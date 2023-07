Denis Merklen: "Francia tiene una herida narcisista que aparece constantemente"

Denis Merklen, reconocido sociólogo, sostuvo que Francia está viviendo un proceso de transformación que mueve sus estructuras, por eso se generan las manifestaciones y protestas, y declaró que la gestión de Emmanuel Macron se asemeja a la de Tony Blair o Bill Clinton. “Macron representa una forma de la política que está alejada de cualquier herencia que pueda imaginarse en el peronismo”, manifestó investigador en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué está pasando en Francia?

Un proceso de transformación, si hablamos del largo plazo, y no de la situación puntual de hoy, de la sociedad francesa que mueve sus estructuras y sus mecanismos de integración social y genera una cantidad de manifestaciones, resistencias y protestas. Es un proceso muy agresivo para quienes pagan sus consecuencias.

¿Cómo se podría explicar ese proceso? ¿Es empobrecimiento? ¿Es lo que pasó en el centro de Estados Unidos cuando se empobreció y los hijos comenzaron a vivir peor que los padres?

Hay un poco de eso, yo diría que es un proceso que se inicia con la crisis del año 1973 y que va a llevar una marca muy importante, hasta hace un pasado muy reciente, de desindustrialización. Y en Francia, la industria y la clase obrera ocupaban un espacio muy importante y siguen ocupándolo, pero esa fuerza estructuradora que de alguna manera se perdió de la industria y la clase obrera, se está recuperando, pero ese es el movimiento principal de fondo.

Luego hay otro y es que el Estado social francés, que es muy protector y con fuerte capacidad integradora, se vio desbordado por ese proceso de desempleo de masas primero, de precariedad después, y frente a ese desfasaje entre el movimiento de la economía y la situación en la que estaba el estado y la sociedad francesa se fueron tomando medidas de distinta índole, muchas de corte laboral, y en ese proceso se van anudando conflictos y protestas.

El último grande estuvo relacionado con la reforma del sistema jubilatorio tuvo esa marca.

Este de esta semana es de un corte distinto, que tiene que ver con la juventud de clases populares, con barrios específicos, con una herencia migratoria, y esas son las grandes líneas económicas y sociales a las que se le suma otra cantidad de cambios muy importante, entre ellos de orden político. La desaparición de los dos principales partidos de izquierda que estructuraban la relación de las clases populares con la política.

El partido comunista francés, que a la salida de la Segunda Guerra Mundial es el primer partido de Francia y ahora tiene el 3% de los votos, y el partido socialista, que tiene su momento de apogeo con la llegada de François Mitterrand en el 81, y que ahora también está con menos votos en las elecciones presidenciales que el comunista.

Entonces allí hay una cantidad de cambios monumentales que desestabilizan a la sociedad francesa.

Allí me parece que están las grandes líneas que permiten entender porque se viven protestas recurrentes, y porque la sociedad francesa está atravesada por múltiples conflictos. Podríamos hablar de otros más cercanos a la coyuntura actual pero el mar de fondo está por allí.

La Argentina es uno de los pocos países que ha tenido una regresión en los últimos 80 años, y hay una herida narcisista respecto a la autoestima de la Argentina de convertirse en un país empobrecido. En Francia, también se da un Capitis deminutio en el ego francés, primero por la lengua. ¿Hay algún punto de contacto en la manera de expresar las manifestaciones populares de los franceses y los argentinos en esa herida narcisista?

Soy argentino y allí me formé como sociólogo. Sí, Francia tiene una herida narcisista que aparece constantemente, que se observa y aparece en el espacio político, mediático, en la prensa, en la literatura, hay una cuestión cultural muy fuerte en el hecho de que Francia no tenga más una moneda nacional, y el nacionalismo presente en el Frente Nacional es la mayor expresión de esto, que tienen la marca más importante de este declive, de la importancia de la potencia francesa. Un cambio en términos militares, pese a que Francia sigue siendo uno de los grandes ejércitos de Europa.

Pese a todo, si se observa un declive de la sociedad francesa, ¿cuánto le importa esto a las clases populares? No lo sé, y creo que no mucho. Las nuevas generaciones no tienen demasiada dificultad en engancharse con cierta forma de la globalización y en vivir su condición de franceses a través de ciertos mecanismo simbólicos como el peso de París como ciudad, el de la cultura francesa, del cine, el del fútbol.

Hay elementos que permiten gambetear ese sentimiento que es más de clases dirigentes, de cierto público nostálgico de lo que pudo ser la Francia de De Gaulle, algo de eso hay, es más difícil establecer cómo se engancha en las protestas actuales que tienen que ver con la política interna de Francia.

En el eclecticismo de Macron, dentro de las categorías políticas argentinas, ¿dónde se lo podría ubicar? ¿Más cerca de Juntos por el Cambio que de Unión por la Patria?

Sí, sin lugar a dudas, Macron representa una forma de la política que está alejada de cualquier herencia que pueda imaginarse en el peronismo.

Representa una política que es muy reacia a pensarse a través de la idea de Nación, de clases sociales, tiene una versión muy fuerte a pensar la idea de pueblo, es un liberal, conservador, tecnócrata, que cree en el poder de la empresa, el mercado, del Estado como órgano racionalizador y estratega de la economía, pero no como organizador de la sociedad. Esto no quiere decir que todo lo que haga es coherente con la imagen que yo estoy dando.

A esta altura del partido a nadie le queda ninguna duda de que Macron es un liberal conservador que encajaría mejor en las tradiciones de la política inglesa o de Gran Bretaña que en las de la política francesa.

¿Más cercano a lo que podía representar Macri en su momento?

Sí, tiene un tipo de filiación que uno podría establecer allí, o en personajes como Tony Blair o Bill Clinton en décadas anteriores, o como el Canciller Gerhard Schröder en Alemania, que tienen una imagen de progresismo cultural y en cuestiones sociales.

No era lo mismo la época de Tony Blair y Bill Clinton, recién caído el Muro de Berlín, como el neoliberalismo como idea económica hegemónica, que hoy. Tener la misma mirada económica que ellos, 15/20 años después, ¿los ubica más a la derecha?

Sí, con toda seguridad. Pero en el contexto francés, llega tarde ese movimiento a Francia, porque en ese momento la política francesa está en contradicción con esas evoluciones, entonces, a mediados de los noventa es el socialismo que gobierna en Francia y toma una cantidad de medidas de protección social que van a contra pelo de ese movimiento que se vivía en las otras grandes potencias. Entonces, el impulso con el que llega Macron es el de decir “estamos atrasados y que hay que reformar el Estado”.

Intenta avanzar la edad jubilatoria de 62 a 64 años y vieron la crisis que se produjo, pero los españoles, los alemanes, los suecos, entre otros, están en una edad jubilatoria de 67 años, entonces la fuerza de las tradiciones y las configuraciones políticas nacionales es mayor de lo que se cree, sobre todo en países como estos que tienen una profunda historia con una inercia muy fuerte, no es tan fácil reformar.

