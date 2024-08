Día 260: Del cordón sanitario al control parlamentario

“En Argentina, las votaciones contra el DNU, el cambio de la fórmula jubilatoria y la movilización contra la quita de presupuesto a las universidades nacionales, parecen estar mostrando indicios de una especie de frente de acción o coordinación parlamentaria para controlar los excesos del Gobierno de Javier Milei”, expresó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del lunes 26 de agosto de 2024.

Hay un movimiento inédito en los tiempos que corren, el peronismo, el radicalismo y el PRO unieron fuerzas en el Congreso y bloquearon de manera contundente la avanzada del Gobierno. Este cordón sanitario contra la extrema derecha, es un fenómeno que no se constituyó en el balotaje pero sí podrá hacerlo, quizás, en el Congreso de manera más permanente. También podríamos hablar del camino de los tres tercios electorales a los dos tercios del parlamento.

En otras editoriales de Modo Fontevecchia ya hemos hablado del péndulo deformado que rige la política internacional. Es un péndulo porque cada vez hay alternativas de poder más radicalizadas ocupando las casas de gobierno de los diferentes países. Es deformado, porque el polo de la derecha es mucho más extremo que el de la izquierda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El llamado progresismo, se aggiorna, se modera y hasta toma puntos de la agenda de su oponente. Por el contrario, el de la derecha se radicaliza hasta llegar a las teorías conspirativas, el negacionismo climático y todo tipo de posiciones anticientíficas.

La izquierda y el progresismo, que en años anteriores había espantado a parte de la sociedad con posiciones del feminismo más radicalizado y enfrentamientos demasiado ideologizados con sectores productivos, parecen ser ahora quienes quedan como los defensores de lo sensato y razonable.

Día 256: El fantasma de los dos tercios

Las fuerzas políticas de centro y de centro derecha en todo el mundo se rompen y se dividen entre quienes apoyan a los proyectos progresistas aggiornados y los dirigentes que se van con la extrema derecha.

Sin embargo, hay referentes que se quedan dentro de estos espacios, pero luego en las elecciones obtienen resultados modestos y sus diputados, junto a los de partidos locales o provinciales, se debaten entre apoyar las iniciativas de la extrema derecha o del progresismo.

Estos movimientos se sucedieron en Alemania, España, Francia, Chile y Brasil. En Alemania, gobierna el histórico partido Social Demócrata, un partido fundado nada más y nada menos que por el compañero de Marx, Frederic Engels, y que fue moderando con las décadas y funcionó como cordón sanitario contra Alternativa por Alemania, una fuerza política de extrema derecha con dirigentes que directamente reivindican al nazismo.

Tapas de Der Spiegel sobre la extrema derecha.

En Estados Unidos, la figura de Kamala Harris se apunta como un freno democrático a Donald Trump, al que se lo denuncia como el puntal de un proyecto autoritario. En la anterior victoria demócrata encabezada por Joe Biden al candidato republicano, en el 2020, inició también como una serie de frenos parlamentarios que se le impusieron a políticas de extrema derecha encabezadas por el gobierno de Trump.

En el año 2017, la oposición contra la reforma sanitaria de Donald Trump comenzó a crecer en el Congreso. Aumentó el número de senadores republicanos que anunciaban estar en contra de la medida y reflejaban su preocupación con los detalles de la legislación. Además, funcionarios de la Casa Blanca, aseguraron que Trump se mantenía en contacto con Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado de aquella época. Por su parte, el Presidente atacaba vía Twitter a los demócratas y republicanos que estaban en contra.

En el 2018, se dio el revés en el Congreso a la ley migratoria de Trump. Con 321 votos en contra y solo 121 a favor, el Congreso estadounidense rechazó la Ley, el revés ha resonado porque no solo han votado en contra la totalidad de los demócratas, sino también un buen número de republicanos.

La ley, que no habría sido aprobada de todas formas en el Senado, abría camino hacia la ciudadanía a más de un millón de jóvenes indocumentados conocidos como los soñadores, también acababa con la separación de más de 2500 niños de sus padres indocumentados en la frontera, una cuestión candente que ha causado pavor en la sociedad estadounidense y forzado al presidente a anular, por decreto, la medida. Acá tenemos ejemplos de lo que podría ser, hoy, la división de parte del PRO votando con el resto de la oposición.

