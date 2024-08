Daniel Artana: "La economía se está recuperando más lento de lo que esperaba el Gobierno"

Daniel Artana asegura que el blanqueo puede permitir amortiguar el shock externo por la caída de los precios de la soja, el maíz y el trigo: “A la herencia recibida, hay que sumar la mala fortuna de una baja de precios que son muy importantes para un país exportador”, explicó. Además, el economista afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) que una de las grandes explicaciones de por qué Argentina invierte poco es la volatilidad macroeconómica: “La minería te puede generar tranquilidad macroeconómica por las inversiones y las posteriores exportaciones”.

Daniel Artana es economista, jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Se recibió como licenciado en economía en la Universidad Nacional de a la Plata, tiene un doctorado en la Universidad de California. En los últimos 10 años realizó trabajos sobre políticas tributarias, restricciones del crecimiento económico, sustentabilidad de la deuda pública, eficacia del gasto público y reformas del sistema de jubilaciones.

¿Hay sectores de la economía que mejoran mientras otros empeoran?

Depende cómo se miren los datos. Pueden analizarse las variaciones interanuales y tener un panorama malo porque la comparación es con el pico de actividad como consecuencia del "plan platita" y luego la economía empezó a caer, esos datos van a empezar a dar mejor por una cuestión de inercia.

También se pueden mirar los niveles corregidos por estacionalidad y encontrar que el PBI tuvo una ligera recuperación por la cosecha, el petróleo y el gas. La industria siguió cayendo hasta junio y la construcción lleva tres meses de recuperación. Además, los préstamos, tanto de consumo, como de inversión están recuperando el nivel. Los ingresos formales y la inflación, tras una caída muy fuerte, están teniendo repercusiones que rondan el 7% y 9%. Hay que tener en cuenta que las jubilaciones se perdieron durante toda la gestión anterior. Los sectores que siguen perdiendo son los del empleo público y el empleo informal.

Pareciera que la economía tocó fondo cerca del final del primer trimestre. Más allá de que en algunos sectores la recuperación es más fuerte, el promedio sigue siendo bajo. Esto se puede confirmar con los indicadores de confianza. Se puede mirar el vaso medio lleno o medio vacío, pero creo que se tocó fondo y empezó la recuperación a un ritmo más lento que el que esperaba el Gobierno.

¿Cuál es tu visión respecto a los problemas de pago de deuda que enfrenta el país?

La deuda que debe abonarse está alrededor de los 20 mil millones, representa un 4% del PBI, y en la Argentina que no tiene acceso a los mercados puede ser un problema. Algo de financiamiento vamos a tener porque los organismos siempre prestan algo, el Gobierno dice que va a pagar el resto con préstamos de bancos internacionales, más allá de que no se anunciaron los detalles. Hay rumores en el mercado de que eso está avanzando. El ministro de Economía comentó que puede poner de garantía títulos públicos, aunque también podrían utilizar de garantía el oro. El préstamo sería con una tasa de interés de un dígito anual.

No es un mecanismo que se pueda repetir todo el tiempo, pero se pueden implementar para asegurar los pagos del año que viene. El propio ministro Luis Caputo había dicho en una reunión con las agencias de bolsas que iban a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene y de enero de 2026. La deuda que reestructuró el Gobierno anterior tiene vencimientos en enero y julio.

La deuda, tal como comentás, implica el 4% del PBI, la gran mayoría no es del Banco Central, sino del tesoro. Entiendo que el Gobierno tendría que tener 3% de superávit.

Lo que dice el Gobierno es que va a pagar los intereses con superávit, pero eso es una parte. Lo lógico es que el resto sea refinanciado, tal como pasa con la mayoría de los países del mundo. Como nosotros no podemos acceder a la refinanciación se busca hacerlo mediante estos mecanismos conocidos como repo que son válidos pero requieren poner una garantía para que la tasa de interés no sea altísima.

El préstamo es bastante común en el mundo financiero, hubo un rumor con un banco grande español que llevaría adelante el préstamo. Lo que hacen los bancos es arreglar las comisiones con los gobiernos y luego van a buscar fondos que lo financian, no ponen toda la plata. Seguramente en este momento están buscando esos fondos.

Otro dolor de cabeza para el Gobierno: el precio de la soja cae y compromete el plan Caputo

Entiendo que el oro está lejos de tener 18 mil millones de dólares para garantizar. ¿La garantía incluiría los bonos?

Cuando los otros bancos centrales le prestan a un banco central le piden un aforo de tres a cinco veces. Esto hay que verlo como un puente financiero que le sirve al Gobierno hasta que vayan ocurriendo otras cosas que se esperan como el RIGI, el blanqueo, etc. No creo que esto sea un mecanismo permanente porque en un momento se acaban las cosas que se pueden poner de garantía.

¿Es fundamental que el blanqueo sea exitoso para conseguir los dólares necesarios?

