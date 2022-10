El Hotel de los Famosos regresará con su segunda temporada

El Hotel de los Famosos, que logró ocupar el prime time con números muy buenos en materia de rating, tendrá una nueva edición con una larga lista de famosos. El ciclo que fue comparado con varios realities realizados en nuestro país y en el mundo, como el programa mexicano La Casa de los Famosos o el propio Big Brother, que nunca pisó el suelo de El Trece, sino que fue de Telefe y América TV, encontró una manera de encerrar personas con diferentes desafíos y un premio de 10 millones de pesos, 5 menos que el que propone GH este año.

Vale mencionar que, a pesar de sus similitudes con la creación de John de Mol, como las galas de nominaciones, eliminación y debates, este cuenta con distintos especialistas para las pruebas que tiene el reality. En la primera edición fueron Gabriel Oliveri, gerente del hotel; Christian Petersen, jefe de cocina; Juan Miceli, encargado de la jardinería y José María Muscari, coach emocional.

El juego propone que un grupo de famosos estén aislados en un hotel donde hay pocos empleados y, según la semana, cada uno de ellos se convertirán en huéspedes o empleados del mismo y deberán estar atentos a las necesidades de sus compañeros.

Filtran la lista de los posibles participantes al Hotel de los Famosos 2

El primer ganador fue Alexander Caniggia tras 127 días de convivencia y ahora, en la lista de nuevas figuras, se habla de su hermana, Charlotte, quien habría confirmado su presencia en el hotel. También se habla de Fernando Carrillo, actor de televisión, cantante y modelo venezolano y ex pareja de Catherine Fulop; el actor Alejo Ortíz y la cantante Érica García formarían parte de la lista.

Cumpliendo con perfiles similares a los de la primera temporada, los confirmados siguen con Delfina Geréz Bosco; Flor Moyano, ex Combate; el diseñador Mariano Caprarola; Abigaíl Pereyra, bailarina uruguaya; Marian Farjat, ex Gran Hermano; Bautista Areneo, modelo de Bienvenidos a Bordo; Federico Barón, hermano de la cantante y actriz y Emiliano Rella.

Para darle más condimento a esta edición, Tamara Báez, ex novia de L-Gante y Matías Defederico, ex de Cinthia Fernández, también podrían formar parte del reality, aunque aún no fueron oficialmente confirmados.

