Día 197: La Odisea de Milei

“Dicen que viajando se fortalece el corazón”, cantó Litto Nebbia en Sólo se trata de vivir, y referimos a esta canción porque Milei ha sido el presidente que más viajes hizo desde el retorno de la democracia. Ahora se encuentra en la República Checa. Es el noveno de sus viajes y, según algunos cálculos, ya habría dado casi cuatro vueltas al mundo en poco más de seis meses (197 días) de mandato”, subrayó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 24 de junio de 2024.

En La Odisea, Ulises emprende el viaje de regreso a su tierra natal luego de la guerra de Troya. Se trata de un viaje incesante, motivado por el deseo de conocimiento. Esto se ve con claridad cuándo se ata a sí mismo al mástil de su barco para poder escuchar el canto de las sirenas y no ser arrastrado por ellas al fondo del océano. Al final del viaje, Ulises es ayudado por Atenea, diosa de la sabiduría, quien le permite recobrar su trono en Ítaca, su tierra natal. El viaje, en la obra universal de Homero, aparece como metáfora de descubrimiento, de viaje hacia uno mismo, de transformación.

Esto parece ser lo opuesto a las motivaciones de Javier Milei y sus viajes. Más bien nos hace pensar en la noción de Freud que explica que cuando sufrimos o experimentamos adversidades en la vida, la líbido tiende a buscar el último lugar donde recibió satisfacción, donde fue feliz.

Así es que mientras en Argentina los números del derrumbe de la actividad económica y la pobreza arrojan cifras alarmantes, Milei recibe premios, aplausos y la confirmación de que es una celebridad en el exterior. Nadie es profeta en su tierra, dice un conocido refrán.

Dos de los grandes viajeros de la historia fueron Marco Polo y Anibal Barca. En un resumen de los viajes de Marco Polo se explica que en 1271 partió de Venecia en dirección a Acre, camino de las tierras del Gran Khan, y que en 1275 llegó a Shangdu, donde residió durante 17 años y llevó a cabo misiones de confianza, pero en 1292 emprendió el regreso a Venecia, a donde llegó en 1295.

En un resumen que explica la historia de Anibal Barca, líder de los cartagineses, se explica que fue el más grande de los generales de Cartago en el conflicto entre Roma y Cartago por el Mediterraneo. Cruzó los alpes en un ejército de elefantes y fue derrotado en la batalla de Zama.

En el caso de Milei, más que grandes epopeyas, como decíamos, parece buscar refugios y halagos en sus viajes. Al respecto, el filósofo estoico Séneca en la época de gloria del Imperio Romano, le decía al gobernador de lo que hoy es España, su sobrino Lucilio, “Crees que viajando te alejas de tus problemas pero tus problemas viajan contigo”.

Milei lleva sus problemas consigo mismo, pero además, agrega problemas diplomáticos nuevos, como los que terminaron con la retirada de la embajadora de España en nuestro país.

En este último viaje a Europa, Milei fue recibido, junto a su hermana y primera dama, por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad Madrid, el 21 de julio de este año.

En un video de su llegada, Milei es vitoreado y aplaudido por españoles mientras la presidenta lo recibe.

En su discurso, Javier Milei afirmó "La forma que usa el político más desalmado, salvaje y mentiroso, es el endeudamiento", refiriéndose al financiamiento del déficit fiscal. Además, agregó “el endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación porque la deuda son impuestos futuros”. “Es profundamente inmoral, están financiando la fiesta del político populista hoy a cambio del esfuerzo de generaciones que no pueden expresarse en las urnas”, criticó.

La situación con el FMI, y la necesidad de un refinanciamiento, incluso de un aumento de la deuda para salir del cepo, revelan que no debe ser un problema solamente de los políticos desalmados, salvajes y mentirosos. La toma de deuda le cabe a todos los gobiernos, incluso a las dictaduras, donde no conducen los políticos sino los militares.