No sé cuánto va a recaudar el blanqueo. Hay gente que hizo estimaciones y algunos calculan, al menos, 40 mil millones. Esto puede darse o no. La expectativa es que sea más porque ese número implica la mitad del blanqueo que consiguió el gobierno de Mauricio Macri. Es posible, si se observa que la estimación que hace el Banco Central respecto al dinero de los argentinos ha crecido en los últimos años. Lo que se declara a la AFIP ha bajado, en parte porque algunos mudaron su domicilio fiscal, en parte por la informalidad. La gente tiene la opción de poner el dinero en una cuenta indisponible o puede disponer de la plata si está dispuesta a invertir en algunas de las cosas que el Gobierno dijo. Hay bonos, acciones, inversiones inmobiliarias, etc. Yo entiendo que, hasta los 100 mil, habría una disponibilidad más inmediata para que la gente pueda blanquear el dinero y, por ejemplo, cambiar el auto o un departamento.

A diferencia del blanqueo de Macri, en el que los dólares se podían dejar afuera, en este caso se tienen que traer.

Si se traen, se paga menos, pero también se pueden dejar afuera. Por eso, una cosa es lo que se blanquee y otra cosa va a ser el impacto en la economía. Hay una gran cantidad de opciones, es un blanqueo más flexible que el del 2016.

¿Te parece fundamental el blanqueo para los objetivos próximos del Gobierno?

Estamos en una situación delicada, tenemos un problema de actividad y un shock externo muy negativo. Si se extrapolan los precios de la soja, el maíz y el trigo, implica 8.000 millones de dólares menos. Es un shock de una magnitud enorme. El blanqueo permitiría amortiguar un poco eso. A la herencia recibida, hay que sumar que hay mala fortuna de una baja de precios que son muy importantes para un país exportador. No hay que minimizar esto y, además, está el riesgo climático, ya están diciendo que el año que viene no va a llover como este año. Veremos si esto se concreta porque los expertos en clima son tan malos como los economistas para pronosticar.

8 respuestas a preguntas fundamentales sobre el nuevo blanqueo de capitales

¿El RIGI va a generar inversiones relevantes?

Hay gente que va a arriesgarse y también hay proyectos que ya empezaron a hacer cosas y que se supone que van a concretarse cuando salga el RIGI. Estuve en la expo minera de San Juan y estaban los gerentes de cinco proyectos mineros y uno dijo que ya tenía mil personas trabajando. Uno entiende que con el RIGI vendrán los miles de millones que piensan invertir en el proyecto.

También se va a hacer el oleoducto porque hoy hay una capacidad de producción en Vaca Muerta que no tenés como evacuarla. Más allá de que ampliaron el oleoducto en el Gobierno anterior, no alcanza. El RIGI tiene una ventaja tributaria y un acceso a divisas distinto.

Ayer charlaba con Jaime Durán Barba y me hacía una comparación respecto a los "brotes verdes" del gobierno de Macri que nunca llegaron. Según él, es difícil que vengan inversiones a un país que había defaulteado tantas veces y que tenía un desorden macroeconómico. Además, me decía que, incluso si hubiera inversiones de minería y energía, no implica mano de obra intensiva como la obra pública y la construcción por lo que no imagina una mejora en la calidad de vida de la gente y, de esta manera, una buena elección de Javier Milei en 2025. ¿Es correcto pensar que el consumo no va a crecer el año próximo?

Yo no coincido con ese análisis, creo que el riesgo para el consumo tiene que ver con el shock externo que tuvimos. Poner el foco sólo en la obra pública es no mirar las experiencias de crecimiento que tuvo el país. Que a Argentina le vaya bien depende de muchas cuestiones. El problema de este Gobierno es que se quemó una opción con el gobierno de Macri, se volvió al populismo, y resulta más difícil convencer al resto del mundo.

Primero hay que convencer a los argentinos que, si ven que la cosa empieza a funcionar, van a empezar a invertir. La obra pública costará, pero hay un montón de posibilidades en el país que no dependen de que tengas grandes inversores internacionales. Lo de la mano de obra también es irrelevante porque la minería te puede generar tranquilidad macroeconómica por las inversiones y las posteriores exportaciones.

Una de las grandes explicaciones de por qué Argentina invierte poco es la volatilidad macroeconómica. Perú tuvo una economía destruída y luego tuvo una década de crecimiento espectacular y la gente está mejor ahora que en medio de la hiperinflación.

Es curioso el ejemplo de Perú porque creció mientras sus presidentes fueron echados, encarcelados, se suicidaron, etc.

Ese es un problema de la política peruana. La economía es fuerte, resiste a esos cambios de presidente y su población está mejor. La experiencia de la gente que ha estudiado los fenómenos de crecimiento en el mundo dice que el crecimiento normalmente termina favoreciendo al conjunto de la población, eso puede demorar más o menos.

