Daniel Stilerman: “ChatGPT nos hace más tontos, pero los empleos del futuro requerirán más inteligencia”

Daniel Stilerman, especialista en inteligencia artificial, sostuvo que la discusión que se abrió en el Foro de Davos sobre la desregulación de estas tecnologías es clave para el futuro del país y analizó su efecto en el mercado laboral. “Cuando entra la inteligencia artificial, desaparece un trabajo y se potencian otros", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

El especialista argentino en inteligencia artificial (IA), Daniel Stilerman, trabaja desde hace años en el análisis, la aplicación y el impacto de estas tecnologías. Fue líder de datos e inteligencia artificial en Google Argentina por una década y actualmente se desempeña como experto en IA, participando en charlas, entrevistas y eventos del sector tecnológico.

En estos días estuvo en boga la discusión sobre la inteligencia artificial porque en Davos vimos, en el caso del presidente de Argentina, una defensa por la desregulación total. A tal punto que planteaba que regular un monopolio puede hacer que un país caiga en la trampa de la pobreza, y después le hace un guiño a la desregulación en el ecosistema de la inteligencia artificial. ¿Qué entendiste de lo que decía el Presidente? ¿Qué hay que hacer con la inteligencia artificial en ese sentido?

Yo creo, sin ninguna duda, que está buenísimo que el tema de la inteligencia artificial esté en la boca del Presidente, porque verdaderamente tenemos que tomar un montón de decisiones para no solo no perder el tren, sino tampoco ser los rezagados. En general, Argentina en temas digitales es de frontera. En inteligencia artificial no lo estamos haciendo, y podríamos. Hay varios puntos en el tema de la regulación de la inteligencia artificial. en los que todos podemos estar de acuerdo en que es necesario regular, incluso si queremos ponerle más trabas a las corporaciones o menos.

Deepfakes es cuando usan tu imagen y hacen como que vos dijiste algo que no habías dicho, como le pasó a Mauricio Macri. El tema de los deepfakes es algo que sí o sí tenemos que regular, y sobre eso van a estar casi todos de acuerdo. Entonces, podemos coincidir en que hay cosas en las que el límite que se establezca nos va a hacer bien. La gran duda que queda es si dejamos que las compañías se autorregulen y decidan qué está bien y qué está mal, o lo hacemos desde el gobierno. Creo que para eso tenemos que entender un poquito cuál sería el riesgo de que una compañía se autorregule o no se regule.

Por ejemplo, una compañía saca una herramienta que le dice a quién tiene que contratar y, cuando tiene que contratar, le sugiere candidatos que son casi todas mujeres. ¿Y por qué le dice casi todas mujeres? Porque cuando le repreguntan dice que les puede pagar menos, y eso es un sesgo inconsciente.

Pensé que ibas a decir que estaba sesgada por la igualdad de género...

No. Tenemos problemas mucho más a flor de piel con la inteligencia artificial antes de preocuparnos por los sesgos inconscientes que están metidos adentro, por de dónde sacaron la información. La inteligencia artificial te va a decir que la diversidad está bien o está mal. Sí, es un tema a discutir y hay que ver cómo lo regulamos. El hecho de que la inteligencia artificial te diga que le tenés que pagar a las mujeres menos es un problema más potente y concreto, y creo que es sobre el que todos podemos estar de acuerdo.

En ese sentido, Estados Unidos está tomando un enfoque muy liviano, Europa uno más intermedio y China, razonablemente coherente con sus políticas, tiene un enfoque más de control y centralización de decisiones.

A veces pecamos de ingenuos. Hace unos años veía que había una disputa entre Estados Unidos y Europa porque Estados Unidos había hecho todo el desarrollo tecnológico de internet, y Europa se ha quedado completamente por detrás. Entonces, Europa empezó a regular a las empresas norteamericanas, pero esas empresas se convirtieron en monopolios, y empezaron a imponer su poder monopólico desleal contra otros. Luego, bajo el gobierno de Joe Biden, se empieza a investigar a las grandes tecnológicas. Ahora, con la vuelta de Donald Trump, se desregula todo. Te voy a dar otro ejemplo para que lo expliques vos: Grok, que es la inteligencia artificial de X, de Elon Musk, tuvo un problema muy grande ahora porque estaba haciendo que desnude a la gente, ¿no?

Hay un extra sobre eso. Acaba de salir un anuncio de JD Vance, el vicepresidente norteamericano, subido al escenario con Elon Musk, que van a poner Grok en contacto con toda la información militar clasificada y no clasificada. Eso no está bueno, es de las peores decisiones que escuché en mucho tiempo. A mí no me gusta hablar de Terminator, no soy de los apocalípticos de la inteligencia artificial, pero que conecten a Grok con inteligencia artificial militar es un problema. Esto es un problema geopolítico. Es como la bomba atómica en algún punto. El miedo que tienen todos es que el otro país llegue a la superinteligencia y por eso están tomando estas decisiones.

¿Y por qué está mal que Grok esté conectado con lo militar? Porque Elon ha demostrado que no tiene mucho cuidado con algunas cosas importantes. Salió hace un mes un estudio sobre los autos Tesla, los autos de la empresa de Elon Musk, que se manejan solos, y yo venía conociendo de mi época de Google que el enfoque no era muy seguro. Salieron las primeras estadísticas, y muestran que los autos Tesla, cuando se manejan solos, chocan 10 veces más que un humano promedio.

