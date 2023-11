Del “rombo” de Merkel a las manos de Milei

Curiosa coincidencia. O no. Tal vez se trate de una coincidencia buscada, trabajada, producida. Lo cierto es que el famoso “rombo de Angela Merkel” parece haber pasado a las manos del presidente electo Javier Milei como por arte de magia.

Durante buena parte de la gestión de la canciller alemana, la postura de sus manos fue tema de debate entre especialistas en gestualidad corporal. De qué nos habla el cuerpo cuando la boca hace silencio.

En un artículo publicado por la agencia de noticias AFP, podía leerse en 2021: “El “rombo” de Angela Merkel, su gesto con las manos en el estómago y los pulgares y yemas de los dedos tocándose, se ha vuelto casi tan famoso como la propia canciller alemana.

“A principios de los 2000, cuando aún no dirigía el Ejecutivo pero presidía la democristiana CDU (centroderecha), Merkel no sabía dónde poner las manos, según explicó unos años después la fotógrafa Claudia Kempf sobre el origen del gesto, ahora icónico.

"Las dejaba colgadas al lado de su cuerpo, lo que la hacía parecer impotente. O las unía y entonces le dije: 'Así parece la hija de un pastor'", explicó en 2009 la fotógrafa del periódico Rheinische Post.

“La canciller dio en 2013 su propia versión de cómo surgió este gesto, un hallazgo personal según ella. ´Siempre hubo la duda de saber dónde poner los brazos, así me vino la idea´, dijo pocos meses antes de las elecciones legislativas de ese año.

Según ella, este rombo demuestra "quizás un cierto amor por la simetría", lo que recuerda el estilo de gobierno de Merkel, marcado por el pragmatismo, la búsqueda del consenso, pero también criticado por la falta de visión política en determinados momentos.

Las manos de Merkel, imagen de su campaña para el ejecutivo alemán

Pero ya en 2013, el consultor y especialista en comunicación política Antoni Gutiérrez-Rubí escribía: “Hay ocasiones en las que un simple gesto, realizado infinidad de veces, constituye la identidad de una persona. Cada vez que vemos ese gesto, lo relacionamos −sin pensar− con ella. Es el caso de Angela Merkel y sus manos. La canciller alemana abusa del gesto de juntar los dedos, en forma de diamante, y lo hace siempre. Se trata de un gesto que quiere mostrar tranquilidad, seguridad. Y ya es reconocida por ello”.

“La prueba está en el grandioso cartel electoral que han creado desde su partido. Se trata de un gigantesco cartel de 2.400 metros cuadrados. Una composición realizada en ordenador con más de dos mil fotos más pequeñas de manos de simpatizantes y voluntarios del partido. Se ha ubicado en el corazón de Berlín, junto a la estación central, no muy lejos del Bundestag y de la sede de la Cancillería. A su lado, en un segundo panel, el mensaje. Dice: «El futuro de Alemania, en buenas manos. CDU», haciendo referencia a las manos de Merkel. Un lugar donde cada día pasan decenas de miles de personas, las cuales reconocen sin dudar el gesto que se muestra en el cartel, asociándolo a su canciller.”

Las manos de Milei

Hoy se realizó la reunión en la quinta de Olivos entre el presidente saliente, Alberto Fernández, y el presidente electo, Javier Milei. La imagen inundó los portales en las redes sociales, pero además del hecho político de la reunión, llama todavía más la atención si analizamos la expresividad en los cuerpos de ambos políticos.

Alejandro Gomel analizó en Modo Fontevecchia el cuidado gesto que Milei parece haber tomado de Ángela Merkel. ¿Lo habrá hecho adrede?

Por parte del presidente saliente, Alberto Fernández, vemos que sus manos se aferran a la silla, como diciendo: "Yo me quedo aquí agarrado".

¿Qué sucede con las manos de Javier Milei? Como en una réplica del gesto de Ángela Merkel, las yemas de sus dedos se encuentran en una forma particular. Los expertos en este tipo de lenguaje hablan de que este gesto representa una "pirámide invertida".

La foto de la reunión en la Quinta de Olivos.

Cuando alguien coloca las manos de esta manera, indica que la persona cree que es mucho más competente que la persona con la que está conversando y quiere demostrarlo.

Los expertos no tardaron en comparar su gesto con el de Ángela Merkel, la ex primera ministra alemana, que solía adoptar esta posición con las manos. La diferencia es que, en el caso de Milei ¿qué significa eso? "No me tengan miedo", dicen los expertos.

“Tengo mucho conocimiento, mucho poder, pero no quiero demostrarlo de manera agresiva. Quiero que confíen en mí”, eso es lo que significa. Ángela Merkel quería demostrar que tenía el poder y la sabiduría, que sabía cómo hacer las cosas, pero sin infundir miedo, es exactamente lo mismo que está haciendo Milei hoy. Quiere decir: "Soy capaz, tendré poder, pero no quiero que me tengan miedo. No quiero demostrar miedo a mis interlocutores".

FM DC