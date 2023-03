Daniel Vila: "En Juntos por el Cambio tengo muchos amigos que podrían llegar a la presidencia"

Daniel Vila afirma que la polarización política viene creciendo en los últimos años. Sin embargo, celebró el encuentro entre dirigentes de distintos sectores en la Fiesta de la Vendimia. "Significó una isla en oasis en medio del desierto", destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9)

¿Qué diferencias encontrás entre la Fiesta de la Vendimia de este último fin de semana, a la cual siempre asisten numerosos actores de la política nacional, y la de cuatro años atrás?

Hacía algunos años que no podíamos hacer la vendimia presidencial por la pandemia. Hace cuatro años también tuvimos una convocatoria fuerte, pero esta vez tuvimos representantes políticos de todos los sectores, lo cual me parece fantástico, porque también se trató de un hecho solidario.

¿Notás que la confrontación está creciendo?

Sí. Lamentablemente, la confrontación está creciendo, y este evento significó una isla, un oasis en medio del desierto, porque los dirigentes pudieron sentarse en una misma mesa y charlar de forma relajada. Pero es cierto que en los últimos años la grieta y los disensos violentos vienen creciendo.

¿Es posible cerrar la grieta?

Siendo uno de los accionistas de Edenor, ¿qué análisis hacés del apagón que afectó a más de la mitad del país y de la situación del sector energético?

En este caso, las empresas de energía no tuvimos nada que ver.

Hay mucha confusión respecto a lo que sucede con el sector energético. Una cosa es lo que sucede en el AMBA y otra lo que sucede en el resto del país. En el interior, el ente de control es el Gobierno de cada provincia, mientras que en Buenos Aires y en gran parte del conurbano, el control lo hace el Estado Nacional.

Esto produce un desbalance en las tarifas. Un hogar promedio del interior paga $6000 y $8000, mientras que en Buenos Aires se paga alrededor de $1000. Esto significa que hay una gran parte del país que está subsidiando la energía del AMBA, donde el Gobierno congela los precios, y eso resiente la economía de las empresas.

A su vez, se genera un vacío regulatorio y el permanente reclamo de aumentos de tarifas por parte de Edenor y Edesur. Las distribuidoras no recibimos subsidios del Estado, quienes sí lo reciben son las empresas generadoras de energía.

¿Quién imaginás que va a terminar siendo el candidato que se quede con Edesur?

Seguramente va a ser un fruto de un largo proceso, ya que la empresa está en manos de una compañía italiana que, a su vez, tiene muchas operaciones en Latinoamérica y Europa. Al ser una compañía tan grande, no creo que la venda tan rápidamente.

Juntos por el Cambio: internas en varias provincias del país

¿Sufriste algún ataque en tus empresas de comunicación durante el gobierno de Mauricio Macri?

Mi relación con el ex presidente no fue fácil. Al principio de su mandato teníamos un diálogo normal, pero luego se complicó por la presión que recibimos por devolver parte del espectro de las frecuencias de telefonía celular. Eso está siendo investigado por la justicia y se trata de averiguar por qué existió esa presión y dónde fueron a parar esos espectros.

¿Imaginás una situación similar en caso de que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno?

Juntos por el Cambio es una cosa y el ex presidente es otra. En Juntos por el Cambio tengo muchos amigos que podrían llegar a la presidencia y no tener esas actitudes extorsivas conmigo. El problema es personal, no de un partido.

¿Fue tan grande como se contó en la prensa nacional la tensión que se vivió en interna de Juntos por el Cambio durante el último fin de semana en Mendoza?

En nuestro almuerzo del domingo sólo hubo cordialidad, risas, abrazos y distensión. No noté ningún tipo de tensión, pero no sé qué pudo haber sucedido después.

ADP FM