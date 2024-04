Dice ATE: "Se está tratando de plantar el terror en los trabajadores"

Hernán Izurieta, delegado de la junta interna de ATE en la Secretaría de Trabajo, detalló las medidas que vienen llevando adelante desde el gremio y criticó la política que Milei viene llevando adelante para “arrasar con lo fundamental de la intervención estatal”. “El Gobierno ha declarado a los trabajadores y trabajadoras del Estado prácticamente como el enemigo público número 1”, denunció en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Cómo se está desarrollando esta jornada de paro en ATE?

Estamos iniciando la jornada, les hablo desde la sede de la Secretaría de Trabajo. Estamos convocando a nuestros compañeros a participar de la medida de fuerza, y al mediodía nos movilizaremos hacia el ministerio de Economía, donde va a estar ATE Nacional, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, y todas las instancias del sindicato en diferentes niveles. Nos estaremos haciendo presentes allí para reclamar el fin de esta política de ataque salvaje contra los trabajadores y trabajadoras del Estado. Un conjunto de medidas ajenas a nuestros intereses tanto en lo que implica los puestos de trabajo como a las políticas públicas, porque no podemos perder de vista que cuando se habla de despidos en el Estado se está apuntando contra políticas públicas y contra los derechos de nuestro pueblo.

Es un día muy importante para nosotros. El miércoles pudimos hacer un masivo ingreso colectivo acá en la sede del organismo, demostrando que los trabajadores y trabajadoras defendemos nuestros puestos de trabajo. Que la campaña de estigmatización del gobierno viene llevando contra nosotros es parte de esta política que el Gobierno viene desplegando. El Gobierno ha declarado a los trabajadores y trabajadoras del Estado prácticamente como el enemigo público número 1, porque quiere arrasar con lo fundamental de la intervención estatal.

¿Cuál fue el impacto de las medidas del Gobierno en la Secretaría de Trabajo? ¿Ha habido algún tipo de diálogo con el Gobierno en estos días?

Tuvimos una primera tanda de despidos de los ingresos 2023, cercana a los cien compañeros. El miércoles 27 estimamos que hubo 520 despidos más, según pudimos relevar. Ayer se conocieron 27 notificaciones más, en un acto de perversidad, a través de un mail donde ni siquiera pusieron copia oculta, con lo cual hay una nómina de los despedidos. Una política de terror, que busca aterrorizar a nuestros compañeros y compañeras, que no solo estamos sufriendo la pérdida de nuestros puestos de trabajo, sino que hay además todo un trabajo, una operación psicológica para sembrar el terror y romper la solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras. Promover un “sálvese quien pueda” de una manera aberrante. Frente a todo esto insistimos y reafirmamos que la pelea es colectiva. Tenemos la responsabilidad de defender las políticas públicas, los puestos de trabajo y los derechos de nuestro pueblo.

En el caso particular de Trabajo, la tarea de desguace la está llevando adelante el grupo Techint. Y se está avanzando contra la secretaría de trabajo porque se decidió avanzar contra los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras. En las negociaciones paritarias, en los convenios colectivos, en el poder adquisitivo.

Claudio Mardones: El hecho de que Julio Cordero haya quedado al frente del Ministerio de trabajo generó un interrogante que empezó a girar desde principios de año. Luego de que fuera despedido, en vivo y por televisión, Omar Yasin, adjudicándole una responsabilidad que no tenía vinculada el escándalo de los aumentos de sueldo del 40% a los altos funcionarios del Estado incluyendo al Presidente, Cordero quedó en su puesto. Pero también hay otras figuras, como el caso de Ernesto Rona, un hombre destacado de Techint que está por debajo del cordero pero no tenemos claro si ha sido asignado o no. ¿Cómo están trabajando estos ex funcionarios del grupo Techint en la planificación de los despidos y cómo puede impactar en esto que nos estabas advirtiendo, en las negociaciones colectivas?

Como bien señalas, la particularidad de este desembarco es esa. A excepción de Cordero, las otras personas que mencionaste no están designadas, pero sí están, en los hechos, como los ejecutores de esta política de desguace.

