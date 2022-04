Eduardo Levy Yeyati: "Se están quedando cortos con el ajuste de subsidios"

Las medidas económicas, anunciadas ayer por el ministro Martín Guzmán, fue el tema central de conversación entre Eduardo Levy Yeyati y Jorge Fontevecchia en el programa Modo Fontevecchia, que se emite por Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría conocer tus reflexiones sobre las medidas anunciadas ayer.

Como varias de las respuestas que dio el Gobierno, sobre el tema inflación y el acuerdo con el Fondo, son medidas accesorias que tratan de compensar los malos cálculos y limitaciones de la política original. El Gobierno está recalculando lo que puede ajustar fiscalmente con el tema subsidios, que es muy demorado y posiblemente se quede corto con lo que prometió en el acuerdo.

En términos de compensaciones, bonos y transferencias, muy específicas, me da la sensación de que es una conversación, ante la impotencia para contener la aceleración inflacionaria. Son reacciones obligadas dada la complejidad de la inflación en la Argentina pero no atacan el principal problema que es la falta de un programa antiinflacionario.

El Gobierno anunció bonos para monotributistas, jubilados y trabajadores informales

Respecto al impuesto a la renta inesperada, el Fondo Monetario Internacional recomendó impuestos adicionales a las riquezas inesperadas. ¿Cuál es tu opinión en el caso de Argentina y del mundo?

En cuanto a la Argentina, uno tiene que tener en cuenta, cada vez que sube impuestos, cuál es el impacto que tiene a mediano plazo. No está del todo definido cómo se va a calcular porque hay una serie de condiciones que necesitan tener ciertos parámetros establecidos: ¿cómo calculamos cuánto es lo inesperado? ¿Quiénes están adentro y quiénes afuera?

Al final del día, creo que eso puede ser contraproducente porque es una situación en la que la Argentina necesita aumentar la inversión. Los impuestos a la renta inesperada generan aversión a la inversión, porque el que está pensando, si invertir en la Argentina, no sabe cuánto va a ganar. Y si eso que gana, se lo van a dejar apropiar. Aumentar estos impuestos puede ser contraproducente en el mediano plazo. El aumento de la rentabilidad, de los negocios privados, no está llevando a un aumento de la tasa de inversión mientras que la suba de impuestos, condicional a la rentabilidad, hace que los incentivos a la inversión se debiliten aún más.

Para Jeffrey Sachs, Argentina debe "mostrar al mundo que no quiere el default"

¿Ves alguna posibilidad de que estas ayudas sociales que anunció el Gobierno tengan un impacto inflacionario?

Depende mucho de cómo se financia. Tenemos un problema de oferta, no crecemos. Si damos transferencias en una economía donde el aumento de la demanda no genera más precios, por la baja inversión, aumentar la demanda compensa en parte la inflación inesperada, pero parcialmente, porque este nuevo consumo puede retroalimentar la inflación. Las transferencias son una compensación por la inflación, que no es ajustada por los salarios, sobre todo en sectores más postergados.

Este ingreso, entonces, no tendría impacto en el consumo, ¿no?

Pienso que no. Hay suficiente consumo y las empresas, en cualquier situación normal, tendrían los incentivos para reinvertir porque hay sectores que están haciendo dinero. ¿Por qué hay sectores y actividades que hacen dinero y no invierten para ampliar su posibilidad de producción? La compensación tiene sentido porque la inflación fue mucho mayor de lo que se esperaba pero no esperemos que esto sea reactivador.

Más inflación a futuro: cuidado con la tasa y el dólar

¿Cómo enganchás estos anuncios con el tema del cumplimiento del acuerdo con el Fondo? ¿Ponen en riesgo o mejoran la situación de la Argentina para cumplir con los compromisos?

Los anuncios de transferencia son un gasto adicional, exigen que el Gobierno encuentre la manera de financiarlo sin aumentar su déficit. El acuerdo con el Fondo tiene dos metas: el déficit fiscal primario y un piso de reservas que contiene la intervención cambiaria que puede hacer el Banco Central. Nos está fijando la política fiscal y la cambiaria. Si nosotros aumentamos el gasto, tenemos que encontrar cómo financiarlo. El aumento de impuestos, sí va en esa dirección, se están quedando cortos con el ajuste de subsidios que estaba en el programa del Fondo, porque están llegando tarde, porque el ahorro no es tanto como se esperaba, entonces lo tratan de compensar con estos impuestos muy específicos.

¿Cuánto hay de comunicación en la economía? ¿De comunicar, generar expectativas y convencer?

Hay mucho. Por un lado, el economista choca varias veces con el discurso político. Este último trata de eludir los diagnósticos más dramáticos porque espanta al votante. El economista profundiza ese discurso. También está todo el tema técnico, la respuesta que dura varios minutos pero hay que hacerla más transparente porque la complejidad y la opacidad genera suspicacias. Uno simplifica hasta donde puede, es una tarea bastante difícil.