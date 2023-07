De Francisco a "Tucho": del linaje al legado

“Abrimos esta apertura con el disco clásico de Vox Dei, La Biblia, específicamente con la parte que se llama Libros sapienciales, en relación a que el papa Francisco nombró al arzobispo de La Plata, Víctor Manuel “Tucho” Fernández, como nuevo prefecto de la Doctrina de la Fe, al frente del segundo dicasterio más importante del Vaticano”, introdujo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se trata de un organismo que tutela la integridad de la doctrina católica, y no hay doctrina si no hay libros que la publiquen y difundan. Por ello, en la carta enviada por el Sumo Pontífice al nuevo arzobispo, Francisco le solicita que la iglesia crezca en la interpretación de la palabra revelada.

La apertura se titula “Del linaje al legado”, y vamos a hacer un repaso de lo que significa el linaje, el legado y la herencia. Probablemente, lo más importante que pueda hacer una persona que tiene un cargo de la importancia que tiene el papa Francisco sea construir el futuro de lo que hoy conduce.

Francisco designó al arzobispo de La Plata en un ministerio clave en el Vaticano

Según la Real Academia Española, el legado es aquello que se transmite a los sucesores. Esto puede ser tanto un bien material como también un bien inmaterial, por ejemplo, un lugar en el liderazgo o la institución.

La herencia, por otro lado, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan tras la muerte, lo que recibe aquella persona que fue objeto de un legado.

A diferencia de estos dos, el linaje es la línea de los antepasados y descendientes de una persona. Si en el legado se transmite voluntariamente, en la herencia se lo hace forzosamente, tras la muerte de alguien. El linaje, sin embargo, es una cadena de individuos que se suceden unos a otros a lo largo de la historia.

El Papa le entregó el palio bendecido a García Cuerva: la historia de la foto de un mártir en su WhatsApp

Mediante distintos testimonios, trataremos de ponderar la importancia que tuvo este nombramiento de Francisco al arzobispo de La Plata.

En la carta que Francisco nombra a "Tucho", le asigna como finalidad “custodiar las enseñanzas que brotan de la fe para custodiar el corazón de nuestra esperanza”.

Francisco dice, además: “El dicasterio que presidirás, en otras épocas, utilizó métodos inmorales. Fueron tiempos donde se perseguían posibles errores doctrinales”.

El sangriento Tomás de Torquemada fue "un virtuoso" que quemó y aniquiló a 120.000 judíos

Los crímenes de la Inquisición

El Papa se refiere a los crímenes cometidos por la iglesia con la Inquisición, y le pide a Tucho Fernández que venga a corregir.

La Inquisición fue instaurada para castigar y erradicar la herejía en Europa y América. Desde sus orígenes en el siglo XII, su fama se acrecentó por la monstruosidad de las torturas que infringía, y la implacable persecución de judíos y musulmanes.

En España se manifestó su faceta más cruel, donde llegó a ejecutar a unas 32.000 personas. A los herejes no se les permitía enfrentarse a sus acusadores y a menudo eran víctimas de acusaciones falsas. Los acusados eran obligados a declarar bajo tortura, y si no confesaban, la ejecución era ineludible.

El Papa Francisco rezó por Emanuela Orlandi, la joven desaparecida hace 40 años

Los inquisidores cometieron innumerables abusos, desde quemar herejes en la hoguera, a pesar de que habían confesado, hasta confiscar sus tierras para enriquecimiento personal.

En 1307, los inquisidores arrastraron y torturaron a más de 15.000 caballeros templarios en Francia, lo que resultó en decenas de ejecuciones. Juana de Arco, quemada en la hoguera en 1431, es quizás la víctima más famosa de la Inquisición.

La entrevista de Jorge Fontevecchia con el Papa Francisco

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe tiene como misión ayudar al papa y a los obispos a proclamar el Evangelio en todo el mundo, promoviendo y tutelando la integridad de la doctrina católica sobre la fe, la moral y también buscar una comprensión cada vez más profunda de ésta ante los nuevos interrogantes.

Está definido, según el artículo 69 de la Constitución Apostólica, Predicate Evangelium, promulgada por el papa Francisco el 19 de marzo de 2022.

Intrigas en el Vaticano

Francisco detalló, en la entrevista que le pude realizar recientemente en el Vaticano, el proceso por el que pasa cada vez que debe designar un cargo de responsabilidad en la Iglesia.

“Cuando uno nombra un cardenal, balancea su rol y su trabajo en la iglesia de hoy. Tiene que ponderar que sea un hombre que recibe de la tradición, pero también da los pasos que tiene que dar. Si el hombre está fuera del espacio y el tiempo actual, un poco retrasado, ¿para qué vamos a elegirlo? Va a sufrir y no va a dar lo mejor para el cargo. Uno elige la gente que está en la salsa de hoy, elegir cardenales no es fácil”, explicaba Francisco.

¿Quién es Víctor Manuel “Tucho” Fernández?

El arzobispo de La Plata elegido fue rector de la Universidad Católica Argentina. En diciembre de 2019, se refirió a la situación social.

L´Osservatore Romano: “Aliados del sueño de Dios”

El arzobispo mostró una faceta desarrollista, al afirmar que “todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, con la promoción de las PyMEs y con la producción de empleo debería ser la pata de un gran programa, y eso faltó. Cuando hablamos de los pobres no queremos decir repartir más y más subsidios, queremos decir trabajo, que todos puedan ganarse el pan con sus manos, esfuerzo y creatividad”.

