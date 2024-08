Día 247: La panacea sexual de Javier Milei

“Ayer Javier Milei retuiteó una especie de burla al progresismo en su cuenta de X y también la publicó en Instagram”, mencionó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del martes 13 de agosto de 2024.

En el posteo dice textualmente: “Prisión: La sociedad ideal progre. No hay que trabajar, vivienda gratis, salud gratis, educación gratis, servicios gratis, mucho sexo gay, todos reciben el mismo trato, todos son económicamente iguales, solo aquellos pertenecientes a las Fuerzas tienen armas”.

El Presidente comparó la "sociedad ideal progre" con la vida en prisión.

Además, el Presidente le agregó el título: “la panacea socialista”. Más allá que items como el de que “solo las personas de la fuerza tengan armas” o el de “salud y educación gratis” o “que todos tengan el mismo trato”, pueden ser aspectos verdaderamente deseables para cualquier sociedad democrática, y no solamente un aspiracional para los pobres, llama la atención la particularidad de la línea de “mucho sexo gay”, como una crítica o “gastada” al progresismo. No es la primera vez que Milei se refiere a cuestiones sexuales y lo hace de una manera particularmente soez y desagradable, al punto de realmente suscitar la atención de quienes intentamos analizar lo que sucede en la política.

Además, Milei tuiteó hoy una suerte de raconto de lo sucedido con las denuncias a Alberto Fernández, en una especie de hoja de ruta. En el punto tres de este listado de las faltas del ex presidente, señala lo siguiente:

“4, la tercera en discordia ha sido beneficiada con un contrato cuya contraparte final es el Estado, ello constituye prostitución. Donde el problema no radica en el acuerdo de partes en sí, si no que el problema radica en que las acciones de AF estarían siendo soportadas/pagadas por los impuestos pagados por los argentinos”.

Esta alusión contra Tamara Pettinato sin ninguna prueba da cuenta de una forma de utilización de los prejuicios sexuales más atrasados y misóginos que puede haber en la sociedad como forma de desacreditación política. ¿Cuánto del discurso de Javier Milei con repetidas referencias sexuales puede reflejar su personalidad? Y una pregunta aún más específica: ¿cuánto de su personalidad puede explicar la situación política actual de la Argentina?

Para el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, la sexualidad es un área de la vida humana completamente estructural de la personalidad. Si en el sentido vulgar y común, la sexualidad es lo relacionado con la actividad sexual y la genitalidad, para el psicoanálisis lo sexual es todo lo que tiene que ver con el placer. Además de ser estructural, también es estructurante. Es decir, forma parte de la edificación de lo que Freud llamó “el aparato psíquico”. De hecho al principio, según la teoría psicoanalítica, la función sexual y la función alimenticia estaban unidas en un todo indisociable. El bebé mama del pecho de su madre y siente placer.

En su génesis, el aparato psíquico humano no diferencia placer de alimentación con el placer sexual. Luego, con los cuidados y cariño de las madres, el cuerpo del niño es erogenizado y en el Complejo de Edipo termina de articular la sexualidad y estructura psíquica del sujeto. Es decir, si uno es neurótico como la mayoría lo somos, o psicótico, aquel que ha cruzado los límites de la normalidad o perverso. Hacemos esta pequeña síntesis de la teoría psicoanalítica para tomar total dimensión de la relevancia que una de las teorías psicológicas más importantes de la historia de la humanidad, le da a la sexualidad y a partir de ella continuar con el presidente Milei.

¿Qué impacto tiene la sexualidad de los presidentes y dirigentes políticos en los acontecimientos históricos? ¿Cuánto de los momentos más importantes de la historia de nuestro país y el mundo tuvieron que ver con rasgos de personalidad y configuraciones psicosexuales?.

En el cuarto capítulo de “Historia de la revolución rusa”, llamado “Del zar y la zarina”, León Trotsky analiza el impacto de la personalidad de los monarcas en los procesos históricos. El papel que su aislamiento de la sociedad, su vulgaridad y falta de tenacidad tuvieron en uno de los procesos más relevantes de la historia contemporánea.

¿Cuál es el impacto que tiene la singular personalidad de Javier Milei en este particular proceso que está viviendo? Y más en específico, ¿cuál es el papel que cumple su propia estructura sexual, psicoanalíticamente hablando, en la política argentina? Interrogantes con los que dialogaremos a lo largo de este comentario editorial, con el objetivo de aportar otra arista al debate político argentino, hoy centrado en las denuncias de la ex primera dama Fabiola Yáñez contra el ex presidente Alberto Fernández.

Por otro lado, estas denuncias demuestran justamente el punto de esta apertura. El lugar que los rasgos personales y sexuales están teniendo en la discusión pública y las transformaciones que este escándalo puede traer a todo el sistema político.

Milei se refirió a aspectos sexuales en decenas de ocasiones. Vamos a intentar analizar algunos casos bajo una óptica psicopolítica.

En una entrevista en televisión en junio de 2018, el presidente de la Nación, Javier Milei, habló del sexo tántrico, una práctica que él ejerce. Desde ya, pido disculpas por lo vulgar del contenido, pero es parte del análisis que queremos hacer sobre la personalidad del presidente y su impacto en la política. “En el tantra, quien tarda menos de 45 minutos se considera un eyaculador precoz”. El conductor, Andy Kusnetzoff, le consultó a Milei cómo era él. “Digamos, a mi me dicen vaca mala”, respondió de manera contundente el actual Presidente.

