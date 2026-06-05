La inteligencia artificial, los celulares más caros y una pregunta incómoda sobre el futuro

Hay noticias que parecen menores hasta que revelan algo mucho más profundo. La posible suba de hasta un 30% en el precio de los celulares en la Argentina es una de ellas. A primera vista, se trata de una información vinculada al consumo. Un problema para quienes necesitan cambiar el teléfono o acceder a un equipo nuevo. Sin embargo, detrás de ese dato hay una discusión mucho más relevante acerca de cómo está cambiando el mundo y cuáles son los costos de esa transformación.

Durante años, los avances tecnológicos fueron acompañados por una reducción de costos. Los dispositivos se volvieron más potentes, más accesibles y más masivos. Hoy estamos observando un fenómeno diferente. La explosión de la inteligencia artificial está generando una demanda extraordinaria de chips, memorias y capacidad de procesamiento, lo que da como resultado una presión creciente sobre la cadena global de suministros.

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Según las estimaciones de fabricantes y distribuidores, esa situación podría impactar directamente en el precio de los celulares que se venden en la Argentina. Es decir, una innovación que promete revolucionar la economía mundial también comienza a mostrar algunos de sus efectos colaterales.

El asunto no termina allí. En los últimos días se conocieron informes que describen el enorme consumo energético que requerirá la industria de la inteligencia artificial durante la próxima década. Los centros de datos que alimentan estos sistemas demandan cantidades gigantescas de electricidad y agua para funcionar y mantenerse refrigerados. Son cifras que hace apenas unos años hubieran parecido exageradas.

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La discusión, por lo tanto, ya no es solamente tecnológica; también es económica, ambiental y geopolítica. El mundo está entrando en una nueva competencia por recursos estratégicos. Ya no se trata únicamente del petróleo, el gas o los minerales críticos. Ahora también están en juego los chips, la capacidad de cómputo, la energía eléctrica y el agua.

Mientras tanto, la Argentina observa este proceso desde una posición ambigua. Por un lado, es un país que necesita incorporarse a la revolución tecnológica para no quedar rezagado. Por otro, enfrenta dificultades económicas que vuelven especialmente sensibles los aumentos de precios en bienes de consumo masivo como los teléfonos celulares.

La paradoja es evidente. La misma inteligencia artificial que promete mejorar la productividad, transformar industrias enteras y generar nuevas oportunidades de crecimiento también puede encarecer productos cotidianos y aumentar la presión sobre recursos naturales cada vez más escasos.

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En este contexto aparece otro dato interesante. El presidente Javier Milei publicó recientemente un artículo en un medio francés para exponer sus ideas sobre economía, libertad y transformación global. Más allá de las coincidencias o diferencias que puedan existir con su visión, la discusión sobre el futuro tecnológico ya forma parte de la agenda internacional. No es un debate exclusivo de especialistas ni de empresarios; es una conversación que involucra a gobiernos, mercados y ciudadanos.

Tal vez el aumento de los celulares sea apenas una noticia económica. O tal vez sea una señal temprana de algo mucho más importante: el ingreso definitivo a una era en la que la tecnología ya no será solamente una fuente de progreso, sino también un factor capaz de redefinir precios, recursos estratégicos y relaciones de poder en todo el planeta.