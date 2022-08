Dinero y dedicación: así llenó el álbum de Qatar en tiempo récord

En dialogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), Luis López Sotres, detalló su gusto por el coleccionismo y cómo logra llenar el álbum del Mundial. "Siempre me gustó coleccionar cosas, abrir algo que fuera nuevo. Ahora ya voy por mi octavo álbum lleno", afirmó.

¿Cuánto tuvo que gastar en figuritas para poder completar el álbum?

Lo mínimo e indispensable para poder completar el álbum son 150 sobres que hay que multiplicarlo por 150 pesos. En mi caso, al ser coleccionista, armé varios y mi inversión inicial fue de 160 mil pesos, y ya voy por el octavo álbum.

¿Qué otras cosas colecciona?

Muñequitos de Kinder y, en menor medida, monedas y billetes, que lo tengo de niño a eso. El 90% son figuritas y cartas.

¿Se psicoanaliza? Porque hace poco entrevistamos al fundador del Malba, que es el gran coleccionista de arte del país, y nos contaba que antes de coleccionar arte lo hacía con estampillas. ¿Usted también comenzó a coleccionar desde chico?

No me analizo, pero sí, empecé a coleccionar desde muy chico. En su momento había unas latas y mi aspiración era poder llenarla de monedas de las que iban quedando en casa. Y por el lado de las figuritas, llegué a escaparme del transporte escolar para dar la vuelta manzana y comprarme un sobre de figuritas para volver a tiempo para que nadie se diera cuenta.

Álbum Qatar 2022: ¿cómo y dónde podés crear tu propia figurita personalizada?

¿Alguna vez le pasó de no poder completar algo?

Sí, por supuesto, y es una frustración, sobre todo cuando es niño, porque uno no tiene esa disponibilidad para comprar lo suficiente para saciar el gusanito que tenemos los coleccionistas. Siempre me gustó coleccionar cosas que yo abría, algo que fuera nuevo y que sólo hubiera pasado por mis manos. Eso es algo que siempre destaco. Por eso no me incliné por coleccionar cosas anteriores al año de mi nacimiento porque no las veía tan nuevas como me gustaban. Pero me he involucrado con cosas que no he podido conseguir.

Usted usa el pasado perfecto, que la mayoría no. ¿Usted es argentino?

No, soy mexicano, radicado en Argentina hace 22 años. Estudié la carrera de Abogacía. Pero como llegué en un momento en donde el país no la pasaba bien, no pude ejercer y me dediqué al comercio. Arranqué con un incipiente mercado en línea. Dejé México cuando tenía 30, por mi novia que conocía a una argentina.

