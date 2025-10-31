El robo del Louvre: dentro de la galería Apolo

Hace casi dos semanas, un grupo de delincuentes perpetró un robo calificado como “el robo del siglo” en la galería Apolo del Museo del Louvre, en París, llevándose joyas valuadas en más de 102 millones de dólares. A pesar de la magnitud del hecho, el robo se realizó a plena luz del día, con el museo abierto y sin que ningún agente de seguridad interviniera.

El miércoles pasado, se detuvo a cinco personas más relacionadas con el hecho, sumando siete detenidos. Dos de ellos ya asumieron su culpabilidad y se trataría, aparentemente, de dos de los cuatro hombres que llevaron a cabo el robo material.

El operativo duró apenas siete minutos y se realizó asi:

Preparación y llegada: Los cuatro hombres llegaron al Louvre con un camión robado días antes, equipado con una escalera especial. Dos de ellos subieron al museo mientras los otros dos esperaban abajo en una moto.

Acceso a la galería Apolo: Se estacionaron frente a la galería Apolo, que alberga parte de la corona francesa, desplegaron la escalera y subieron al primer piso utilizando un balconcito para ingresar. Vestían chalecos como si fueran personal de mantenimiento, lo que ayudó a pasar desapercibidos.

Robo de las joyas: Con una sierra eléctrica abrieron una de las vitrinas de seguridad y se llevaron ocho piezas de valor incalculable. A pesar de la presencia de visitantes, el robo se realizó sin violencia.

Escape: Tras el hurto, descendieron por la escalera y se marcharon con los cómplices que los esperaban. En el camino, se les cayó una de las coronas debido a la rapidez del escape.

De Hitchcock al Louvre, un aprendizaje continuo

Detenciones e investigaciones

Dos de los detenidos fueron capturados gracias a ADN encontrado en la camioneta y en la vitrina del museo. Uno de ellos es un ciudadano argelino, detenido en el aeropuerto Charles de Gaulle, y el otro es un parisino.

Los cinco detenidos restantes tienen antecedentes penales y su rol exacto en el robo aún se investiga. Se presume que algunos estaban en la moto o participaron en la logística de la camioneta robada.

El museo permaneció cerrado durante algunos días después del robo, aunque ya retomó sus actividades normales. La galería Apolo, sin embargo, sigue cerrada. Las joyas aún no han sido recuperadas, por lo que la investigación continúa abierta y activa.