El presidente de Coninagro, al igual que el de La Rural, no condena las amenazas de Milei a De Mendiguren

El presidente de Coninagro, Lucas Magnano, habló sobre la situación del campo, las exportaciones y las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei. En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), también fue consultado por los insultos del mandatario contra el exministro José Ignacio De Mendiguren.

Magnano, al igual que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, evitó condenar explícitamente los dichos de Milei. Aunque aseguró que él no utilizaría esas formas, sostuvo que el presidente está en su derecho de expresarse como cualquier persona.

Lucas Magnano es un productor agropecuario oriundo de la localidad de Villa Trinidad, ubicada en el departamento de San Cristóbal, noroeste de la provincia de Santa Fe. Actualmente se desempeña como presidente de Coninagro, una de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace, representando a las cooperativas agrícolas, ganaderas y agroindustriales del país. Recibimos en Modo Fontevecchia a Lucas Magnano.

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Lucas, muy buenos días. Jorge Fontevecchia lo saluda. ¿Le creyó al presidente respecto de que con los dólares de la minería se van a poder eliminar las retenciones o cree que esos dólares los van a terminar utilizando para pagarle al Fondo Monetario, como de hecho tenemos a Kristalina Georgieva hoy allí, en donde la energía y la minería están produciendo en Vaca Muerta?

¿Cómo va, Jorge? Buen día. Un gusto estar en contacto con ustedes. A ver, yo esto creo que no se trata de creer o no creer. Lo cierto es que seguramente esos dólares de la minería, de la energía y también los del campo finalmente terminarán, creo, y ahí sí creo, haciendo crecer el PBI. Y esa es una cuenta pendiente de Argentina hace muchos años y creo que probablemente sea uno de los mejores caminos para revertir muchas de las situaciones que atravesamos, lamentablemente, todos los argentinos, en donde hay veces que tenemos números que no son dignos de tener como República Argentina, con todas las virtudes que tenemos, no solo por el gran recurso humano que somos los argentinos, sino por el lugar en el que estamos. Dicho sea de paso, estaba leyendo hoy a la mañana: Argentina es uno de los lugares de la cadena productiva del girasol, del aceite de girasol puntualmente, y es el único que está libre de conflicto en el mundo. Así que imagínense todos la posibilidad que estamos teniendo en un lugar donde hay mucha producción, pero sobre todas las cosas, hay mucha paz, refiriéndonos a lo bélico.

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Comparto el optimismo respecto de los recursos de la Argentina. Mi pregunta es respecto concretamente al déficit o superávit fiscal que tiene cualquier Gobierno, empezando por el propio de Milei y que todos prometen: el sacrificio ahora y la cosecha en el futuro. ¿Realmente lo que usted cree es que el Gobierno podrá tener equilibrio fiscal eliminando las retenciones por el solo hecho de que se le incremente el superávit comercial? Que son dos cosas diferentes, ¿no?

Sí, sí, sin lugar a dudas. A ver, yo no sigo de cerca el resto de los sectores, pero desde el sector de la agroindustria, la Argentina, comparando los seis primeros meses de este 2026 contra los seis primeros meses del 2025, ha incrementado un 17% esa agroexportación de parte de la agroindustria. Puntualmente, los ítems más preponderantes son el girasol, la carne, el cuero bovino y el trigo. Uno de los ítems que más han hecho crecer esto, ascendiendo a un poco más de 26.000 millones de dólares, haciendo, en definitiva, un incremento de alrededor de unos 3.900 millones. Seguramente que esto no sea necesario y ahí es donde viene el resto del aporte y el flujo de dólares y, sobre todo, de actividad económica. Si bien, mirando los números de hoy, la recaudación en algunos aspectos ha caído, también esto puede tenerse presente, un poco un leve enfriamiento en algunos sectores, como lo dicen los números, pero también una clara baja de impuestos que ha tenido el Gobierno en materia de retenciones y como muchos otros sectores. Así que creo que es cuestión de... a ver, hay que tener muy presente, y creo que todos los argentinos debemos saberlo, y sobre todo los que siempre estuvimos más relacionados al campo, en donde los ciclos productivos trascienden no solo los gobiernos, sino las generaciones que producen. Creo que esto, lamentablemente, y es feo, sobre todo a lo mejor tener que decírselo a alguien que está atravesando un momento no tan bueno, pero esto creo que es cuestión de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, de inversión y de trabajo. Y seguramente profundizar en este incremento de exportaciones, en este agregado de valor. Todo esto es agregado de valor, este 17% de crecimiento. Así que yo soy optimista, sobre todo por mucho flujo que puede venir desde la inversión, no solo probablemente del sector externo, sino también de parte de los argentinos. Hay que tener en cuenta que hay muchos productores y, básicamente, ahí me refiero hablando con mi familia, puntualmente con mi padre, que todavía es esquivo a la hora de tomar alguna determinación en cuanto a inversiones cuando lo intercambio con él, más allá de que paulatinamente creo que se va a ir profundizando la inversión en el campo.

