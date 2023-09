Felix Lonigro: "Dolarizar no es inconstitucional"

Feliz Lonigro aseguró que no votará a Javier Milei, pese a que los seguidores del libertario muchas veces comparten sus apreciaciones jurídicas: "Yo defiendo la existencia del Estado porque creo que es una organización indispensable y necesaria".

¿Podría darse que Javier Milei encuentre mayores frenos en la Corte Suprema que en el Congreso, a pesar de la falta de legisladores?

Alrededor de la inconstitucionalidad de la dolarización se armó una discusión académica, jurídica y filosófica que siempre es bienvenida. Milei va a necesitar a los legisladores para poder aplicar la dolarización que pretende, pero ayer se originó un debate en torno a las declaraciones de Rosatti que están vinculadas con la eliminación del peso como moneda nacional.

Una cosa es la convertibilidad en la que el peso está atado al valor de una moneda extranjera, otra cosa es el bimonetarismo que propone Carlos Melconian y otra cosa es la eliminación del peso y la dolarización como hicieron en Ecuador o El Salvador. Rosatti dice que si se elimina el peso habría que modificar la Constitución.

Este es un criterio de él, no necesariamente de toda la Corte Suprema. Yo no comparto ese criterio, creo que el Congreso tiene la potestad de crear un banco con facultades para emitir moneda, acuñarla, sellarla, fijar su valor y defender ese valor.

Son atribuciones que la Constitución le da al Congreso de la Nación, así como también le da la potestad de acordar subsidios con las provincias, pero eso no quiere decir que necesariamente tenga que acordarlos.

¿Usted me quiere decir que podría eliminarse la moneda nacional sin necesidad de modificar la Constitución?

Exactamente.

¿Su opinión es compartida en la Academia o es simplemente suya porque le gusta Milei?

Muchos seguidores de Javier Milei han compartido notas mías o declaraciones para justificar que yo estoy a favor de la dolarización. Yo no estoy a favor, ni en contra. No tengo los elementos necesarios para opinar porque no soy economista. Tampoco tengo la soberbia de ponerme a discutir temas para los cuales no tengo argumentos.

Algunos colegas comparten conmigo, no todos. Lo filosófico de este tema es definir si las potestades del Congreso son atribuciones o mandatos imperativos.

No caben dudas de que es diferente una posibilidad a una obligación. No hace falta ser jurista para distinguirlo. Entiendo que la Constitución exige que haya un Banco Central y moneda nacional.

¿Dónde se habla de la moneda dentro de la Constitución? En el artículo de las atribuciones del Congreso: "corresponde al Congreso crear un banco con facultades para emitir monedas". Según el diccionario de la Real Academia Española, una atribución es una facultad.

En el artículo dice "corresponde", se trata de un problema semántico. "Corresponde" implica que "lo debe hacer".

Si dice "Corresponde al Congreso: acordar subsidios con las provincias" o "declarar el Estado de Sitio" ¿usted cree que hay que hacerlo?

Crear un banco es un hecho distinto a algo aleatorio como la necesidad de declarar el Estadio de Sitio. En una interpretación intelectualmente honesta, hay que diferenciar algo que es "para siempre" y algo que sucede de forma aleatoria.

Le doy otro ejemplo: "le corresponde al Congreso autorizar al presidente a declarar la guerra".

Usted está confundiendo hechos que suceden permanentemente.

He estudiado muchos años ¿Por qué es permanente?

Recuerde que los pensamientos son hijos de los deseos. Por más que usted lo haya estudiado durante muchos años, hay una hermenéutica que cada uno interpreta desde cierta perspectiva.

Puede haber un Banco Central de forma permanente o no.

¿Lo que usted asegura es que la Constitución dice que puede no haber un Banco Central?

Por supuesto, también puede no haber una moneda propia. Acá lo que importa es que el Congreso de la Nación defina de qué modo la gente va a hacer las transacciones comerciales o de servicio. Puede ser con moneda propia o con otra moneda.

Lo que no puede hacer el Congreso es no definir el tema. Inclusive hay otras potestades incluídas en el artículo 75 que están vinculadas con la gobernabilidad. En ese caso sí hay obligatoriedad. No podría el Congreso no proveer la seguridad en las fronteras o no dictar leyes de convivencia entre particulares, como lo es el Código Civil.

Usted me da el ejemplo perfecto.

La gente puede vivir sin Banco Central y sin moneda. No es algo que tiene que ver con la convivencia social.

La gente puede vivir, pero la Constitución planteó la existencia de un Banco Central.

No, lo que planteó es una potestad.

En este debate sobre la filosofía del derecho, me da la sensación que los libertarios creen que están mal las constituciones. Parten de la idea de que las constituciones son una estafa porque lo firma una generación y obligan a la siguiente. Desde la perspectiva de los libertarios, las personas tienen que ser libres de comprometerse de forma individual y se tendría que votar la Constitución en cada generación.

Déjeme decirle que yo no voto a Milei. Yo defiendo la existencia del Estado porque creo que es una organización indispensable y necesaria, al igual que los gobernantes que sirven para ordenar la convivencia social.

Sin órden, vivimos en un estado selvático. Eso de portar armas y comercializar con órganos no corresponde. La libertad tiene un límite.

¿Cuál es su opinión respecto a la convalidación de la constitucionalidad de la ley del arrepentido?

La Corte no se pronunció sobre la validez constitucional de esa ley, sino que lo que hizo fue rechazar un recurso extraordinario porque quien había planteado la validez constitucional de esa ley es la Cámara.

Me parece muy bien porque la ley del arrepentido sirve para esclarecer hechos porque el imputado tiene derecho a mentir y se le da la posibilidad de decir la verdad por el beneficio de la reducción de su pena. No veo ninguna objeción constitucional a la sanción de la ley del arrepentido.

¿Qué piensa respecto a la decisión de reabrir la causa Hotesur-Los Sauces, y la del Memorándum con Irán?

Siempre me parece bien que en una etapa de investigación sobre hechos delictivos se decida que se debe pasar a un debate más profundo en un juicio oral. Los delitos que se le imputan a Cristina Fernández y a otros integrantes de su gobierno son muy graves.

Son casos distintos, pero creo que la gente tiene el derecho de que la justicia investigue con mayor profundidad y que los acusados puedan defenderse. Seguramente el juicio tardará muchos años, pero tarde o temprano la justicia va a llegar.

¿Se imagina una condena a la vicepresidente y a su hijo en la causa de Hotesur-Los Sauces?

Creo que sí, por la vinculación íntima con la causa Vialidad. En este caso, había un mecanismo de lavado de dinero y faltaba definir el delito de orígen. Con la sentencia de la causa Vialidad se condenó a Cristina Fernández por administración fraudulenta y quedó claro el retorno de Lázaro Báez que recibía la obra pública y luego hacía favores.

Me parece bien que se haya dejado afuera a Florencia Kirchner del juicio porque tenía 12 años en ese momento. En el caso del Memorándum hay otras valoraciones, se puede considerar que es un tema político y no judiciable y que no se llegó a concretar la traición a la patria.