Kamala Harris aceptó la nominación demócrata y acusó a Donald Trump de "hacer retroceder al país"

En España, el PSOE de Pedro Sánchez se reinventó y ganó la presidencia aliado a Podemos, de Pablo Iglesias, con una campaña antifascista contra VOX, una organización reivindicadora de la dictadura de Franco y que organiza eventos internacionales en los que se reúne la extrema derecha de varios países, donde ha participado nuestro presidente Javier Milei.

El 23 de julio de 2023, Pedro Sánchez destacó el “fracaso” de VOX luego de los resultados electorales: “Somos muchos más los que queremos que España siga avanzando a los que quieren que siga el camino del retroceso marcado por VOX”.

En Francia, la irrupción de Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon terminó de armar un escenario de cordón sanitario contra el Frente Nacional de Marine Le Pen, aliándose primero al conjunto de la izquierda francesa y formando el Nuevo Frente Popular. Luego Mélenchon y el resto de la izquierda hicieron un acuerdo tácito con el partido del presidente Macron, de centro derecha, para no competir con candidatos locales entre sí y de esta manera no dividir el voto anti Le Pen. Nuevamente, de los tres tercios a los dos tercios.

El 7 de julio de 2024, Jean-Luc Mélenchon celebró el resultado electoral: “Las personas se sintieron amenazadas, pero ahora pueden estar tranquilas”. La izquierda francesa protagonizó algo que parecía que luego de la caída del muro de Berlín no iba volver a verse: El 7 de julio de 2024, la izquierda francesa se unió para celebrar al ritmo de La Internacional Socialista.

La hoja de ruta de Macri con Milei, la interna del PRO y el desánimo de los gobernadores

Viniendo hacia Latinoamérica, Lula Da Silva logró derrotar a Jair Bolsonaro, con un frente amplio que reunió desde sectores de la extrema izquierda -como el Partido Comunista de Brasil- y sectores del trotskismo ligados al PSOL, con Gerardo Alckmin del PSDB más cercano a la centro derecha.

Lula, luego de vencer a Bolsonaro en las últimas elecciones en el 2022, declaró lo siguiente: “Esta no es una victoria mía. Tampoco es de los partidos que me apoyaron en la campaña. Es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó por encima de los partidos políticos, de los intereses personales, de las ideologías, para que la democracia saliera ganadora. Este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasilero dejó muy en claro que quiere más y no menos democracia, quiere más y no menos inclusión social y oportunidad para todos, desea más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. En suma, desea más y no menos libertad, igualdad, fraternidad en nuestro país”.

En Argentina, las votaciones contra el DNU, el cambio de la fórmula jubilatoria y la movilización contra la quita de presupuesto a las universidades nacionales, parecen estar mostrando indicios de una especie de frente de acción o coordinación parlamentaria para controlar los excesos del Gobierno de Javier Milei.

En las elecciones municipales de Brasil vale todo: incluso hay un candidato que imita a Javier Milei

¿Las fuerzas democráticas del progresismo, el centro y la centro derecha podrán construir una alternativa electoral con consistencia interna y competitividad electoral para derrotar a Milei en las próximas elecciones? Es decir, ¿este control parlamentario se terminará convirtiendo en un control sanitario como en el resto de los casos citados en los distintos países?

Hay un punto ciego en todo esto y que probablemente sea el que termine de configurar la respuesta a las anteriores preguntas. ¿Qué conclusiones saca la sociedad de las medidas de Javier Milei y sus consecuencias?

La pérdida de imagen positiva del Presidente parece ir en una velocidad mucho menor al grado de radicalización de las medidas tomadas por el Gobierno. En 8 meses de gestión, La Libertad Avanza devaluó el peso un 118%, hay cientos de leyes modificadas por el DNU que aún continúa vigente, aprobó la ley Bases con 200 artículos que cambian gran parte de la vida económica, social y política del país, y desmanteló gran parte del sistema asistencial que regía con los planes sociales y los movimientos de desocupados.

Como si eso fuese poco, cerró ministerios, dependencias estatales, despidió miles de empleados en el Estado y está haciendo un ajuste fiscal de casi el 6% de PBI, algo inédito en las últimas décadas.

