Esteban Rodríguez Alzueta aseguró que el asesinato de Tomás Tello no es un hecho aislado: “Uno observa que la violencia se está liberando, desmonopolizando, el Estado ha perdido protagonismo para absorber, confiscar y dirigir la violencia”, analizó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Esteban Rodríguez Alzueta es abogado, docente, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, miembro del Colectivo de Investigación y Acción jurídica, y autor de libros como "Temor y control", "La gestión de la inseguridad como forma de gobierno", "Vida lumpen", "Bestiario de la multitud", "Justicia mediática".

¿Qué tipo de relación hay entre el asesinato de Fernando Báez Sosa y el de Tomás Tello? ¿Hay un motivo por el cual este tipo de acciones se repite en las zonas costeras?

Otro hecho conmocionante sacude a la costa como en todos los veranos. Son muchas las continuidades, es un evento que muchos también se apresuran a cargarlo a la cuenta de la mafia, en este caso a "la mafia de los vendedores ambulantes". No digo que no haya vendedores ambulantes involucrados, pero presentarlo de esta manera tiene dos problemas. Por un lado, contribuye a estigmatizar a los vendedores ambulantes y les suma más dificultades a las que ya tienen.

Esto es la misma operación que se hizo cuando se le cargó el asesinato de Fernando Báez Sosa a la cuenta de los rugbiers. Se encuentra un chivo expiatorio. A través de categorías como "mafia" o "corrupción policial", se busca encapsular la violencia y evitar la onda expansiva. Son categorías que muchas veces usamos para blindarnos e impedir que este evento nos salpique a todos y pensarlo con extrañamiento como diciendo "yo no tengo nada que ver en esto", "yo no fui", "en algo andaría".

Hay algo que llama la atención tanto en este caso, como en el de Fernando Báez Sosa, que es el giro patoteril de la violencia. La violencia se vuelve desigual cuando son 10 contra 1. Ahora hay pirañaje, hay carancheada. Esto es algo que vimos en el caso de Tomás Tello, en el de Fernando Báez Sosa y también lo vemos día a día en los pabellones de las cárceles. El término nativo que usan los presos para nombrar la violencia entre ellos es "caranchear".

La violencia interpersonal dejó de ser horizontal para volverse vertical y con una disparidad en la relación entre pares. Los conflictos entre pares son cada vez más dispares. Una de las partes se transforma en una masa de acoso, en una muta de caza, cuando la violencia puede despersonalizarse o animalizarse, cuando todos persiguen, cercan y le pegan a la víctima, y luego festejan, es decir, cuando todos matan. Estamos ante una transformación de la violencia interpersonal donde las broncas, las picas, los malos entendidos se dirimen a través de una violencia desequilibrada. El grupo se vuelve patota y la patota se vuelve masa.

Ataque a Tomás Tello en Santa Teresita

Freud planteaba que, en el grupo, el ser humano entra al libre albedrío. Ya no es su propia conciencia, sino que la entrega a esa cosa informe que es la masa. Por eso, en las situaciones de masa se pueden producir hechos de violencia. Nadie se siente responsable. Esto se puede ver en asesinatos políticos, caídas de regímenes. La idea de la turba y de la masa, deshumaniza.

Por eso hablaba de "jauría". De todas formas, esto no significa necesariamente que haya una pérdida de conciencia. Es una justificación, “la oportunidad que tengo de despersonalizarse, de pensarlo con extrañamiento”.

Sacar mi parte bestial sin sentir culpa: "no soy yo solo".

Exactamente. Además, no es un hecho aislado, es un signo de estos tiempos. Uno observa que la violencia se está liberando, desmonopolizando, el Estado ha perdido protagonismo para absorber, confiscar y dirigir la violencia. La transformación de la violencia interpersonal es expresión de una transformación mayor. Las agresiones hoy se analizan con la ley del más fuerte. Para captar estas transformaciones, hay que leer esta violencia al lado de otras violencias. Por ejemplo, al lado de los robos violentos en los que no se busca robar, sino lastimar a la otra persona. Hay un goce, una dimensión emotiva y expresiva que no se debería subestimar. También hay que leer esta violencia al lado de las balaceras y los sicariatos.

Podríamos decir que tenemos una sociedad más sádica.

Sí, y una sociedad que eligió la violencia para tramitar los problemas. Alguna vez, Hannah Arendt dijo que la violencia llega cuando nos quedamos sin palabras. Cuando desautorizan los espacios para tramitar los conflictos aparece la violencia como la manera que tiene la sociedad para reponer los umbrales de tolerancia. Hay que leer esta violencia detrás de la crisis de representación, la crisis policial, la crisis judicial. Si la policía no me cuida, si la justicia no analiza mi problema, una de las maneras de reponer umbrales de tolerancia es a través de la violencia.

Recordaba el atentado a uno de los principales candidatos a presidente en Corea del Sur, y hace un año asesinaron a un jefe de Estado en Japón. En las sociedades más exitosas del mundo matan o acuchillan a algunos dirigentes. En nuestro caso, si bien hemos tenido situaciones como la del atentado a Cristina Kirchner, pareciera ser que, a nivel político, hay una inhibición de la violencia, que en otras sociedades no hay.

En Argentina, hay grupos random que están usando la violencia y eso es algo que está preocupando. Durante su campaña, el Presidente le puso megáfono a actores marginales que están en la sociedad a través de la violencia.

Uno está preocupado por los protocolos que desinhiben a la policía y también por estos actores a los que se los empoderó. Eso va a ser un problema a la brevedad. Todas las noches, durante todos los días de la semana, Crónica TV transmite en vivo y en directo una protesta vecinal. Todos los días vemos como un grupo de vecinos, a través del escrache o de una tentativa de linchamiento, intenta resolver los conflictos. Es una expresión de una sociedad desorganizada que, lejos de generar mejores condiciones, termina creando condiciones para desorganizar aún más.

Estamos en una sociedad en la que hay una tentación para derivar muy rápido los problemas hacia la violencia: "si la justicia no toma mi problema, llamo a la producción de Crónica Tv y voy a pautar una protesta en la que voy a hacer el papel de víctima, me voy a indignar, voy a tirar piedras para tratar de sacar al transa, al acosador, al que no quiere devolverme la casa, etc".

Detrás de esa violencia vecinal, de esa protesta disruptiva y punitiva hay un Estado que llega tarde, que sobrevuela el territorio en helicóptero y tiene muchas dificultades para canalizar los problemas de la gente.

El riesgo de la venganza es que instala la violencia en los extremos. La venganza no tiene la capacidad de detener la violencia, sino que la violencia genera más violencia en este contexto de desorganización social.

