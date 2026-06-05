Ex titular de la Inspección General de Justicia: “Propongo darle personería jurídica a la IA para regularla”

Tras la polémica por el proyecto de ley que busca habilitar las "corporaciones no humanas" en Argentina, el ex titular de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, enfrió las expectativas del sector tecnológico al asegurar que "lo que se comunica en los medios" no coincide con la realidad del texto normativo. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el especialista aclaró que las llamadas sociedades automatizadas "son las mismas sociedades que tenemos ahora" y que, bajo la legislación actual, la IA "no es sujeto de derecho, con lo cual no pueden ser administradores". Además, afirmó: "Yo estoy mucho más avanzado que eso; estoy proponiendo hace más de tres años darle personalidad jurídica a la inteligencia artificial como un recurso para poder contenerla y regularla".

Daniel Vítolo fue Inspector General de Justicia durante la gestión del presidente Javier Milei, cargo que ocupó desde diciembre de 2023 hasta su salida en marzo de 2026, demás de un jurista de reconocida trayectoria en derecho comercial y concursal, graduado en la UBA y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido profesor titular y autor de más de 70 obras jurídicas. Su labor académica y profesional lo posiciona como una referencia en el ámbito jurídico nacional e internacional.

Lo estamos consultando por este proyecto enviado por Sturzenegger al Congreso que crea la figura de la corporación no humana, es decir, una sociedad que puede operar sin empleados, en inteligencia artificial. Usted es una de las personas que tiene más credenciales para darnos una opinión sobre este proyecto.

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Es una falta de coincidencia entre lo que se comunica, lo que aparece en los medios y la realidad del proyecto. El proyecto que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ha remitido al Congreso para reemplazar la actual Ley de Sociedades Comerciales no tiene ninguna de estas cosas de las que se hablan.

Por ejemplo, no hay generación o constitución de sociedades por inteligencia artificial. El artículo 1, el 2, el 3, el 4 indican que esto se constituye por instrumento público o privado con firma; que la firma puede ser digital, ológrafa, firma electrónica que esté certificada, pero de ninguna manera hay una creación de empresas a través de inteligencia artificial ni creación de esta manera.

Las sociedades automatizadas que el proyecto prevé son las mismas sociedades que tenemos ahora, nada más que estas sociedades en su estatuto van a decir que van a llevar adelante su operación comercial o civil, es decir, van a utilizar algoritmos y mecanismos de inteligencia artificial. Cuestiones que hoy utilizan muchísimas compañías y muchísimas sociedades. Y aparte lo que dice es que no va a tener empleados personas humanas en relación de dependencia. Eso no es automatizar una sociedad en la estructura ni cambiar la estructura; es que a una sociedad se le pone un requisito, que tampoco se entiende cuál es el sentido de este requisito, de inscribir su estatuto diciendo que es automatizada.

Porque, finalmente, tampoco va a poder ser dirigida por inteligencias artificiales ni personas no humanas, porque los administradores, de acuerdo a este mismo proyecto de ley, tienen que ser personas jurídicas o personas humanas. Y la inteligencia artificial y los algoritmos todavía en nuestra legislación no son sujetos de derecho, con lo cual no son personas, con lo cual no pueden ser administradores.

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Y también hay una mención a esta incorporación de la estructura de unas sociedades que se llaman DAO, las estructuras descentralizadas, que son sociedades que en el mundo prácticamente no están legisladas. Solamente algunos estados en los Estados Unidos lo tienen regulado con la ley. Hay un proyecto de ley modelo de una institución que se llama COALA que las regula, y lo que hace este proyecto es, en siete artículos, ocho artículos, hablar de estas sociedades. Pero, finalmente, también estas sociedades van a tener que ser constituidas por un instrumento público, por un instrumento privado, y también por personas humanas o personas jurídicas. No va a haber inteligencias artificiales constituyendo.

Y las DAO como instituto, como concepción jurídica para los negocios comerciales, estar estructuradas para el hecho de ser gobernadas por algoritmos y por inteligencias artificiales, y que la persona humana no tenga una participación directa en la organización, en el día a día y en las decisiones que se toman. Y esto, en la ley argentina y en este mismo propio proyecto, tampoco va a ser posible porque incluso se prevé que estas organizaciones tienen que tener un representante persona humana.