Una de las manifestaciones verbales más comunes en relación a la sexualidad y el poder, son las expresiones que utilizan la sexualidad como agresión. En junio de este año, en el canal de streaming Neura, el Presidente dijo con alteración: “Querían meter el dólar en 1.800 y les dejamos el culo como un mandril. Por eso están calientes”.

Es un caso similar durante la misma época, en una entrevista con Jonny Viale, Milei defendió a su ministro de Economía diciendo que “nadie va a violentar los logros de Toto” y agregó que “usaría un término más vulgar y grosero”. Viale lo alentó a usarlo y Milei exclamó con enojo: "Nadie le toca el culo a Caputo”. El entrevistador le preguntó quién le quiere tocar el culo y el presidente respondió, también efusivo: “No me importa, le corto la mano”.

Así como Mauricio Macri utilizaba metáforas futbolísticas cuando tenía que explicar aquello que excedía la complejidad de la audiencia, generalmente Milei usa metáforas sexuales. Un momento particularmente desagradable se dio cuando en una entrevista televisiva, Milei respondió a las críticas que algunos de sus propios seguidores le hacían por tener una alianza con Patricia Bullrich, una política profesional que, según la propia narrativa de Milei, podría ser catalogada de casta.

Un día después de las elecciones generales de octubre, Milei explicó que uno de sus posteos de X tenía más de 250.000 likes. “Así como hay un salame opinando desde una computadora, mientras que miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas”, dijo casi susurrando con un tono amenazante.

Es interesante la incomodidad que genera escuchar este fragmento del Presidente. En general, se espera de un político destreza interpersonal, sin embargo en Javier Milei se puede observar lo contrario: una falta muy importante de timing en sus respuestas que lo hacen, por momentos, alguien que genera incomodidad en su interlocutor.

Este rasgo se lleva al extremo, cuando Milei agrede a otras personas y, particularmente a las mujeres. Probablemente, haya algo de su estructura psíquica que motive algo en ese sentido. En el año 2019, tuvo una pelea con la artista Sol Pérez. “Ella me dijo asqueroso, tarado, misógino”. “Lo sos”, le contestó la modelo llorando, luego de que Milei reposteara comentarios en su cuenta de X.

Parte del contenido del tuit de ayer de Javier Milei es sobre algo relacionado homofobia, al colocar el “mucho sexo gay” como una burla. Evidentemente este rasgo homófobo no es un patrimonio solo del libertario. En un premio que le dio el ex presidente brasileño Jair Bolsonaro le dio a Milei en julio de este año, uno de los atributos era ser “incomible”, es decir, que nunca ha estado sexualmente con un hombre. “Es triple I”, le explicó Eduardo Bolsonaro, el hijo del líder de la ultraderecha. Una por “inmortal”, otra por “imbrochável”, una palabra sin traducción al español que alude a la viralidad masculina en el acto sexual y que el hijo del ex presidente acompañó con un gesto con su brazo. La última palabra fue “incomible”. “Ningún hombre te va a comer”, le explicó, mientras Milei reía junto a su hermana Karina.

El sadismo es sentir placer provocando dolor al otro. Esto puede ser una práctica consensuada por la comunidad llamada BDSM o puede ser un rasgo psicopático, es decir, un daño que una persona le hace a otra para su propio goce.

En este programa, el psicólogo Sergio Zabalza analizó el discurso del presidente y según él, hay elementos de sadismo presentes en la palabra del Presidente. En este programa, en marzo de este año, el psicólogo sostuvo que uno de los rasgos decisivos en el discurso del Presidente es el “sadismo” porque su discurso demuestra que “goza haciendo el daño a otro”.

Evidentemente hay algo de desagradable y agresivo en el discurso del Presidente en relación a lo sexual. Podríamos decir que es el claroscuro con el ex presidente Alberto Fernández. Si se termina de comprobar su accionar violento con respecto a Fabiola Yáñez, esta agresividad no aparecía públicamente, era ocultada por la personalidad política de Fernández. En cambio, Javier Milei es desbordado totalmente por exabruptos y manifestaciones vulgares con respecto a la sexualidad y respecto de ella.

¿Cuánto de la legitimación de este tipo de discursos impacta en la sociedad? El escritor Martín Kohan dijo que “se puso de moda ser cruel”. Las palabras de Javier Milei, ¿pondrán de moda los discursos sádicos, homofóbicos y machistas? ¿Aumentarán la proporción de ellos mismos? El mejor remedio contra todas estas manifestaciones perjudiciales y dañinas para la sociedad es la información, la educación y el debate serio sobre estos temas. El periodismo en ese sentido tiene mucho que aportar y vamos a intentar sumarnos a esta tarea.

Voy a rescatar un texto de un columnista del domingo en la revista digital Panamá, del periodista Martín Rodríguez. Refiriéndose elípticamente al ex presidente Alberto Fernandez, escribió que “muchas veces los dirigentes quieren resolver su impotencia política tomando viagra, y al mismo tiempo, se lo puede resolver por el opuesto”.

