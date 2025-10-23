Diógenes González: "Tenemos la expectativa de ganar la elección"

El senador provincial y ahora candidato a diputado por la alianza oficialista Vamos Corrientes, Diógenes González, busca consolidar la presencia de su provincia en el Congreso y representar los intereses del interior del país. Según explicó en el programa Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), “Tenemos la expectativa de ganar la elección”, de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre, en un contexto en el que esperan que los votantes envíen un mensaje claro sobre la necesidad de un cambio de rumbo a nivel nacional.

El senador provincial por Corrientes, Diógenes González, mantiene una postura crítica frente al Gobierno nacional, al que acusa de desatender las necesidades del interior del país y de las provincias. Actualmente se presenta como candidato a diputado nacional por la alianza Vamos Corrientes en las elecciones legislativas de octubre, y aseguró que, en caso de resultar electo, no formará parte de “una oposición destituyente ni se sumará a juntar dos tercios para echar al presidente”, reafirmando así su intención de promover un rol responsable y constructivo desde el Congreso de la Nación.

Esencialmente, el resultado de Corrientes se vincula con la existencia de Provincias Unidas, dado que el gobernador saliente se incorporó a ese espacio, al igual que usted, con su formación radical. ¿Cómo imagina que será el resultado de este domingo y cuánto cree que el desempeño en Corrientes refuerza a Provincias Unidas?

La provincia de Corrientes está en una encrucijada importante porque es una provincia con equilibrio fiscal, con una mirada solidaria, que realiza obra pública, atiende a los jubilados, a los docentes, a la salud y apuesta fuertemente a la educación. Nos encontramos, sin embargo, con un Gobierno que decidió que el ajuste recaiga sobre las partidas.

Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno nacional fue eliminar el incentivo docente, un sobresueldo del 12% que perciben 30.000 docentes en Corrientes. Por eso, hubo que invertir 1.000 millones de pesos para cubrir ese bache. Y así podría mencionar innumerables decisiones que afectaron las finanzas provinciales y deterioraron la relación con otras provincias. Porque entendemos la necesidad del equilibrio fiscal, pero no a costa de los servicios básicos.

¿Qué pronóstico tiene para el domingo?

Tenemos la expectativa de ganar la elección. Somos el equipo liderado por Gustavo Valdés. Ganamos la elección provincial en agosto con el 52% de los votos. Tenemos el 90% de los intendentes de la provincia. Somos una fuerza multicolor, con gran diversidad política. Esperamos que los correntinos enviemos un mensaje en modo sapucay, un grito de alegría y de identidad correntina. Esperamos poder mandarle uno al Gobierno nacional que se escuche hasta Buenos Aires, porque queremos un cambio de rumbo. No queremos que los ministros recorran el interior solo en campaña: tenemos desafíos productivos, de desarrollo y de integración con otros países, y necesitamos que miren al interior.

¿Cómo imagina el rol del gobernador una vez que deje el cargo y venga a Buenos Aires? ¿Lo ve con intenciones de construir una candidatura presidencial a futuro? ¿Y cómo imagina Provincias Unidas después del 27?

Es un espacio en construcción. Participé del encuentro en Jujuy y estuvieron todos los gobernadores del espacio. Son de distintos partidos, pero comparten una misma matriz. No hay una vuelta al pasado, ni una mirada nostálgica del populismo ni del plan platita, porque no queremos volver a eso. Los argentinos dijeron “basta” con el 56% en 2023.

Está faltando sensatez. Falta construir una alternativa federal que, partiendo del equilibrio fiscal, apunte a desarrollar nuestras potencialidades productivas. Nuestro objetivo es llamar la atención del Gobierno, pedir un cambio de rumbo y conformar un espacio federal en la Cámara de Diputados y en la de Senadores para ofrecer a los argentinos una alternativa. Porque una de las obligaciones de la política es justamente esa: darle al país una opción de cara a 2027.