Allí, mientras nosotros estamos hablando, aparecen imágenes del presidente en La Rural este fin de semana. ¿Estuvo usted, Lucas, allí en La Rural?

Sí, estuvimos presentes.

¿Estuvo al tanto de la entrevista que le realizaron en Radio Mitre al presidente junto con el presidente de La Rural, en la que insultó al exministro de Desarrollo de Duhalde?

Algo he visto. No soy de seguir mucho. Yo trato más de informarme y, bueno, después cada cual es como es y yo no tengo nada que decir de cómo es cada persona.

Bueno, le hago entonces la misma pregunta que le hicieron ayer al presidente de La Rural, a Nicolás Pino. ¿Le parece bien que el presidente haya insultado a De Mendiguren, que además había ganado uno de los premios como cabañero en la Sociedad Rural ese mismo día?

Yo no sé si estoy a la altura para hacer ese juicio. Yo creo que yo no lo haría, pero bueno, después cada ser es particular y cada cual después, digamos, hará lo que le quede más cómodo, lo que sienta. Particularmente, no tengo esas formas y creo que yo no lo haría, pero bueno, desconozco puntualmente por qué lo ha hecho, más allá de que...

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¿Sabe por qué le pregunto, Lucas? Perdón que lo interrumpa. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque esta pregunta se la hicieron al presidente de La Rural, a Nicolás Pino, persona a la que yo aprecio, además, y contestó como usted: "¿Por qué no dicen 'No estoy de acuerdo'?". Porque usted dice: "Yo no lo haría". Pero si usted ve un acto reprobable de otra persona, no solamente dice: "Yo no lo haría". Dice: "No me gusta lo que hizo". ¿Por qué no se atreven a decirlo?

No, no, acá no es que uno se atreve o no se atreve. Yo creo que hay que ser respetuoso.

Estoy seguro, conociéndolo, que a su padre tampoco le gustó y que no haría eso su padre, ni usted.

No, no. Pero lo que pasa es que creo que tenemos que estar, digamos, sin decir, a lo mejor, groserías. Hay presidentes que han dicho peores cosas y esto no se trata de juzgar. Me parece que lo que tenemos que volver los argentinos, sobre todo, es a respetar cada uno en el lugar que esté y, sobre todo, las investiduras. Siempre fui respetuoso de todos los presidentes, más allá de lo que hayan hecho. Así que creo que el mejor que va a juzgar eso es el tiempo. El tiempo es el único que acomoda las cosas, pero creo que está en todo su derecho, como cualquier persona, de decir lo que le parezca.

De insultar, Lucas, está en todos sus derechos, como cualquier persona, de insultar. Vamos a hacer una cosa, Lucas. Yo le voy a hacer llegar por la producción la columna que hicimos hoy, explicando lo grave que significan los insultos. Ojalá pueda cambiar su opinión. Y, bueno, le agradezco el tiempo para con nosotros y lo vamos a volver a llamar en un futuro, a ver si su opinión es la misma o distinta. Muchísimas gracias.

No, al contrario, el agradecido soy yo. Le agradezco y, con mucho gusto, a disposición para hablar. Un gran cariño para todos y que Dios los bendiga.

Muchísimas gracias, un saludo a su padre.

LMM