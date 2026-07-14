Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina confirmó que esperan al presidente Javier Milei en el acto oficial de inauguración de la Exposición Rural de Palermo que se celebrará el domingo 26 de julio próximo. “Siempre que un presidente viene a hablar a esta tribuna, habitualmente trae noticias”, dijo esta mañana en el ingreso de los primeros ejemplares a la pista palermitana.

La 138ª Exposición Rural comenzó a recibir a sus primeros animales en Palermo y, con ellos, también empezó a crecer la expectativa política por la llegada de Javier Milei. El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, sostuvo que aguardan la presencia del mandatario en la inauguración oficial y dejó abierta la posibilidad de que anuncie medidas para el sector.

“Particularmente no tengo ninguna información, pero siempre que un presidente viene a hablar a esta tribuna, habitualmente trae noticias”, afirmó Pino. Y agregó: “Para no generar expectativas, dejémoslo al Presidente, que venga el domingo 26 y haga el anuncio que tenga que hacer”.

Interna en la Sociedad Rural: Marcos Pereda presentó su lista para disputarle la presidencia a Nicolás Pino

Las declaraciones fueron realizadas durante la recepción de los primeros animales de la muestra, en una entrevista concedida a Gustavo Martínez, del Programa Federal de Agronegocios Sol de Campo, que se transmite por 28 radios del país.

Pino describió la relación con el Gobierno nacional como un vínculo de diálogo permanente. Según señaló, la entidad mantiene contacto habitual con el secretario de Agricultura, con distintos ministros y con el propio Milei.

“Tenemos un diálogo abierto, permanente. Cruzamos ideas y opiniones con nuestro principal referente, que es el secretario de Agricultura, pero también hablamos con los ministros y con el presidente”, sostuvo.

"Tini Tini y De Paul", dos ejemplares de Limousin, entre los primeros en llegar a la Expo Palermo 2026.

Ese diálogo, sin embargo, convive con una agenda de reclamos que la Rural sigue planteando. Entre ellos, Pino volvió a mencionar la eliminación de los derechos de exportación, a los que calificó como “nefastos”, aunque destacó que la discusión con el Gobierno empezó a incluir otros temas que resultan centrales para la producción.

“Pedimos que se terminen de una buena vez las retenciones, pero ya estamos hablando de otro tipo de cosas que en la Argentina no se hablaban”, afirmó.

Entre esas demandas aparecen la infraestructura y el acceso al crédito. Para Pino, no alcanza con pedirle al campo que produzca más si no existen caminos, rutas y redes logísticas adecuadas para mover esa producción.

“Nos pueden pedir que produzcamos más y mejor, pero si no tenemos por dónde trasladar lo producido, el costo argentino sigue aumentando”, advirtió.

Raúl Etchebehere: "Está demasiado complicada la situación como para perder tiempo en contestar mentiras”

El financiamiento también ocupa un lugar central en la agenda del sector. El presidente de la SRA consideró que las tasas de interés todavía no llegaron a un nivel que permita a los productores trabajar con mayor previsibilidad, invertir y ampliar la producción.

“Las tasas todavía no reflejan un nivel que nos permita trabajar tranquilos y crecer”, sostuvo.

"Tim Payne", el primer animal en llegar a Palermo. Un carnero Romney Marsh.

“El campo nos une”: el lema de la expo en 2026

La muestra de este año se realizará bajo el lema “El campo nos une”, una consigna con la que la Rural busca ampliar el foco más allá del agro y mostrar su vínculo con otros sectores de la economía.

Pino mencionó especialmente a la energía y la minería, dos actividades que en los últimos años ganaron peso en materia de inversiones y exportaciones.

“Durante mucho tiempo el campo fue el que históricamente sostuvo a la Argentina. Por suerte, ahora hay otras actividades que empezaron a desarrollarse y que pueden ayudar a que el país se muestre más robusto”, señaló.

La Exposición Rural se desarrollará del 16 al 26 de julio en el predio de Palermo. La llegada de los primeros animales marcó el comienzo de una nueva edición, pero el momento político más esperado será el acto oficial de cierre, cuando Milei vuelva a ocupar la histórica tribuna de la Sociedad Rural.

lr