En otra parte del discurso, el Presidente se refirió a su par español, con el que tiene un conflicto ya conocido, Pedro Sánchez. Milei afirmó que "Sánchez estudió economía; o no entendió o le gusta mucho el Estado para llevarse puestos a los españoles". Milei dijo que, aún así, tiene esperanzas de que España “despierte” como la Argentina, y repitió su famosa frase de campaña: “No vine a guiar corderos, vine a despertar leones”. “Parece que ese rugir empezó a llegar a todo el mundo”, expresó, alentando la vuelta de las “ideas de la libertad” que, según él, son las únicas que traen prosperidad.

Milei se posiciona como la cabeza de un movimiento que empezó con él, pero en realidad la extrema derecha tuvo anteriormente a fenómenos como el de Trump, el de Bolsonaro y otros partidos que, si bien no ganaron en sus países, sí tuvieron buenas performances electorales. Milei da cuenta en este fragmento de cierta desubicación, al decirle a los dirigentes que estaban presentes del Partido Popular, que ha gobernado España en múltiples ocasiones, que “el rugido de Sudamérica los hará despertar”, cuando el PP viene gobernando España alternativamente con el partido socialista casi en cantidades iguales de años.

En el Instituto Juan de Mariana, un think tank de orientación ultra liberal con sede en Madrid, recibieron a Javier Milei y le dieron un premio. Como recibimiento, Huerta de Soto, presidente del instituto, dió un discurso y le obsequió un retrato a Milei. “La historia del futuro ha comenzado y mi sueño empieza a hacerse realidad”, dijo el presidente de la fundación y, para terminar, arengó: “Viva la Escuela Austriaca de Economía, viva la gran nación Argentina, viva su presidente Javier Milei, y cómo no, ¡Viva la libertad, carajo!”. Entre lágrimas, Milei observó el retrato de su persona que le obsequiaron mientras el auditorio aplaudía. Una escena que recuerda a Narciso viendo su reflejo en el agua de un río.

Otro de los gestos del Presidente que captó la atención este fin de semana fue cuando, hablando de los medios de comunicación y la oposición, se tomó un momento para hacer un gesto burlesco.

“No sólo están los opositores disparando, sino que los medios de comunicación se dedican a hablar pestes sobre nosotros, y como si esto fuera poco, también aparecen los liberales egipcios”, dijo, haciendo un ademán de burla imitando una danza egipcia, con la mano derecha en señal de avance y la mano izquierda en señal de retroceso. “Por un lado hablan de libertad y por el otro le venden la patente de corso al mejor postor”, expresó.

El dirigente de otro sector de la ultraderecha argentina, César Biondini, criticó al Presidente en las redes sociales. “Milei se puso a llorar de emoción al ver un cuadro de sí mismo que le hizo la secta libertaria "Instituto Juan de Mariana". Esto ya no es de narcisista, sino directamente de narsopsicópata. La egolatría avanza”, tuiteó.

Parte de esta frase de que nadie es profeta en su tierra, vuelve a explicar que por un lado, el nazismo local critica al Presidente y por el otro lado, sectores vinculados al nazismo en Alemania, lo felicitan. Paradojas de la ultraderecha que son difíciles de entender desde afuera.

En Alemania lo recibió la Sociedad Hayek, otro think tank que difunde las ideas de la Escuela Austríaca de economía, pero tiene una particularidad un tanto inquietante. Vamos a repasar algunos datos acerca de la Sociedad que aportó en un hilo de X, el periodista Pablo Stefanoni.

“Beatrix von Storch, de origen aristocrático, nieta de un ministro clave de Hitler y parte del ala dura de AfD, es junto a otros dirigentes de AfD, miembro de la Sociedad Hayek”. AfD es el acrónimo de Alternativa por Alemania, una fuerza de extrema derecha con muchos vínculos con el neonazismo.

Björn Höcke, líder de la AfD en Turingia, no solo utilizó un eslogan nazi prohibido "Todo por Alemania" sino que en su libro considera que es incorrecto representar a "Hitler como totalmente maligno", y que el tema “no es tan blanco o negro".

Esta vinculación de la Sociedad Hayek con Alternativa para Alemania, por varios miembros de la señora Von Storch, le vienen costando varios problemas en la opinión pública, pero sus autoridades aún no se expidieron en contra de esta fuerza política.