Milei arremetió contra el PRO y dijo que los jubilados "ganan más" que cuando asumió

Luego de todo eso, la caída de la imagen positiva según una encuesta de Consultora de Imagen y Gestión Política, deja a Milei con un 44% de apoyo, un número importante.

Sin embargo, en la encuesta ya citada en otra apertura, un 23% de las personas que continúan del lado del Presidente, lo hacen siempre y cuando la situación mejore en menos de un año, y 21% explicó que puede esperar más de un año. Si esta encuesta es correcta, en un año de su asunción, Milei puede tener más de dos tercios de la sociedad en contra.

El sociólogo Pablo Alabarces sacó conclusiones similares en Modo Fontevecchia. Albarces dijo que se “puede construir un proyecto del 80% para terminar con el gobierno de Milei”.

Es interesante resaltar el tema de los tercios. En las votaciones en las que la oposición logró poner límites parlamentarios al Gobierno se logró llegar a los dos tercios de los diputados presentes.

Aseguran que en los últimos 3 meses, la imagen del presidente mostró una caída constante

¿Se estará armando en la sociedad una suerte de dos tercios social de oposición, que se concretará en el dos tercios parlamentario y luego en un dos tercios electoral? ¿Estos dos tercios alcanzarían para impulsar un juicio político a Milei?

¿Cuánto de este proceso fue frenado por las denuncias de la ex Primera Dama Fabiola Yáñez al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género?

En paralelo a las denuncias de Fernández, un escándalo irrumpió en el bloque de Diputados de la Libertad Avanza. Como venimos contando en estas columnas editoriales, la diputada libertaria Lourdes Arrieta, que fue parte de la delegación de legisladores oficialistas que visitaron a los ex represores de la última dictadura militar, negó tener responsabilidad en esta iniciativa y denunció al diputado Beltran Benedit y al presidente de la Cámara, Martín Menem, de organizar estas visitas. Hubo referentes del oficialismo que comunicaron que Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque de la Libertad Avanza.

Luego de que se conociera esta noticia, la diputada mendocina hizo públicos una serie de mensajes en un grupo de whatsapp que exponen al sacerdote Javier Olivera Ravassi, a varios parlamentarios libertarios y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

En los chats se puede leer no solamente cómo organizan la visita. Además, hay iniciativas legales para impulsar el envío a cárcel domiciliaria para varios de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Algunos de los chats que difundió la diputada Lourdes Arrieta en la red social X.

La condena a los responsables del terrorismo de Estado durante el gobierno militar y la agenda de memoria, verdad y justicia evidentemente siguen siendo un parteaguas en la política argentina.

Hay sectores en la propia centro derecha del PRO que no acuerdan con agenda y el hecho de que haya estallado la interna en la Libertad Avanza, evidencia que no es una posición fácil de sostener.

En este contexto, el presidente Javier Milei se prepara para vetar la votación de una nueva fórmula jubilatoria más beneficiosa para los jubilados que votó la oposición.

Esta pulseada entre el Presidente y el Congreso tal vez configure una nueva posibilidad de juntar dos tercios de los diputados opositores y de crear alrededor de los haberes jubilatorios una nueva causa política que posibilite la unidad de acción de diputados de las más variadas posiciones ideológicas que se enfrenten a este Gobierno.

Un frente político de hecho que actúe coordinadamente desde el trotskismo del Frente de Izquierda hasta sectores del PRO pasando por varias tendencias del peronismo y hasta Grabois.

Qué necesita el Congreso para un contra veto ante la negativa de promulgar la reforma previsional

No olvidemos que fue esta bandera la que unió a La Cámpora, los movimientos sociales y a Sergio Massa en el Congreso para votar contra la reforma previsional de Macri. Esta unidad en la acción fue el primer paso para la unidad electoral del Frente de Todos.

Del cordón sanitario a la derecha a nivel mundial, al control parlamentario en Argentina. Tal vez todo este proceso termine en un gobierno democrático de contención al avance de la extrema derecha. Queda pendiente la pregunta que el tiempo contestará: aquella contienda electoral que era de tres tercios en 2023, ¿revivirá con un cordón sanitario de dos tercios? Veremos.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Rodríguez Ghrimoldi.

VFT