El Ministerio de capital humano es una gran bolsa de desguace del Estado. Si se analiza el impacto proporcional del desguace, van a ver que la mayor parte sucede en distintos organismos que quedaron al interior del Ministerio de Capital Humano. En el caso de la secretaría de trabajo, Ernesto Rona es el que operacionaliza esa política de desguace, que es de una gravedad inusitada, porque afecta roles y funciones sustanciales del organismo.

Tuvimos despidos en las agencias territoriales de todo el país. En áreas muy sensibles, como formación profesional, igualdad laboral, discapacidad, y un montón de áreas vinculadas a la promoción del empleo, etc., y también sustancialmente en un área vinculada a la regulación del trabajo, donde los compañeros y compañeras que trabajan en esa instancia son los que intervienen en el desarrollo y la continuidad de las negociaciones paritarias.

Si el ministerio no convoca a las partes para que se sienten a negociar salarios, no convoca a las partes para que se sienten a negociar un conflicto. Generalmente no quieren sentarse. Bueno, el Ministerio está desguazando esas áreas para dejar a las empresas con las manos libres para no dar los aumentos salariales, para no tener que dar respuesta cuando avanzan despidos, etc.

Un dato muy significativo es que no se están homologando los acuerdos salariales. Si el Ministerio no homologa las patronales no van a pagar esos aumentos, y esto ya está empezando a ocurrir de manera extensiva en un montón de sectores.

CM: Y con casos paradigmáticos como lo que puede ocurrir con el sindicato de camioneros. Pablo Moyano ya anticipó que si no homologan en el acuerdo que firmaron podrían realizar un paro a partir del lunes. También hablabas de Miguel Ángel Ponte, que ya conoce la Secretaría de Trabajo, donde estuvo en el momento en que el ministerio fue degradado durante la presidencia de Mauricio Macri, Y se hizo tristemente célebre porque dijo que tomar empleados y despedirlos era como “comer y descomer”. ¿Cuál es el rol de Ponte?

Por lo que sabemos, Ponte tiene injerencia en toda la política de vaciamiento que lleva adelante el Ministerio de Capital Humano, operacionaliza eso. Fue secretario de empleo durante el macrismo y se hizo famoso por esa célebre frase que mencionaste, que despedir tendría que ser tan normal como comer y descomer. Coordina las políticas de despidos en el marco del Ministerio de Capital Humano. Puede incluso que haya una relación de paridad con el propio Secretario de Trabajo, y que esté incluso por encima de Rona en las directrices de por dónde tiene que pasar ese ajuste.

Su política está bien representada en esa frase que mencionaste, que despedir tendría que ser tan natural como comer y descomer. Está circulando muy fuertemente que sectores de la mesa chica de la CGT están avanzando en una reforma laboral a pedido del Gobierno y coordinada con los bloques opositores, avanzando en algunas de las cuestiones que quieren avanzar, entre ellas, modificar el cálculo de la señalizaciones, para que despedir trabajadores, si no sea como comer o descomer, al menos se asemeje bastante a eso y no a lo que es actualmente, donde hay muchas figuras que protegen al trabajador de la posibilidad del despido.

Esa situación no llena de preocupación y plantea más que nunca la necesidad de que el movimiento obrero, en lugar de avanzar por un camino de colaboración con esta política de flexibilización sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con los sectores que están planteando una política de movilización y ganar las calles para defenderse de los ataques para defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras, puedan reservar sus necesidades. Que las centrales obreras se pongan al frente de esta resistencia que sí o sí necesitamos llevar adelante, porque si no el escenario de avance total sobre el Estado, las políticas públicas, y los derechos de toda la clase trabajadora de nuestro país.

Nosotros decimos que están desguazando la Secretaría de Trabajo porque van por tu trabajo y por tus derechos. Estamos viendo desde adentro la gravedad de lo que se está desarrollando y ejecutando. Por eso ya vamos a la más amplia solidaridad todo el movimiento obrero popular, a entender que este avance sobre los trabajadores y trabajadoras del Estado compromete los derechos y las condiciones de vida de todo nuestro pueblo, y es necesario que de manera unificada y coordinada podamos ganar las calles construyéndose de las medidas de fuerza que sean posibles pero saliendo a pelear en defensa de nuestros puestos de trabajo y todos nuestros derechos.

