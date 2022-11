Eduardo Belliboni: "Frente al hambre, la CGT y la CTA miran para otro lado"

El dirigente social, Eduardo Belliboni, afirmó que "los planes sociales deberían desaparecer", con excepción de algunos casos. A su vez, expresó que en el oficialismo "están apuntando mal" y "lo que van a hacer es incentivar aún más la bronca popular que hay". "Frente al hambre, la CGT y la CTA miran para otro lado", recalcó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

NA: ¿Cuál es su opinión sobre el freno, por decreto, a las nuevas altas en los planes sociales?

Habría que preguntarse qué es lo que motiva esto. Quizás investigaron y notaron que la situación mejoró de tal manera que, no solo no vamos a tener más planes sociales, sino que además tampoco se nos hablita a reemplazar a los que se caen. Deben notar que no hay gente que necesite ayuda del Gobierno.

Debería ser momentánea, pero con el paso del tiempo se sigue manteniendo muchísima gente sin el desarrollo de un trabajo que le permita insertarse. La situación no mejoró, al contrario, empeoró. Según la última medición del INDEC, hay 200 mil personas que han pasado a la categoría de indigentes. Si el Estado considera que estas personas no tienen que ser ayudadas, me parece un error.

Alberto Fernández cedió a los movimientos sociales el manejo de un tercio de la obra pública

Están apuntando mal y lo que van a hacer es incentivar aún más la bronca popular que hay. La auditoría que están haciendo sobre el Plan Potenciar Trabajo parece casi secreta. El Estado calcula que hay 400 mil personas que van a perder esa condición. Y esta política la determina el ajuste, tal como lo dice el presupuesto que se está votando.

Hasta UNICEF dice que se está violando la ley, porque no se pueden reducir los gastos para la atención alimentaria de niños, niñas y adolescente.

NA: ¿No se está mezclando el tema de la alimentación de los chicos con los planes sociales?

Sobre la alimentación, es claro que los niños, niñas y adolescentes a los que se refiere UNICEF tienen familia. Y algunos de ellos cobran planes sociales. Si algunos van a ser eliminados y otros ajustados brutalmente, sin tener en cuenta el proceso inflacionario, se está vulnerando el derecho de los chicos.

Después, el manejo de los planes sociales es otra cosa. Eso tiene que ver con la discrecionalidad con la que el Estado trata este tema. Los programas sociales deben ser universales, sin intermediarios, y para todas las personas que lo necesiten. Se lo hemos dicho a Carolina Stanley, a Daniel Arroyo, a Zabaleta y también a Victoria Tolosa Paz.

Victoria Tolosa Paz: "Hay funcionarios a quienes llamo a la reflexión"

Pero les parece mejor este sistema de clientelismo para entregar los planes sociales, sobre todo, a las organizaciones oficialistas, como una forma de cooptación estatal. Todos los gobiernos tienen ese sistema, que debería ser de ayuda social, no de manipulación política. Entonces, tenemos el ataque y el ajuste que le están haciendo a la población trabajadora en su conjunto.

La jubilación mínima está casi en la indigencia. Frente al hambre, la CGT y la CTA miran para otro lado. Mientras, el resto se la pasa discutiendo lo que va a pasar en el 2023 con las elecciones, pero acá no se sabe lo que va a pasar el mes que viene.

NA: Usted dijo que los que cobran planes sociales pagan más impuestos. ¿Esto es así?

Si usted tiene un ingreso de 27 mil pesos y los utiliza en alimentos, con un aumento superior a todo rubro, el porcentaje que utiliza para pagar impuestos es altísimo, en relación a lo que cobra. Se ha perdido poder adquisitivo. Esas personas están entregando todos sus recursos al pago de impuestos.

El Gobierno lanzó un programa para transformar planes sociales en empleo formal

Alejandro Gomel (AG): El Gobierno dice que el Plan Potenciar Trabajo tiene más de un millón de inscriptos, que ese va a ser el techo, y a partir de ahí va a bajar. Luego explicó que esa plata va a ir destinada a la economía popular. ¿Qué pasa con las cooperativas de ese sector?

La economía es una sola, no creo que exista una "popular". Lo que hay es trabajo precario, a través de cooperativas, a las que el Estado quiere incentivar. Y nosotros creemos que el trabajo viene de la mano de los derechos de los trabajadores, a través de convenios colectivos, y de las empresas que tiene que pagar. La mayoría de las cooperativas que conocemos no llegan a juntar el sueldo que corresponde.

AG: ¿Cree que esta decisión va en contra de los movimientos obreros y a favor de las organizaciones más cercanas al Gobierno?

Todas las medidas que toma el Gobierno son a favor de los movimientos oficialistas. Siempre piensan en función de la contención y la cooptación, por eso muchos son funcionaros. Ellos defienden la economía popular, pero nosotros decimos que eso es precarización. Las organizaciones sociales creen que no va a volver el trabajo de la manera que lo conocimos hace muchos años. Nosotros queremos que vuelva y no resignarnos.

Potenciar Trabajo: el Gobierno se reunió con intendentes previo al comienzo de las auditorías

NA: ¿Es más importante aumentar la cantidad o que se ordenen?

Los planes sociales deberían desaparecer, excepto para una aparte muy limitada de personas que han quedado marginadas. Pero todo el resto tendría que incorporarse al desarrollo económico, cosa que no va a ocurrir, porque los gobiernos someten toda la economía nacional a la especulación financiera. Y estamos pagando una deuda, que contrajo Mauricio Macri, que va a impedir el desarrollo.

Sergio Massa dijo hace dos meses que había 200 mil personas que pasaban de los planes sociales al trabajo y no ocurrió nada de eso. Deberían rendir cuentas en vez de hacer anuncios.

JL PAR