Tal vez en este punto sea interesante recordar los vínculos entre el liberalismo extremo y la derecha. Fue Milton Friedman, uno de los héroes del presidente Milei, por quien le puso “Milton” a uno de sus perros, quien asesoró a Augusto Pinochet en Chile. Por otro lado, Von Mises, también muy citado por el Presidente, fue asesor del mandatario fascista austríaco Dollfuss. Von Mises también escribió a favor del ascenso de Mussolini al poder, para poder “detener al comunismo”.

En el viaje del Presidente por Alemania se dieron una serie de hechos que vale la pena repasar. En primera instancia, recordamos cuando la Sociedad Hayek le da un premio a Javier Milei.

Al recibir la medalla, Milei dio un discurso en el que dijo: “Estamos aspirando a ser el país más libre del planeta”, tratando de mostrar a la Argentina como un ejemplo de que “las ideas de la libertad funcionan”.

Otro hecho relevante de su gira por Europa fue el rechazo de Olaf Scholz, su par alemán, de orientación ideológica opuesta (ubicada en la socialdemocracia) a que su encuentro fuera una visita de Estado. El mismo problema tuvo en España cuando el Rey no lo recibió en solidaridad con el jefe de Gobierno, a quien Milei había atacado.

Ezequiel Kopel, analista internacional, explicó las particularidades de la agenda internacional de Milei, que muchas veces no se reúne con los jefes de Estado, sino con los políticos afines en los países que visita. “Hay una apuesta en cuanto a la victoria de Donald Trump”, sugirió el analista.

Fabián Bosoer, periodista e historiador, explica que “la inserción de Argentina en el mundo es una suerte de propósito que cada gobierno adopta como una suerte de mantra, partiendo por un supuesto erróneo, que la Argentina se quedó fuera del mundo producto de las políticas de gobiernos anteriores. Aquí hay que darle algo de razón al Presidente, esto es algo que viene de atrás, cuando salimos del modelo agroexportador quedamos fuera de la influencia de Gran Bretaña, que era la potencia hegemónica declinante”.

“El presidente Milei es un síntoma, fenómeno y consecuencia de aquello, recorriendo las capitales del mundo occidental y explicando lo equivocada que estaba la Argentina antes y como él viene a salvarnos, a nosotros y a toda la humanidad”, agregó el periodista, refiriéndose a esta “agenda de cruzado libertario del extremo occidente”, y se preguntó si esto es “un indicador de relevancia o de irrelevancia de nuestro país”.

Para coronar esta apertura, queremos mencionar algo interesante, recordar cuando el presidente dijo que odiaba viajar.

"Yo odiaba viajar tanto porque extrañaba mucho a Conan, ahora extraño por cinco y me putean porque viajo", decía el Presidente en la EFI el pasado 12 de junio.

Esta mención de “extrañar por cinco”, también generó polémica, y la réplica de que el Presidente en realidad tiene cuatro perros, pero él considera que Conan, a quién más extraña, sigue vivo.

Podemos concluir con que si Milei no viene consiguiendo ninguna inversión para la Argentina y en realidad odia viajar, no va en búsqueda de epopeyas o de autodescubrimiento como Ulises, si no en búsqueda de halagos y reconocimiento, algo que, conforme siga avanzando la pobreza y estancandose la economía en el país, obtendrá cada vez menos en su país.

Sobre el viajar y en referencia a la propia Odisea, escribió otro famoso poeta griego, no Homero, sino Konstantino Kavafis. En su poema Ítaca, que hace referencia a la tierra a la que Ulises quiere volver para reunirse con su amada Penélope y su hijo Telémaco, Kafavis dice:

“Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al colérico Poseidón,

seres tales jamás hallarás en tu camino,

si tu pensar es elevado, si selecta

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al salvaje Poseidón encontrarás,

si no los llevas dentro de tu alma,

si no los yergue tu alma ante ti.

Milei, en este caso, parece ser el anti Kavafis, quien busca a los cíclopes y a todos los personajes extremos en sus viajes para recibir premios de ellos. Gabriel García Márquez decía que “el alma viaja más lentamente que el cuerpo”. Quizás, de lo que se trate, en el caso del Presidente, es estar dispuesto a la aventura de gobernar, que es la gestión de cada día. No un viaje hacia algún lugar, sino un viaje hacia dentro de uno mismo.

