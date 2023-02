Florida asume el control del distrito de Disney

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se adjudicó este lunes el control sobre el distrito autónomo de Walt Disney World como castigo a la compañía por haberse opuesto a la ley conocida como No Digas Gay.

DeSantis, republicano, embarcado en la precandidatura a la presidencia de Estados Unidos, deberá nombrar una comisión de cinco miembros para supervisar los servicios públicos en el distrito de Florida en el cual Disney opera sus partes temáticos.

La firma de la ley significa un triunfo legislativo para un gobernador cuyas luchas por temas culturales y políticos lo han convertido en un prominente dirigente entre los políticos republicanos.

DeSantis superaría a Trump en las primarias republicanas

DeSantis, cuyo libro The Courage to be Free (La valentía de ser libre) sale hoy a la venta ha tratado de elevar su perfil público y recaudar fondos por medio de actos y encuentros con donantes, funcionarios y personalidades de la derecha.

La toma del distrito empezó el año pasado.

Disney se opuso a la ley No Digas Gay, que prohíbe hablar de orientación sexual o identidad de género desde el jardín de infantes hasta el tercer grado o impartir lecciones consideradas inapropiadas.

DeSantis, de 44 años, reaccionó rápidamente codo a codo con la Legislatura, dominada por republicanos, para disolver el distrito autónomo de Disney, conocido como Reedy Creek Improvement District.

La compañía, que emplea a más de 75.000 personas en Florida, ha dirigido este distrito de 100 kilómetros cuadrados como una localidad desde los años sesenta.

JL