" durante los primeros cinco meses de gobierno de Javier Milei, y sostuvo que es algo que afecta no sólo al Poder Ejecutivo, sino también a la sociedad y a los inversionistas. Además, enfatizó en la necesidad de sancionar rápidamente la Ley Bases para “trabajar en otros temas importantes y urgentes”. “La ley volverá a Diputados con modificaciones y trataremos de darle el tratamiento más ágil posible”, señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Damián Arabia es diputado nacional del PRO por la Ciudad de Buenos Aires. Fue director de Integridad de las Fuerzas de Seguridad de la Nación, que depende del Ministerio de Seguridad, entre 2015 y 2019, y presidente de la Juventud de la Agrupación Unión por la Libertad, también comandada por Patricia Bullrich.

Estás impulsando la Ley Conan, que se basa en el cuidado a los animales para portegerlos del malltrato, me gustaría una reflexión sobre este proyecto...

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sí, efectivamente yo he redactado un proyecto de ley para agravar las penas de maltrato animal y crueldad animal, para penar el abandono animal y tipificar nuevas conductas que significan el maltrato y la crueldad. Las redes sociales y algunos periodistas, pero sobre todo las redes sociales, rápidamente bautizaron a la ley como "Ley Conan", pero no significa que yo la haya llamado así, se viralizó de esta manera.

El Gobierno no descartó postergar el Pacto de Mayo ni sumar a la CGT: "Una película de suspenso" | Perfil

¿Crees que el Gobierno se resignó a que tendrá que adaptarse a las modificaciones de la Ley Bases que introduzca el Senado, con la esperanza de que luego sea aprobada por Diputados?

Mira, evidentemente desde el comienzo se sabe que en el Senado los números son mucho más ajustados.

Yo insisto en dos conceptos. El primero es, independientemente de esta ley en particular, o de los contenidos en particular, que después lo podemos discutir, empieza a ser muy problemático que el Congreso de la Nación, en más de cinco meses de Gobierno, no le dé ningún instrumento legislativo al Poder Ejecutivo. Esto es algo que es atípico, también es cierto que el Gobierno tiene minorías muy minoritarias, valga la redundancia, pero es importante que el Congreso dé una señal no sólo al Poder Ejecutivo y a la sociedad, sino también a los inversionistas y a las empresas.

En segundo lugar, la naturaleza de lo que son las Cámaras y el funcionamiento de las Cámaras. Yo esto lo vengo insistiendo bastante. La Ley de Bases es una ley que la hemos discutido durante cinco meses, prácticamente, en una Cámara de Diputados que tiene la misma representación, en el sentido de los partidos políticos, que tiene la Cámara de Senadores. Y la mayoría de los bloques están representados, motivo por el cual me cuesta entender por qué los bloques o algunos miembros de los bloques de la Cámara de Senadores, que tienen representación en la Cámara de Diputados, votarían distinto a lo que votó su partido en la Cámara Baja.

Pero efectivamente parece ser, como vos bien mencionas, que esto va a ser así, que van a querer hacer algunas modificaciones. Eventualmente volverá con alguna de estas modificaciones a la Cámara de Diputados y trataremos de darle el tratamiento más ágil posible. Por esto que mencionaba al comienzo, esto no se trata de la Ley de Milei, la Ley del Gobierno o la Ley del Poder Ejecutivo. La sociedad argentina está mirando qué capacidad tenemos en el Congreso de la Nación para crear soluciones o comienzos de soluciones a los problemas de los argentinos. Entonces nosotros tenemos que sancionar rápidamente esta ley y ponernos a trabajar en otros temas que son también muy importantes y urgentes.

Día clave para la Ley Bases: las reformas que puntea el radicalismo y la predisposición de José Rolandi para aceptar cambios | Perfil

La diferencia de votos en Diputados y en el Senado está hecha por Alberdi, con el objetivo de que la representación no responda solamente al presente, sino también al pasado. Es decir, los senadores están elegidos por un término de duración mayor que los diputados, lo que hace que representen más a las mayorías del pasado reciente. La pregunta es si este sistema de controles y check and balance no mejora finalmente la ley y se da un proceso de modificación que termina sumando valor...

Sí, lo que pasa es que el sistema de check and balance y el sistema que vos mencionás, naturalmente pensado por Alberdi, es un sistema que lo que prevé es que vos eventualmente tengas una mayoría distinta en una Cámara que en la otra, pero no en el mismo partido. Esto es lo raro, Jorge.

Es decir, que si vos tuviste 37 diputados del PRO que votaron favorablemente la Ley de Bases y cada uno de sus capítulos en particular, si tenés siete senadores del PRO en la Cámara de Senadores, tienen que votar consecuentemente con ese partido, salvo que se nos haya pasado a los 37 diputados una cosa muy grosa, que sería muy raro porque somos 37, la verdad es que no tiene lógica que el mismo partido en distinta Cámara vote distinto.

Lo mismo para la Unión Cívica Radical, el bloque de Hacemos es un poco más diverso, es una lógica distinta. Es decir, yo interpreto lo que vos decís, comparto el espíritu alberdiano, pero lo que señalo es que no nos puede pasar que los partidos que estamos en una Cámara y en la otra votemos distinto, porque entonces pierde el espíritu de representación y el espíritu de un sistema de partidos políticos.

MVB VFT