“Me duele mucho que en los medios nacionales se nos acuse de populistas porque hablamos de los pobres. No queremos subsidios, queremos que los pobres trabajen, y eso no es populismo”, afirmaba Tucho Fernández.

El último 25 de mayo, Fernández criticaba a quienes atacan a los cartoneros: “Más de una vez me crucé algún caradura que vive de rentas, de la política, de su familia, de una herencia, pero no hacen nada, y se refiere a los cartoneros diciendo ‘¿por qué no van a laburar?’”.

Lula fue recibido por Francisco: "Estamos en tiempos de guerra y la paz es muy frágil", le dijo el Papa

Y continuaba con la anécdota: “He visto personas que buscan en la basura, seleccionan, acarrean y cuidan nuestro planeta, porque hacen posible el reciclado, pero me impactó uno que veía durante la mañana, la tarde y la noche. Un día le pregunté cuántas horas trabajaba, y me dijo que doce o quince, porque tenía una familia que mantener. Yo le dije, ‘pero entonces no los ves nunca’, y él me respondió, ‘tengo que elegir, o estoy con ellos o les doy de comer’”.

“A pesar de eso, aparece algún parásito bien vestido que dice ‘vayan a laburar, vagos’. ¿Hasta dónde llega la degradación cultural de nuestra sociedad? Donde hay gente que repite esos juicios lapidarios ideológicos sin el menor respeto por el sufrimiento y la dignidad del otro”, concluía el religioso.

Otro testimonio que lo pinta de cuerpo entero fue su discurso sobre la meritocracia. “Una persona pudo nacer en una buena familia, acrecentar su patrimonio, llevar una linda vida con auto, vacaciones en el exterior, todo bien, nadie se lo cuestiona. Además de ello, se esforzó, hizo lo que se llaman acciones ‘meritorias’. Con energía y tiempo construyó una vida acomodada para él y para sus hijos”.

García Cuerva, un “Bergoglio puro” de vínculos con el FdT

“Al mismo tiempo, un cartonero, con los mismos méritos o mayores, con esfuerzo todos los días de la mañana a la noche y mucho tiempo invertido, dedicación y sudor, no tiene nada. No tuvo la suerte de nacer en el mismo contexto, y por más que haya sudado, apenas si pudo sobrevivir. ¿No tiene méritos él?”, contraponía el arzobispo.

De esta manera, "Tucho" se adentra en un tema central de los estudios de ética. Hablamos de si uno tiene el mérito de haber recibido los dones que recibió. Si uno tiene la obligación de honrar esos dones.

Un ejemplo muy ilustrativo para la Argentina es si Messi, en lugar de haber nacido en el siglo XX, hubiese nacido en el Renacimiento, cuando el fútbol no había sido inventado. Evidentemente, los dones que recibió le permitieron hacer una carrera brillante como deportista en el siglo XX, pero quizás en otra época le hubiera tocado una vida desdichada.

El papa Francisco designó a un cura villero como nuevo arzobispo de Buenos Aires: quién es Jorge García Cuerva

¿Uno merece el mérito de ser quién es? ¿Ser quién es es algo que uno hace o es algo primero hecho por otros que, en una fortuna de la ruleta de la genética, la época y la sociedad, le toca ser a uno? Este es el punto crucial de la discusión respecto del mérito.

Esto no quita que sea valorado que una persona desarrolle sus dones. Pero ver esos dones como una obligación y no como algo construido por uno mismo, es uno de los principios que "Tucho" Fernández va a profesar en el dicasterio que le toca conducir.

La construcción de un legado

El papa Francisco, en la entrevista que le realizamos, distinguía entre “populismo” y “popularismo”, afirmando: “Cuando se habla de populismo se condena todo, porque detrás de un populismo estuvo Hitler, por ejemplo. El populismo es un líder religioso o político que toma una verdad y lo lleva hasta las últimas consecuencias políticas o religiosas”.

El Papa Francisco, Martin Scorsese y ¿una nueva película sobre Jesús?

“El populismo reduce a un pueblo a una idea, y luego a una dictadura o algo criminal. Me gusta distinguir la idea de populismo de popularismo, que es la cultura de los pueblos con sus riquezas. Por ejemplo, en las Naciones Unidas, cada pueblo tiene sus riquezas, y nos juntamos todos buscando una armonía de riquezas diversas. Si para entrar a una institución yo tengo que identificarme con el modo de actuar o de ser de una cultura, eso no es bueno”, explicaba el Sumo Pontífice.

En ese marco de valores, el papa Francisco está construyendo su legado, lo más importante que una persona, en esa posición que le ha tocado en la vida, puede construir.

Francisco anunció que quiere viajar a Argentina en 2024

Dejar una estela, hacer una historia, nombrando, el primero de julio, al primer arzobispo de La Plata, el teólogo Víctor Manuel “Tucho” Fernández, uno de los más cercanos a él y, según algunos, el ghost writer de muchos de sus trabajos.

El dicasterio para la Doctrina de la Fe supone asumir una jerarquía absolutamente relevante en el Vaticano, se trata del segundo “ministerio” más importante de la curia romana después del Dicasterio para la Evangelización. Que además tiene como símbolo derivar del medieval y brutal Tribunal del Santo Oficio, conocido como la Inquisición.

FM JL