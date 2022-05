Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, dialogó con Jorge Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y expresó que el nivel de exportación de las pymes marca una tendencia hacia el objetivo: 100 mil millones de dólares.

Andan diciendo en el Gobierno que el crecimiento en el primer trimestre podía llegar a ser de hasta el 8% y quería ver si vos tenías la misma información.

Somos industrialistas porque estamos convencidos de que la industria es un gran motor de producción, de desarrollo, de empleo de calidad, registrado, inclusivo. Seguimos con mucha prolijidad los datos de actividad industrial.

Lo que hay que recordar sobre el primer trimestre es que en enero tuvimos un mes complicado, porque hay receso de vacaciones o paradas de planta, y además estuvo la ómicron y tuvimos semanas complicadas desde el punto de vista productivo. En febrero esto mejoró, en marzo creemos que el trimestre, desde ya, es positivo. Yo no sé si esos son los números; en todo caso, vemos una tendencia, nuestra preocupación y cuando hablamos de los insumos importados para el proceso industrial o de la energía es que busquemos solucionar los problema para que no se interrumpa el proceso de reactivación porque nosotros tenemos un proyecto, y hemos escrito un conjunto de propuestas que llamamos Libro Blanco, que lo que busca es verdaderamente que se transforme la reactivación del 2021 en crecimiento sustentable. Los números son positivos, siempre hay ciertas heterogeneidades que pueden darse, la tendencia es esa, no sé si la cifra puede ser esa.

Mencionabas el tema de la cantidad de dólares para los insumos necesarios para seguir produciendo. Cerca del ministro (Matías) Kulfas dicen que se podría crecer más todavía, pero no se consiguen los dólares. ¿Cuáles son los pronósticos respecto al crecimiento del segundo semestre en relación con la cantidad de dólares con la que se cuenta?

Esto ha sido materia de conversación en el día de ayer, en una reunión de la UIA con Kulfas, sabiendo que hay restricciones de divisas pero que debemos privilegiar el tema de los insumos para la continuidad productiva. Hay un ciclo de liquidación de divisas del sector agropecuario que son fundamentales, que durante esos meses hay mayor flujo. La exportaciones han aumentado, el año pasado tuvimos más de 10 mil millones de dólares de exportación de pymes, no es un dato menor, marca una tendencia hacia ese objetivo de 100 mil millones de dólares.

El tema es que hay escasez y que la ecuación está ajustada. Entiendo que la posición del Banco Central es la de administración de las divisas disponibles. Desde nuestra perspectiva, hay que darle un fuerte impulso al sector energético, porque tenemos oportunidades no solo nacionales sino internacionales; a la minería, que la hemos tenido muy retrasada y hoy el mundo se hace con un concepto verde, medioambientalista; y en tercer lugar, a la industria de alimentos, que en estas circunstancias especiales del mundo, de la invasión rusa a Ucrania, ha generado nueva crisis política y económica que nos dan esa posibilidad de potenciar exportaciones.

Hay que ponerle mucho énfasis a eso y tener definición de políticas de Estado, esto no puede ser vaivenes según el gobierno que venga, porque si no hay previsibilidad, si no hay reglas de juego claras y no hay estabilidad de esas reglas de juego, con respecto a la inversión, y que haya posibilidad de revisar las utilidades o el capital invertido, todo esto evidentemente se hace más dificultoso.

Jeffrey Sachs decía que tenemos un problema reputacional externo, mucho más que, a su criterio, los datos de la economía real. Yo diría que también tenemos un problema reputacional interno, la confianza y la certidumbre, dos elementos absolutamente necesarios para ese impulso, porque sino navegamos entre carencias.

Mencionabas el tema de las oportunidades que daba la minería y de las commodities energéticas. Cuando comenzó la guerra con Ucrania, había economistas que pensaban que el balance de la guerra podía llegar a ser neutro o negativo, porque el aumento de las exportaciones que íbamos a tener por el aumento del precio de los alimentos iba a ser menor que aumento del costo de las importaciones energéticas. Cuando el gas, por ejemplo, estaba 40 dólares y pintaba a 50, ahora que bajó a 30, pero las commodities alimenticias se mantienen. ¿Se puede presuponer de que la balanza comercial va a mejorar el segundo semestre respecto a las expectativas que se tenían en el primero y que eso puede hacer pensar en que el crecimiento se va a poder incrementar y sostener?

Sí, claramente las circunstancias que han rodeado el problema energético en Europa han ayudado a definir más rápidamente el tema de Vaca Muerta. Ese gasoducto es fundamental para la estrategia argentina, no sólo exportadora sino también de consumo interno.

No solamente podemos estar mirando si baja un poco el gas o no, sino que tenemos que transformar nuestra potencialidad fenomenal, en abastecedor de nuestro consumo y en fuerte exportador. Esto tiene que ser una línea no coyuntural sino de largo plazo. Tenemos reservas estratégicas fundamentales y hay que dar todos los pasos para que estemos en condiciones de competir, incluso en el campo de la petroquímica, los fertilizantes.

Hay una vasta gama de oportunidades para afirmar esa transformación, pero no puede ser producto de la intención de uno o unos, sino que tiene que ser una definición estratégico-política, que nos abra las puertas del financiamiento internacional, porque hay que movilizar inversiones nacionales e internacionales.

¿Cómo estás viendo el nivel de la interna oficialista? ¿Cómo impacta en la economía? ¿Habría que hacer algún cambio en el equipo económico?

Yo soy muy respetuoso del orden institucional, no me corresponden a mí los cambios. Guzmán ha reconocido el origen multicausal de la inflación y la necesidad de medidas en el plano monetario-fiscal y en el de las divisas. El diagnóstico y los elementos que dan tienen la lógica de una hoja de ruta en el plano económico. Como todo, es necesario que tengan respaldo desde lo político. No se trata solamente de hablar de cambios de nombres o de hombres sino de definiciones, de estrategias políticas.

El acuerdo con el FMI y el Club de París era necesario pero no suficiente, esto debía estar complementado y creemos que esto no altera la línea productivista. No hay que parar la máquina, sino al contrario.

Hemos constituido una mesa energética para la eventual hipótesis de crisis o problemas de suministro al sector industrial, aunque el Gobierno dice que no lo va a haber.

En el marco político, necesitamos consistencia de políticas de Estado, lo pendular no sirve si se quiere previsibilidad empresarial y no meramente inversiones coyunturales y más de carácter especulativo que productivo. Nosotros queremos la inversión productiva.