Así que se me ocurre que, a lo mejor, lo que se ha publicado en la prensa son declaraciones diciendo que se quiere avanzar con una ley más moderna, pero realmente este tema de que esto cambió, la automatización y demás, yo no lo veo. Por lo menos del texto que surge y el mensaje de elevación del proyecto del Poder Ejecutivo al Congreso.

Entonces, a ver si yo estoy entendiendo bien: ¿es más show y marketing decir "una empresa sin empleados y que sea automatizada por inteligencia artificial" que hechos concretos?

Eso si es show o marketing yo no lo puedo decir. Lo único que le digo yo es que de lo que ha salido en la comunicación de la prensa, en manifestaciones o intenciones de que llegó la tecnología aquí a la Argentina en materia societaria, no es lo que dice el proyecto. A lo mejor tiene pensado otra ley.

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Es decir, por ejemplo, en el caso particular mío, yo estoy mucho más avanzado que eso. Yo estoy proponiendo hace más de tres años darle personalidad jurídica a la inteligencia artificial como un recurso para poder contenerla y regularla. Porque fíjese cómo es la historia: la inteligencia artificial, los albores están en el año 1950 con un investigador inglés llamado Alan Turing, que planteó si las computadoras podían pensar, y hacía un ejercicio muy simpático que era colocar una computadora y un humano tapados con un biombo, hacía una pregunta, tenían que responder detrás del biombo y él tenía que adivinar si la respuesta la había dado la persona humana o la computadora. Estamos hablando del año 1950.

Después, los experimentos de John McCarthy en 1956 con el club de Londres. Después ha venido toda una generación de pensadores como Marvin Minsky, Claude Shannon, Albert Simon, Alan Newell, personas que desarrollaron el tema de inteligencia artificial. Incluso con Geoffrey Hinton, una persona conocidísima en el Instituto Tecnológico de Massachusetts que es considerado el padrino de la inteligencia artificial. Y un alemán que en el año 1990, Jürgen Schmidhuber, prácticamente sacó la teoría de las redes neuronales, identificando la inteligencia artificial con las redes neuronales y viendo cómo esto imita o emula las redes neuronales humanas con un desarrollo enorme, que en ese momento no le prestaban atención. Pero esto está totalmente desarrollado. Así que, primero, la inteligencia artificial no es tan nueva. La inteligencia artificial se desarrolla y explota con la cuarta revolución industrial, esto es lo que ocurre.

Entonces, mucho más fuerte es el fenómeno del blockchain que el de la inteligencia artificial. Y esto se puede mencionar en un proyecto de ley, pero si no se implementa el tema de la cadena de bloques, los registros y demás, esto tampoco puede funcionar. Así que a mí me parece que la idea de liberar la inteligencia artificial, al contrario, lo que está tratando de hacer el mundo es ver cómo la controla. Pero por lo menos controlarla, darle un parámetro legal o un marco normativo para que pueda funcionar y se puedan aprender, por lo menos, los logros, la influencia o el impacto que estas inteligencias tienen en la vida diaria, la seguridad, el régimen de responsabilidad.

Y en esto hay tres modelos: tenemos el modelo europeo, a Europa le cuesta mucho regular esto, lo quiso hacer en el año 2017 y no pudo convencer para hacerlo, y esto atrasó totalmente la inteligencia artificial; los chinos han dado absoluta libertad para que esto crezca bajo un proceso, digamos, de autoridad, ellos van regulando junto con el crecimiento de la inteligencia artificial, pero con un régimen bastante autoritario; y los americanos son los que están más avanzados en esto y han liberado la inteligencia artificial y van detrás, cuando se produce el fenómeno y ven alguna cosa, regulan.

Pero ahora se han asustado un poco y hace unos días; no sé si usted ha visto que salió la noticia que el presidente Trump ha tomado una medida porque le está dando miedo el avance de esta inteligencia artificial, que era tan útil para muchos mecanismos de guerra, de sistemas de inteligencia y demás, pero cuando empieza a volar un poco, asusta. Pero ya le digo, a lo mejor están hablando de algún proyecto, de un concepto que están por mandar al Congreso, pero el proyecto de ley este no tiene estas cosas.

RM CP