Elon decía lo contrario, que chocaban menos.

Sí, pero también se sabe que estaba manipulando los datos, que es una de las cosas que pasa con los datos. Entonces, sumemos cosas del mundo Grok: si le pedías que desnude a la gente, lo hacía; segundo, los autos Tesla chocan 10 veces más que una persona promedio, y la persona promedio maneja bastante mal; la tercera: otra de las compañías, X, eliminó todo su equipo que revisaba posteos que generaban odio.

Entonces, hay dos enfoques: China dice control central, Estados Unidos liberación absoluta, y en el medio Europa que se le está pasando el tren y está reaccionando con control. Hoy vemos que esas tres cosas están sucediendo en este momento. La pregunta es qué hacemos los argentinos. ¿De quién nos inspiramos? El problema es que hay que hacer algo.

Entre los riesgos de la adopción masiva de la inteligencia artificial, que es inevitable, uno es incrementar la estupidización de las personas. Por ejemplo, postean cualquier foto trucada y uno la cree. El otro día el presidente Milei puso una foto de él dándole la mano a un brigadista como si hubiese estado en los focos de los fuegos de Patagonia, cuando nunca fue, y un montón de gente lo creyó. El que agarra Chat y vive preguntándole todo a ChatGPT creyéndole a algo que se lo llama inteligencia, pero no necesariamente es inteligente.

No, no es inteligente. Es muy memorioso y muy bueno chamuyando, pero no es inteligente. No en la definición humana. Hay un tipo que se llama Yann LeCun, el ex número uno de Meta AI, tipo muy respetable, que se ganó el premio Turing. Y el tipo dice: "Antes de inteligencia artificial tenemos que conseguir algo que sea tan inteligente como un pajarito, porque hoy no lo es".

Hay un tema que que si usás ChatGPT para todo, no pensás. ChatGPT va a reemplazar en todos esos lugares donde teníamos que pensar, en el sentido de hacer el trabajo. El problema de no pensar es que los trabajos que van a aparecer y que están apareciendo requieren ser más inteligentes. Entonces tenemos una doble. Para estar a la avanzada tenés que usar mucho ChatGPT, pero después para tener trabajo vas a necesitar ser más inteligente que lo que sos hoy. El gran problema es que la reacción de todos es decir: "Yo no lo uso", y es lo peor que podés hacer.

Mi consejo para entender todo esto es miremos el pasado y repitamos. Por ejemplo, nosotros hacíamos pullover a mano. Llega la máquina de la revolución industrial que hace el pullover con máquina. La solución no es no tocar la máquina porque yo lo hago a mano. Nadie te va a comprar el pullover a mano, es muy caro. La solución es abrazar la máquina, aprender cosas nuevas y mantener el valor artesanal de saber hacer el punto perfecto. Y es muy desafiante esto.

Recordás la histórica frase de Steve Jobs cuando le preguntaban si las computadoras iban a reemplazar a los humanos: "Yo aspiro que sea una bicicleta para la mente." O sea, que haga que uno pueda hacer más y sea más inteligente, no que lo convierta más bobo.

Todos sabemos que la IA va a reemplazar trabajo. El tema es que cuando entra la inteligencia artificial, desaparece un trabajo y se potencian otros. Los diseñadores gráficos antes tenían que hacer un folleto para un evento, y ahora la inteligencia artificial lo hace en 10 segundos. Entonces, el diseñador gráfico pierde ese trabajo. El problema es que ahora todos tenemos folletos, y si querés que la gente vaya a tu evento, necesitás que tu folleto sea atractivo. Y te das cuenta de que no sos bueno. Entonces hablás con un diseñador gráfico. Ahora su trabajo no es hacer más folletos, sino crear uno que llame la atención, distinto e innovador. Y vos me vas a decir: "Sí, Daniel, pero pasamos de tener 10 diseñadores a tener uno". No es lo que dicen los datos por ahora. En cada profesión donde se metió la inteligencia artificial, destruyó trabajos, pero ahora aparecen trabajos más interesantes que los que desaparecieron. ChatGPT nos hace más tontos, pero los empleos del futuro requerirán más inteligencia.

Hace unos meses, Javier Milei y Luis Caputo anunciaron que OpenAI iba a invertir 25.000 millones de dólares haciendo data centers en Argentina, que es un valor enorme, mucho más caro que cualquier data center en el mundo. ¿En qué quedó eso?

No tengo información interna ni secreta. Un experto me explicó que necesitás poner electricidad en distintos lugares del mundo, y en el sur de la Patagonia no es ilógico poner una central eléctrica. Poner el data center cerca también tiene sentido, porque podés enfriar con agua fría. 25.000 millones de dólares es mucha plata, es a largo plazo. No se si ese proyecto tiene sentido o no, pero me parece que tiene sentido intentar que cosas vengan a Argentina, porque parte de los trabajos que van a aparecer es el de especialista en refrigeración con agua del data center, y está bueno no quedarnos afuera de toda esa movida.

